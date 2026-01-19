FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs NZ T20I Schedule: कब शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज? जानिए कैसा है पूरा शेड्यूल

IND vs NZ T20I Schedule: कब शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज? जानिए कैसा है पूरा शेड्यूल

Nitin Nabin: जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन को BJP की कमान, निर्विरोध चुने गए पार्टी अध्यक्ष

जेपी नड्डा के बाद नितिन नबीन को BJP की कमान, निर्विरोध चुने गए पार्टी अध्यक्ष

क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होगी बांग्लादेश? ICC ने BCB को दिया अल्टीमेटम

क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होगी बांग्लादेश? ICC ने BCB को दिया अल्टीमेटम

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास

भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास

दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी

दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी

हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान

हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान

Homeभारत

भारत

जनवरी के आखिरी हफ्ते में बैंक ग्राहकों पर होगा असर, लगातार चार दिन नहीं खुलेंगे बैंक

जनवरी के आखिरी हफ्ते में बैंक ग्राहकों को चार दिन तक शाखा सेवाएं नहीं मिल पाएंगी. छुट्टियों और 27 जनवरी की हड़ताल से बैंकिंग कामकाज प्रभावित रहेगा.

Latest News

राजा राम

Updated : Jan 19, 2026, 07:19 PM IST

जनवरी के आखिरी हफ्ते में बैंक ग्राहकों पर होगा असर, लगातार चार दिन नहीं खुलेंगे बैंक

January Bank Holidays

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जनवरी के आखिरी सप्ताह में बैंक ग्राहकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. छुट्टियों और राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते लगातार कई दिनों तक बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. ऐसे में कैश निकालने, चेक क्लीयरेंस, पासबुक अपडेट और लोन से जुड़े काम रुक सकते हैं. बैंक यूनियनों ने पहले ही ग्राहकों से अपील की है कि जरूरी बैंकिंग काम समय रहते निपटा लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके. जानकारी के अनुसार 23 जनवरी (शुक्रवार) को बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे, लेकिन इसके बाद लगातार छुट्टियां और हड़ताल होने से कामकाज ठप हो जाएगा.

27 जनवरी को भी बैंक नहीं खुलेंगे

 24 जनवरी को चौथा शनिवार होने के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा. इसके अगले दिन 25 जनवरी को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इन छुट्टियों के बाद 27 जनवरी को भी बैंक नहीं खुलेंगे. इस दिन देशभर में बैंक कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल प्रस्तावित है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने इस हड़ताल का ऐलान किया है, जिसका असर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों बैंकों पर पड़ेगा. ऐसे में बैंक शाखाएं सीधे 28 जनवरी को खुलेंगी. 

आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं

लगातार चार दिन तक बैंक बंद रहने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इस दौरान नकद निकासी, चेक क्लीयरेंस, ड्राफ्ट बनवाने, पासबुक अपडेट कराने और लोन से जुड़े काम नहीं हो पाएंगे. हालांकि, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे UPI, नेट बैंकिंग और एटीएम सामान्य रूप से काम करते रह सकते हैं, लेकिन शाखा से जुड़े काम पूरी तरह प्रभावित होंगे. बैंक यूनियनों का कहना है कि यह हड़ताल लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर की जा रही है. यूनियनों की प्रमुख मांगों में सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग सेवा लागू करना शामिल है. बैंक कर्मचारी चाहते हैं कि बैंकों में भी सोमवार से शुक्रवार तक काम हो और सभी शनिवार को छुट्टी घोषित की जाए. फिलहाल केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही अवकाश मिलता है. 

यह भी पढ़ें: ट्रंप के टैरिफ दबाव के बीच IMF का भारत पर भरोसा बरकरार, आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान

 

अब तक इसे लागू नहीं किया गया

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (AIBOC) के अनुसार, मार्च 2024 में सैलरी रिवीजन समझौते के दौरान इस मुद्दे पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया. सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ बातचीत विफल रहने के बाद यूनियनों ने हड़ताल का रास्ता चुना है. बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों ने ग्राहकों से अपील की है कि वे अपने जरूरी लेनदेन 23 जनवरी तक पूरे कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास
भारत में IIT से भी पहले बना था ये इंजीनियरिंग कॉलेज, जानें इसका 200 साल पुराना इतिहास
दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी
दुनिया का वो देश जिसकी करेंसी का एक चिड़िया पर रखा गया नाम, जानें इसकी दिलचस्प कहानी
हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान
हिमालय की किस नदी को कहा जाता है Sky River? जानें इसे क्यों मिली यह अनोखी पहचान
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
कितनी पढ़ी-लिखी हैं मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव? जानें 9 साल तक कहां से ली म्यूजिक की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
गहनों की शौकीन, करोड़ों की संपत्ति और 50000000 की कार.. जानिए कितनी अमीर हैं मुलायम सिंह की छोटी बहू अपर्णा यादव
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
इन तारीखों पर जन्मे लोग 40 के बाद पार्टनर से करते हैं चीटिंग, खोते देते हैं अपनी लॉयल्टी और रिस्पेक्ट
Surya Grahan 2026: फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
फरवरी में किस दिन लगेगा साल का पहला सूर्यग्रहण? जान लें ग्रहण लगने से लेकर सूतक और मोक्षकाल तक का समय
Chandra Gochar: मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
मौनी अमावस्या पर चंद्र गोचर इन राशि के लिए खोल रहा प्रगति की राह, लेकिन इन राशियों की छोटी चूक बन जाएगी बड़ी
Today's Horoscope 18 January: रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल 
रविवार को सूर्य देव किन राशियों पर होंगे मेहरबान और किनको बरतनी होगी सावधानी, यहां पढ़ें 18 जनवरी का राशिफल
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं  
इन तारीखों पर जन्मे प्यार में इतना धोखा खाते हैं कि बन जाते हैं बागी, लेकिन फिर भी करते हैं लव मैरिज ही हैं
MORE
Advertisement