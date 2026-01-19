जनवरी के आखिरी हफ्ते में बैंक ग्राहकों पर होगा असर, लगातार चार दिन नहीं खुलेंगे बैंक

जनवरी के आखिरी हफ्ते में बैंक ग्राहकों को चार दिन तक शाखा सेवाएं नहीं मिल पाएंगी. छुट्टियों और 27 जनवरी की हड़ताल से बैंकिंग कामकाज प्रभावित रहेगा.

जनवरी के आखिरी सप्ताह में बैंक ग्राहकों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. छुट्टियों और राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते लगातार कई दिनों तक बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. ऐसे में कैश निकालने, चेक क्लीयरेंस, पासबुक अपडेट और लोन से जुड़े काम रुक सकते हैं. बैंक यूनियनों ने पहले ही ग्राहकों से अपील की है कि जरूरी बैंकिंग काम समय रहते निपटा लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके. जानकारी के अनुसार 23 जनवरी (शुक्रवार) को बैंक सामान्य रूप से खुले रहेंगे, लेकिन इसके बाद लगातार छुट्टियां और हड़ताल होने से कामकाज ठप हो जाएगा.

27 जनवरी को भी बैंक नहीं खुलेंगे

24 जनवरी को चौथा शनिवार होने के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा. इसके अगले दिन 25 जनवरी को रविवार की साप्ताहिक छुट्टी होगी, जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर सभी बैंक शाखाएं बंद रहेंगी. इन छुट्टियों के बाद 27 जनवरी को भी बैंक नहीं खुलेंगे. इस दिन देशभर में बैंक कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल प्रस्तावित है. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने इस हड़ताल का ऐलान किया है, जिसका असर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों बैंकों पर पड़ेगा. ऐसे में बैंक शाखाएं सीधे 28 जनवरी को खुलेंगी.

आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं

लगातार चार दिन तक बैंक बंद रहने से आम लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इस दौरान नकद निकासी, चेक क्लीयरेंस, ड्राफ्ट बनवाने, पासबुक अपडेट कराने और लोन से जुड़े काम नहीं हो पाएंगे. हालांकि, डिजिटल बैंकिंग सेवाएं जैसे UPI, नेट बैंकिंग और एटीएम सामान्य रूप से काम करते रह सकते हैं, लेकिन शाखा से जुड़े काम पूरी तरह प्रभावित होंगे. बैंक यूनियनों का कहना है कि यह हड़ताल लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर की जा रही है. यूनियनों की प्रमुख मांगों में सप्ताह में पांच दिन बैंकिंग सेवा लागू करना शामिल है. बैंक कर्मचारी चाहते हैं कि बैंकों में भी सोमवार से शुक्रवार तक काम हो और सभी शनिवार को छुट्टी घोषित की जाए. फिलहाल केवल दूसरे और चौथे शनिवार को ही अवकाश मिलता है.

अब तक इसे लागू नहीं किया गया

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (AIBOC) के अनुसार, मार्च 2024 में सैलरी रिवीजन समझौते के दौरान इस मुद्दे पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया गया. सरकार और इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ बातचीत विफल रहने के बाद यूनियनों ने हड़ताल का रास्ता चुना है. बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों ने ग्राहकों से अपील की है कि वे अपने जरूरी लेनदेन 23 जनवरी तक पूरे कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी न हो.

