Bankipur Bypoll: बांकीपुर में 'लालू प्रसाद यादव' और 'नीतीश कुमार' को कितने वोट मिले? 24 उम्मीदवारों को पछाड़ PK बने विजेता

नितिन नबीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई बिहार के बांकीपुर विधासभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें प्रशांत किशोर 'विजेता' बनकर उभरे हैं, जानें कुल 25 उम्मीदवारों को इस चुनाव में कितने वोट मिले...

Bankipur Bypoll Result 2026: बिहार की बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने 63203 वोटों से जीत हासिल की है. उन्होंने बीजेपी के नीरज कुमार और आरजेडी की रेखा कुमारी को 18953 वोटों के अंतर से हराया. उपचुनाव में बांकीपुर सीट से कुल 25 उम्मीदवार अपना दमखम दिखा रहे थे.

आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बांकीपुर उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव को 80 और नीतीश कुमार को महज 146 वोट ही मिले. लेकिन दोनों को बिहार के पूर्व सीएम समझने की भूल न करें. ये दोनों उम्मीदवार निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे. आइए जानते हैं कि इस सीट पर चुनाव लड़ रहे किस उम्मीदवार को मिले कितने वोट...

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Bankipur Bypoll Result 2026: बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में किसे मिले कितने वोट?

प्रशांत किशोर (जन सुराज पार्टी)- 63203 वोट

नीरज कुमार (भारतीय जनता पार्टी)- 44250 वोट

रेखा कुमारी (राष्ट्रीय जनता दल)- 14085 वोट

मनोरंजन कुमार श्रीवास्तव (प्रगतिशील जनता पार्टी)- 950 वोट

तनवीर आलम(राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी)- 847 वोट

प्रदीप कुमार (भारतीय आम अवाम पार्टी)- 763 वोट

बैजनाथ प्रसाद (भारतीय जवान किसान पार्टी)- 369 वोट

अनिल दास (निर्दलीय)- 308 वोट

सिकंदर कुमार (निर्दलीय)-261 वोट

जितेंद्र दुबे (अखिल भारतीय जन संघ)- 250 वोट

रामबाबू प्रसाद (राष्ट्रीय गरीब दल)- 234 वोट

सूरज कुमार यादव (पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक)- 230 वोट

मृत्युंजय कुमार (राष्ट्रीय समाजहित दल)- 225 वोट

प्रेम शंकर प्रसाद (प्राउटिस्ट ब्लॉक)- 221 वोट

मनीषा शर्मा (राष्ट्रीय अपना दल)- 206 वोट

निरंजन कुमार आचार्य (राइट टू रिकॉल पार्टी)- 195 वोट

अभय चौधरी (निर्दलीय)- 195 वोट

उपेंद्र सहानी (राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी)- 178 वोट

बागीश नंदन (निर्दलीय)- 165 वोट

सुकेश कुमार (निर्दलीय)- 155 वोट

नीतीश कुमार (निर्दलीय)- 146 वोट

अशोक कुमार (समता पार्टी)- 141 वोट

बिनोद रे (बिहार जस्टिस पार्टी)- 109 वोट

लालू प्रसाद यादव (निर्दलीय)- 80 वोट

ब्रजेश पटेल (निर्दलीय)- 68 वोट

Bankipur Bypoll Result 2026: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव क्यों हुए?

बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी. राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार को इस सीट से प्रत्याशी बनाया था. वहीं, जन सुराज पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे. इससे पहले नवंबर 2025 में हुए विधानसभा चुवान में उन्होंने अपनी पार्टी से तो प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन आखिरी समय में खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया था.