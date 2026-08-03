Bankipur Bypoll: बांकीपुर में 'लालू प्रसाद यादव' और 'नीतीश कुमार' को कितने वोट मिले? 24 उम्मीदवारों को पछाड़ PK बने विजेता

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नितिन नबीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई बिहार के बांकीपुर विधासभा उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें प्रशांत किशोर 'विजेता' बनकर उभरे हैं, जानें कुल 25 उम्मीदवारों को इस चुनाव में कितने वोट मिले...
Bankipur Bypoll Result 2026: बिहार की बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में जन सुराज पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने 63203 वोटों से जीत हासिल की है. उन्होंने बीजेपी के नीरज कुमार और आरजेडी की रेखा कुमारी को 18953 वोटों के अंतर से हराया. उपचुनाव में बांकीपुर सीट से कुल 25 उम्मीदवार अपना दमखम दिखा रहे थे.
आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बांकीपुर उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव को 80 और नीतीश कुमार को महज 146 वोट ही मिले. लेकिन दोनों को बिहार के पूर्व सीएम समझने की भूल न करें. ये दोनों उम्मीदवार निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में उतरे थे. आइए जानते हैं कि इस सीट पर चुनाव लड़ रहे किस उम्मीदवार को मिले कितने वोट...
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बांकीपुर विधानसभा सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद खाली हुई थी. राज्यसभा सांसद चुने जाने के बाद उन्होंने इस सीट से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद बीजेपी ने नीरज कुमार को इस सीट से प्रत्याशी बनाया था. वहीं, जन सुराज पार्टी सुप्रीमो प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव मैदान में उतरे थे. इससे पहले नवंबर 2025 में हुए विधानसभा चुवान में उन्होंने अपनी पार्टी से तो प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन आखिरी समय में खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिया था.