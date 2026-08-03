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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Bankipur Byelection Result: जेन-Z, मुसलमानों से सवर्ण, दलित और यादव तक... बांकीपुर में कैसे चली प्रशांत किशोर की आंधी?

चुनावी सर्वे करने वाले रूद्र रिसर्च के विशाल लिंगायत मे कहा कि अब तक जो राउंड हुए, उनमें बीजेपी के स्ट्रोंग होल्ड वाले एरिया भी थे. एक राउंड में बीजेपी आगे दिखाई दी है और कुछ में दोनों पार्टियां बराबरी पर थीं, लेकिन बीजेपी के स्ट्रोंग होल्ड में भी जनसुराज की बड़ी सेंधमारी दिखाई दे रही है.

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Neelam

Updated : Aug 03, 2026, 04:35 PM IST

Bankipur Byelection Result: जेन-Z, मुसलमानों से सवर्ण, दलित और यादव तक... बांकीपुर में कैसे चली प्रशांत किशोर की आंधी?

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं (Image Source: ANI)

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  • मुसलमानों का 70-75 प्रतिशत वोट जुनसुराज की तरफ जाने की उम्मीद
  • 18-35 साल के एज ग्रुप वाले वोटर्स का झुकाव भी जनसुराज की तरफ बढ़ा
  • बीजेपी के स्ट्रोंग होल्ड में भी जनसुराज की सेंधमारी
  • स्थानीय मुद्दों पर डटे रहना और जनता से मुलाकातों का प्रशांत किशोर को मिला फायद

बिहार के बांकीपुर उपचुनाव के लिए 25 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर करीब 15 हजार से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं. यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और जनसुराज के बीच चल रहा है. उनके खिलाफ बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा था. चुनावी सर्वे करने वाले रूद्र रिसर्च के विशाल लिंगायत ने बताया है कि जनसुराज पार्टी को सवर्ण,दलित, यादव और मुस्लिमों के भरभर कर वोट मिलने का अनुमान है. इतना ही नहीं पटना में हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद 18 साल से 35 साल की उम्र वालों का भी झुकाव प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ा है और इस एज ग्रुप का 50 प्रतिशत वोट प्रशांत किशोर की ओर जाता हुआ दिख रहा है.

आरजेडी का 30-35 प्रतिशत वोट शेयर भी जनसुराज की तरफ

विशाल लिंगायत ने कहा कि जनसुराज का जो नैरेटिव ग्राउंड पर चल रहा है, उन्हें हर जाति से वोट आ रहा है. हर वार्ड से वोट आ रहा है. प्रशांत किशोर खुद भी जनरल कास्ट से हैं, तो जनरल कास्ट से भी उनकी तरफ 40 प्रतिशत वोट आता हुआ दिख रहा था. विशाल लिंगायत ने कहा कि लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का जो वोट शेयर था 30-35 प्रतिशत का उसमें से भी मैक्सिमम वोट शेयर जन सुराज की तरफ ही जाता हुआ दिख रहा था. उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर ने मुद्दों की राजनीति जो की, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर जो आरोप लगाए और उन्होंने कहीं भी नितिन नबीन पर आरोप नहीं लगाए और न ही बीजेपी उम्मीदवार का नाम लिया, उन्होंने सिर्फ मुद्दे की राजनीति की, डटे रहे ग्राउंड पर, इस सबका फायदा जनसुराज को मिला है.

बीजेपी के स्ट्रोंग होल्ड में भी जनसुराज की सेंधमारी

विशाल लिंगायत मे कहा कि अब तक जो राउंड हुए, उनमें बीजेपी के स्ट्रोंग होल्ड वाले एरिया भी थे. एक राउंड में बीजेपी आगे दिखाई दी है और कुछ में दोनों पार्टियां बराबरी पर थीं, लेकिन बीजेपी के स्ट्रोंग होल्ड में भी जनसुराज की बड़ी सेंधमारी दिखाई दे रही है. आगे भी ऐसा ही ट्रेंड रहने की संभावना हमें लग रही है.

विशाल लिंगायत ने बताया कि प्रशांत किशोर जैसा हाई प्रोफाइल उम्मीदवार वहां के लोगों से मिला तो उन्हें ऐसा लगा कि क्या फर्क पड़ता है कि अगर इस बार जनसुराज को चुन लिया जाए, वो हमारे लिए आवाज विधानसभा में उठाएंगे. इस वजह से लोगों ने पार्टी और कास्ट पैटर्न से अलग जाकर वोट किया. 

Gen-Z का जनसुराज की तरफ झुकाव

पटना में  छात्रों के प्रदर्शन को लेकर विशाल लिंगायत ने कहा कि प्रदर्शन में एके-47 चलने की जो खबरें आईं, उसकी वजह से भी जनसुराज को फायदा मिला. उन्होंने कहा कि 18 से 35 का जो एज ग्रुप है, उसका वोट जनसुराज की तरफ जाने की भी उम्मीद है. हमने जो सर्वे किया उसमें देखा गया कि ब्राहम्ण, कायस्थ और भूमिहार के 18 से 35 आयु वर्ग के 50 प्रतिशत से ज्यादा वोटर्स का झुकाव जनसुराज की तरफ था.

जनसुराज की तरफ लोगों के झुकाव के क्या हैं की पॉइंट्स?

विशाल लिंगायत के अनुसार बीजेपी का उम्मीदवार बदलना प्रशांत किशोर की जीत के लिए बड़ा की पॉइंट है. इससे प्रशांत किशोर का एक नैरेटिव आगे चला कि बीजेपी उनसे डर गई इसलिए उम्मीदवार चेंज करना पड़ा. उन्होंने कहा कि बांकीपुर के स्थानीय मुद्दों को प्रशांत किशोर ने उठाया जैसे रोजगार की बड़ी समस्या थी. प्रशांत किशोर उन समस्याओं पर लगातार बोलते रहे.

मुसलमानों का 70-75 प्रतिशत वोट जनसुराज को

विशाल लिंगायत ने कहा, 'प्रशांत किशोर ने 7-8 दिन पहले ही अपनी तरफ चुनाव खींच लिया था और वह लगातार उस नैरेटिव को सेट कर रहे थे. सवर्ण, दलित, यादव सभी जातियों का उन्हें वोट गया है, जबिक 70-75 प्रतिशत तक मुसलमान भी उनको वोट देने के पक्ष में थे. हमने आज तक देखा है कि बीजेपी के विरोध में जो पार्टी जीत सकती है, मुस्लिम उसके साथ जाते हैं इसलिए हमें इस इलेक्शन में भी वही दिखाई दिया.'

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