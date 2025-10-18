धनतेरस पर खुला 160 साल पुराना 'बांके बिहार मंदिर' का खजाना, 54 साल से बंद थे विशेष कपाट

Banke Bihari Mandir: आज 54 साल बाद धनतेरस के मौके पर बांके बिहारी मंदिर का खजाने के कपाट खोले गए है. टीम पूरी सुरक्षा के साथ भीतर गई है. इसमें सोने के कलश और चांदी के सिक्के हो सकते हैं.

Banke Bihari Mandir: आज धनतेरस के मौके पर बांके बिहारी मंदिर के 160 साल पुराने खजाने के कपाट खोले गए है. ये विशेष कपाट शनिवार को लगभग 54 साल बाद खोले गए हैं. इसमें सोने-चांदी के सिक्कों से भरे कलश मिले हैं. दरअसल सु्प्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर्ड कमेटी ने खाजना खोलने की योजना बनाई थी और इसके लिए 18 सितंबर की तारीख तय की गई थी. प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा नामित चार गोस्वामी की मौजूदगी में उस विशेष कपाट को खोला गया.

1971 में खोला गया था खजाना

दरअसल मंदिर के गर्भ गृह के नीचे खजाना होने की बात कहीं जा रही थी. इससे पहले 1971 में भगवान बांके बिहारी का खजाना खुला था. बांके बिहारी मंदिर कमेटी के सदस्य दिनेश गोस्वामी ने कहा कि अभी गर्भ गृह के नीचे दरवाजा खोला गया है.अभी अंदर बहुत सारा मलबा मिला है. उसके अंदर से एक भी कण अभी बाहर नहीं आया है. इस मंदिर के खजाने में सोने- चांदी के आभूषण, सोने के कलश और चांदी के सिक्के रखे होने का दावा किया जा रहा है. गर्भ गृह के इस दरवाजे को खोलने की लंबे समय से मांग हो रही थी.

सांप, बिच्छू भी हो सकते हैं

इसके बाद इस काम की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट से अधिकार प्राप्त कमेटी को दी गई. खोज टीम अंदर मास्क और सुरक्षा उपकरणों के साथ गई है. खजाने वाला कमरा लंबे समय से खोला नहीं गया है. लिहाजा उसमें बिच्छू सांप जैसे जैसे जीव जंतु हो सकते हैं. वन विभाग की टीम सांप पकड़ने वाले स्नैक कैचर लेकर वहां मौजूद है. विषैली गैस होने की आशंका के कारण वहां नीम की पत्तियां भी रखी गईं. मेडिकल टीम भी ऐहतियात के तौर पर अलर्ट है. इसे बांके बिहारी उच्च अधिकार प्राप्त प्रबंधन समिति के आदेश के बाद खोला जा रहा है. इसके लिए एक समिति में मंदिर प्रबंधन के अलावा सिविल जज, ऑडिटर और पुलिस अधिकारी शामिल हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.