Bank Strike: बैंक कर्माचारियों ने किया हड़ताल का ऐलान, इस तारीख से लगातार 4 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक

अगर आप आने वाले कुछ दिनों में बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम करवाने जा रहे है तो इस महीने के 2 और 3 हफ्तों में करवा लीजिए. क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो फिर अगले महीने का इंतजार करना पड़ जाएगा. आइए जातने है क्यों?

अगर आप इस महीने यानी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में बैंक से जुड़े काम करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है. दरअसल आप अपने बैंक से जुड़े काम को दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते में निपटा लें, क्योंकि अगर आपका काम दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते में नहीं हो पाया तो आपको अगले महीने का इंतजार करना पड़ सकता है. दरअसल बैंकों ने हड़ताल का ऐलान किया है. वैसे हड़ताल एक दिन की होगी, लेकिन काम तीन दिन तक ठप रहेगा. इसका कारण ये है कि हड़ताल से पहले लगातार तीन दिनों की बैंकों की छुट्टियां भी है.

4 दिनों तक बंद रह सकता है काम-काज

ऐसे में लगातार 4 दिनों तक काम ठप रह सकता है. जिसकी वजह से आम लोगों को बैंक से जुड़े काम निपटाने में परेशान हो सकती है. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर बैंकों की ओर से कौन सी तारीख को हड़ताल का ऐलान किया है और उनकी क्या मांगे हैं. यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के तत्वावधान में बैंक कर्मचारी संघों ने 5 वर्किंग डेज वीक लागू करने की मांग को लेकर 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की धमकी दी है.

अगर हड़ताल हुई तो...

अब अगर हड़ताल होती है तो इसका मुख्य रूप से सरकार बैंकों के कामकाज पर असर पड़ेगा. क्योंकि 24 को चौथा शनिवार को अवकाश होता है, उसके बाद 25 को रविवार है और सोमवार को 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है ऐसे में हड़ताल से पहले लगातार तीन दिन बैंकों का अवकाश होगा. अगर 27 ​को हड़ताल होती है तो लगातार चौथे दिन भी बैंकों का काम ठप हो जाएगा.

क्या है बैंक कर्मचारियों की मांग?

अगर वर्तमान की बात करें तो, बैंक कर्मचारियों को हर महीने के रविवार के साथ दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी मिलती है. शेष दो शनिवारों को अवकाश घोषित करने पर मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) और यूएफबीयू के बीच सहमति बनी थी. यूएफबीयू ने एक बयान में कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हमारी वास्तविक मांग पर ध्यान नहीं दे रही है.

