Homeभारत

भारत

Bank Holiday: देव दीपावली और गुरु नानक जयंती के मौके पर किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे? यहां देखें पूरी लिस्ट

Bank Holiday: 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती और देव दीपावली के कारण कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आप इस दिन किसी जरूरी काम से बैंक जाने की सोच रहे हैं, तो आपको ये लिस्ट एक बार देख लेना चाहिए.

Latest News

राजा राम

Updated : Nov 04, 2025, 11:43 PM IST

Bank Holiday: देव दीपावली और गुरु नानक जयंती के मौके पर किन शहरों में बैंक बंद रहेंगे? यहां देखें पूरी लिस्ट

Bank Holiday

Add DNA as a Preferred Source

Bank Holiday: अगर आप 5 नवंबर को बैंक जाने का प्लान बना रहे हैं, तो पहले चेक कर लें. इस दिन देशभर में गुरु नानक जयंती और देव दीपावली मनाई जाएगी. इस वजह से कई राज्यों में बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, UPI और ATM सेवाएं चालू रहेंगी, जिससे आप अधिकांश बैंकिंग काम आसानी से कर सकते हैं. लेकिन कुछ काम सिर्फ बैंक शाखाओं में ही हो सकते हैं, जो छुट्टी के दिन नहीं होंगे. 

दरअसल, देशभर में 5 नवंबर को गुरु नानक जयंती और देव दीपावली के अवसर पर बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में अगर आप इस दिन किसी जरूरी काम से बैंक जाने की सोच रहे हैं, तो अपने प्लान को स्थगित करना बेहतर रहेगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) हर महीने बैंक की छुट्टियों का कैलेंडर जारी करता है, और इस महीने की सूची में 5 नवंबर की छुट्टी शामिल है. 

यहां देखें पूरी लिस्ट 

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 5 नवंबर को मिजोरम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड और हिमाचल प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे. वहीं, बाकी राज्यों में बैंक सामान्य समय पर खुलेंगे. 

ग्राहक अपने ज्यादातर काम ऑनलाइन कर सकते हैं

इस महीने बैंक की अन्य छुट्टियों में 6 नवंबर को बिहार और मेघालय शामिल हैं. मेघालय में नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल और बिहार में विधानसभा चुनाव के कारण बैंक बंद रहेंगे. 7 नवंबर को मेघालय में वांगला फेस्टिवल के अवसर पर छुट्टी रहेगी. 8 नवंबर को कर्नाटक में कनकदास जयंती के कारण बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, इस दौरान ग्राहक अपने ज्यादातर काम ऑनलाइन कर सकते हैं. मोबाइल बैंकिंग, UPI, ATM और इंटरनेट बैंकिंग के जरिए पैसे भेजना, बिल जमा करना और बैलेंस चेक करना जैसे काम बिना किसी रुकावट के पूरे किए जा सकते हैं. 

लिस्ट देखकर योजना बनाना फायदेमंद

लेकिन कुछ काम केवल बैंक शाखाओं में ही हो सकते हैं, जैसे बड़ी रकम जमा करना, चेक क्लियर करवाना, डिमांड ड्राफ्ट बनवाना या अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज. ऐसे मामलों में आपको छुट्टी के दिन बैंक में काम नहीं होगा और आपको अगले खुलने वाले दिन का इंतजार करना पड़ेगा. इसलिए 5 नवंबर से पहले अपने जरूरी काम निपटा लेना सही रहेगा और बैंक छुट्टियों की लिस्ट देखकर योजना बनाना फायदेमंद होगा. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

