WB Gramin Awas Scheme: ग्रामीण आवास योजना में एक साल पहले मिला फंड, अब लौटाना पड़ेगा, 12000 लाभार्थियों को शुभेंदु का आदेश

सीएम शुभेंदु ने कहा कि पिछली सरकार में हुए संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है.

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार में ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने वाले 12 हजार लाभार्थियों से सहायता राशि लौटाने को कहा है. उनका आरोप है कि इन लोगों ने धोखाधड़ी से यह राशि हासिल की है.

शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) को एक संवाददाता सम्मेलन में यह बातें कही हैं. उन्होंने कहा, 'जैसा कि मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने बताया है कि पिछली सरकार की बांग्लार बाड़ी योजना के तहत 57,000 फर्जी लाभार्थियों ने अवैध रूप से आवेदन किया था और उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया था. हमने उनमें से 12,000 लोगों की पहचान कर ली है, जिन्होंने सहायता हासिल की थी और उनसे राशि वापस करने को कहा है. 1,000 लोगों ने जहां पैसा लौटा दिया है, वहीं मैं बाकी लोगों से भी ऐसा ही करने का अनुरोध करता हूं.'

धोखाधड़ी से लाभ लेने वालों की मदद करने वाले अधिकारी भी नपेंगे

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार सीएम शुभेंदु ने कहा कि पिछली सरकार में हुए संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने धोखाधड़ी से आर्थिक सहायता हासिल करने में इन लाभार्थियों की मदद की, उनकी भी पहचान की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. सीएम ने कहा कि वह मामले की जांच सीआईडी (अपराध जांच विभाग) से कराएंगे.

शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की पिछली सरकार पर गरीबों के लिए शुरू की गई ग्रामीण आवास योजना का राजनीतिकरण करने का भी आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, 'तृणमूल सरकार ने झूठा दावा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी (BJP) सत्ता में आती है, तो बांग्लार बाड़ी योजना के तहत आने वाले 18-19 लाख लोगों को आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी.'

योजना का बजट बढ़ाकर ₹4,200 करोड़ किया

सीएम शुभेंदु ने कहा, 'हमने टीएमसी की इस बात को गलत साबित कर दिया, क्योंकि हम राजनीतिक जुड़ाव, जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव करने में विश्वास नहीं रखते. हमने पहले चरण में पैसे भी बांट दिए.' शुभेंदु ने कहा कि संशोधित मुख्यमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में 7,171 और ग्रामीण लाभार्थियों को आर्थिक सहायता मिलेगी, जिससे इस योजना पर सरकार का कुल खर्च बढ़कर 4,200 करोड़ रुपये हो जाएगा. उन्होंने घरों की छत पर सौर पैनल लगाने को बढ़ावा देने वाली पीएम सूर्य योजना का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य को 1.1 लाख यूनिट (सौर पैनल) मिले हैं.

शुभेंदु अधिकारी ने ग्रामीण परिवारों से अपील की कि वे बिजली के बढ़ते खर्च से बचने के लिए सौर पैनल लगवाएं. उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने पर पंचायत विभाग में लगभग 8,000 कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा योजना से 1.65 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला है और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लाभार्थियों का सत्यापन एक दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा.

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