केरल में 10000 घुसपैठिए? मजदूर बनकर आए, फर्जी पहचान से बस गए, सिर्फ 700 रु में देश की सुरक्षा से खिलवाड़!

कोल्लम जिले में हुई कुछ गिरफ्तारियों के बाद इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है. जांच में सामने आया है कि ये घुसपैठिए बेंगलुरु और पश्चिम बंगाल के माफियाओं की मदद से फर्जी स्थानीय पहचान पत्र बनवाकर आराम से भारतीय नागरिकों की तरह रह रहे हैं.

कोल्लम जिले से 10 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार करने पर हुआ बड़ा खुलासा

स्थानीय एजेंटों की मदद से जाली कागजात बनते हैं

इस रैकेट के पीछे बेंगलुरु के एक संगठित माफिया नेटवर्क का हाथ होने का अंदेशा

जांच में सामने आया है कि ये लोग खुद बसने के बाद अपने रिश्तेदारों को भी बुला लेते हैं

केरल से देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर एक बेहद ही हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है. हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स में एक बहुत बड़ा दावा किया गया है कि केरल के अलग-अलग इलाकों में करीब 10,000 बांग्लादेशी नागरिक प्रवासी मजदूर का मुखौटा ओढ़कर अवैध रूप से रह रहे हैं.

इस पूरे खेल का पर्दाफाश तब हुआ जब पुलिस ने कोल्लम जिले के कोट्टारक्करा इलाके से 10 बांग्लादेशी नागरिकों को अपनी गिरफ्त में लिया. जांच में जो बातें सामने आई हैं, वे वाकई आंखें खोल देने वाली हैं. ये घुसपैठिए बिल्कुल आम भारतीय नागरिकों की तरह हमारे बीच घुल-मिलकर रह रहे हैं और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महज चंद रुपयों के लालच में इनके फर्जी भारतीय पहचान पत्र भी तैयार कर दिए गए हैं.

घुसपैठ का क्या है पूरा रास्ता और तरीका?

जांच एजेंसियों के मुताबिक, इन घुसपैठियों के भारत आने और यहां पैर पसारने का एक तय ढर्रा है. यह पूरा सिलसिला भारत-बांग्लादेश सीमा से शुरू होता है. घुसपैठिए सीमा पार करके सबसे पहले पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जैसे सीमावर्ती इलाकों में शरण लेते हैं. वहां कुछ स्थानीय एजेंटों की मदद से इनके शुरुआती जाली कागजात तैयार किए जाते हैं.

इसके बाद, ये लोग अच्छी कमाई और काम की तलाश में देश के बाकी हिस्सों का रुख करते हैं, जिनमें केरल इनकी सबसे पसंदीदा जगह बनकर उभरा है. केरल पहुंचने के बाद ये खुद को पश्चिम बंगाल का मूल निवासी बताते हैं ताकि किसी को शक न हो. फिर धीरे-धीरे ये स्थानीय पतों का जुगाड़ करके पूरी तरह से भारतीय पहचान हासिल कर लेते हैं और वहीं स्थायी रूप से बस जाते हैं.

सिर्फ 700 रुपये में देश की सुरक्षा से खिलवाड़!

इंग्लिश न्यूज वेबसाइट 'मातृभूमि' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि केरल में इन अवैध प्रवासियों को महज 700 रुपये जैसी मामूली रकम में देश के सबसे अहम सरकारी पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड और अन्य मुख्य आईडी, बनाकर दे दिए जा रहे हैं. इतने सस्ते में मिलने वाले ये जाली दस्तावेज इन घुसपैठियों के लिए एक मजबूत ढाल बन जाते हैं, जिनकी आड़ में ये खुद को भारतीय साबित करते हैं और बिना किसी डर के रहने लगते हैं.

बेंगलुरु का माफिया और 'चेन माइग्रेशन' का जाल

पुलिस को शुरुआती जांच में अंदेशा हुआ है कि इन फर्जी कागजातों को बनाने के पीछे बेंगलुरु से चलने वाला एक बड़ा और संगठित माफिया नेटवर्क काम कर रहा है. ये जाली दस्तावेज इतनी सफाई से बनाए जाते हैं कि पहली नजर में असली और नकली का फर्क करना लगभग नामुमकिन होता है. कोट्टारक्करा में पकड़े गए लोग सालों से वहां रह रहे थे. उनकी असलियत तब सामने आई जब पुलिस ने उनके मोबाइल फोन की गहराई से जांच की और उनमें बांग्लादेशी पासपोर्ट की तस्वीरें मिलीं.

इसके अलावा, जांच में 'चेन माइग्रेशन' यानी एक के बाद एक रिश्तेदारों को बुलाना, का एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिला है. उदाहरण के लिए, मुगल खातून नाम की एक महिला 13 साल पहले पश्चिम बंगाल के रास्ते केरल आई थी. उसने यहां आकर ममदास के नाम से फर्जी भारतीय पहचान पत्र बनवाए और फिर धीरे-धीरे अपने कई रिश्तेदारों को भी बांग्लादेश से केरल बुला लिया. रिपोर्ट के अनुसार, पकड़े जाने से महज दो महीने पहले वह बांग्लादेशी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके अपने दो बच्चों के साथ बांग्लादेश घूमकर भी आई थी.

राष्ट्रीय सुरक्षा पर बड़ा संकट

केंद्रीय और राज्य की खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले को देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में देख रही हैं. अब इस बात की बारीकी से तफ्तीश की जा रही है कि कहीं इन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतों या आपराधिक बैकग्राउंड वाले लोगों द्वारा तो नहीं किया जा रहा है. अब जांच और कड़ाई बढ़ने के कारण कई बांग्लादेशी केरल छोड़कर भागने की फिराक में हैं, जिससे कई इलाकों में प्रवासी मजदूरों की तादाद में अचानक कमी देखी जा रही है.