बांग्लादेश को लड़ाकू विमान बेचकर एशिया में क्या गेम खेलना चाह रहा चीन? भारत के लिए क्या हैं इसके मायने

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के दौरान 24 रक्षा विमानों की मेगा-डील पर मुहर लग सकती है.

बांग्लादेश-चीन के बीच ये बड़ी डील इस साल अगस्त तक पक्की होने की उम्मीद है

चीन का लड़ाकू विमान हर मौसम में हवा से हवा और जमीन पर हमला करने में सक्षम है

अत्याधुनिक एसा रडार और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है

पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश इसके जरिए अपनी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा रहा है

चीन अब दक्षिण एशिया में अपना एक नया और बड़ा दांव खेलने जा रहा है. पाकिस्तान के बाद, अब हमारा एक और पड़ोसी देश, बांग्लादेश भी चीन के खतरनाक फाइटर जेट J-10CE को खरीदने की तैयारी में है. बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के दौरान इस बड़ी डील पर मुहर लग सकती है. टीओई के मुताबिक बांग्लादेश चीन से कुल 24 J-10CE मल्टी-रोल लड़ाकू विमान खरीदने का मन बना चुका है.

इस साल अगस्त तक यह समझौता पक्का होने की उम्मीद है. लेकिन बात सिर्फ एक डील की नहीं है. सवाल यह है कि चीन बांग्लादेश को ये लड़ाकू विमान बेचकर एशिया में कौन सा नया गेम खेल रहा है, यह विमान कितना खतरनाक है, और सबसे जरूरी बात, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं?

कितना घातक है J-10CE फाइटर जेट?

J-10CE चीन का एक बेहद आधुनिक, सिंगल-इंजन वाला मल्टी-रोल लड़ाकू विमान है. इसे हर मौसम में हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें एसा (AESA) रडार और लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें लगी होती हैं, जो दुश्मन के विमानों को काफी दूर से ही निशाना बना सकती हैं.

कितनी है J-10CE की कीमत?

रिपोर्ट के मुताबिक, एक J-10CE विमान की कीमत करीब 40 मिलियन डॉलर (लगभग 330 करोड़ रुपये) है, जो पश्चिमी देशों के फाइटर जेट्स के मुकाबले काफी किफायती है. पाकिस्तान पहले से ही इस विमान का इस्तेमाल कर रहा है, और अब बांग्लादेश के बेड़े में इसके शामिल होने से उसकी वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी.

एशिया में चीन का क्या है 'मास्टर गेम'?

चीन इस डील के जरिए सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा, बल्कि एशिया की जियोपॉलिटिक्स में अपना दबदबा बढ़ा रहा है.

हथियारों की निर्भरता- चीन चाहता है कि दक्षिण एशिया के देश रक्षा जरूरतों के लिए पूरी तरह उसी पर निर्भर रहें.

चीन चाहता है कि दक्षिण एशिया के देश रक्षा जरूरतों के लिए पूरी तरह उसी पर निर्भर रहें. भारत को घेरने की रणनीति- पाकिस्तान को पहले से ही मजबूत करने के बाद, अब बांग्लादेश को भारी-भरकम हथियार देकर चीन भारत के पड़ोस में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है.

पाकिस्तान को पहले से ही मजबूत करने के बाद, अब बांग्लादेश को भारी-भरकम हथियार देकर चीन भारत के पड़ोस में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है. रणनीतिक साझेदारी- बांग्लादेश के विदेश सचिव ने बताया कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े करीब 17 समझौतों पर बातचीत होनी है, जिससे यह साफ है कि चीन बांग्लादेश में अपनी जड़ें और गहरी करना चाहता है.

भारत के लिए इसके क्या हैं मायने?

भारत के लिहाज से यह खबर चिंता बढ़ाने वाली है. डिफेंस सिक्योरिटी एशिया साइट के अनुसार, बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते ऐतिहासिक और दोस्ताना रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश का चीन के पाले में इस कदर झुकना भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से एक चुनौती बन सकता है.

पड़ोस में चीनी दखल- अगर बांग्लादेश की सेना चीनी हथियारों और तकनीकों से लैस होगी, तो वहां चीनी सैन्य विशेषज्ञों और तकनीशियनों की मौजूदगी बढ़ेगी. यह भारत की सीमाओं के बेहद करीब चीन की परोक्ष उपस्थिति जैसा होगा.

अगर बांग्लादेश की सेना चीनी हथियारों और तकनीकों से लैस होगी, तो वहां चीनी सैन्य विशेषज्ञों और तकनीशियनों की मौजूदगी बढ़ेगी. यह भारत की सीमाओं के बेहद करीब चीन की परोक्ष उपस्थिति जैसा होगा. तीस्ता प्रोजेक्ट पर नजर- इस दौरे में तीस्ता नदी परियोजना को लेकर भी चर्चा होनी है. तीस्ता का मुद्दा भारत और बांग्लादेश के बीच बेहद संवेदनशील है, और इसमें चीन की एंट्री भारत को बिल्कुल रास नहीं आएगी.

इसके अलावा दौरे में क्या खास है?

लड़ाकू विमानों की डील के अलावा, पीएम तारिक रहमान चीन में होने वाले 'समर दावोस' शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जहां वे जलवायु परिवर्तन पर अपनी बात रखेंगे. साथ ही, वे वियतनाम, दक्षिण कोरिया और मंगोलिया जैसे देशों के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे. साफ है कि बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था और सेना को मजबूत करने के लिए चीन का हाथ थाम रहा है. लेकिन चीन की यह हथियार डिप्लोमेसी आने वाले समय में दक्षिण एशिया के शक्ति संतुलन को बदल सकती है, जिस पर भारत को बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी.