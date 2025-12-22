FacebookTwitterYoutubeInstagram
Weak Bones: सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, कमजोर हड्डियों के पीछे इस विटामिन की कमी भी है जिम्मेदार

Rashifal 23 December 2025: आज मेष से मीन तक के लिए कैसा रहेगा मंगलवार का दिन, पढ़ें सभी 12 राशियों का भाग्यफल

Good News: वैज्ञानिकों ने खोजा प्लेसेंटा एजिंग का राज, क्या इससे कम होगा स्टिलबर्थ का जोखिम? 

Budget 2026: इस बार संडे को पेश हो सकता है बजट, जानें इससे पहले कब-कब रविवार को किया गया पेश

नौकरी छोड़कर शुरू करना चाहते हैं बिजनेस, 25000 से घर में शुरू करें ये कारोबार; हर महीने होगी लाखों की कमाई

EPFO: EPS कंट्रीब्यूशन से जुड़ी गलतियां कैसे कर सकते हैं ठीक? ईपीएफओ ने जारी की गाइडलाइंस

भारत

भारत

India-Bangladesh Visa: बांग्लादेश ने भारत के इन 3 शहरों में वीजा सर्विसेज को किया सस्पेंड, बताई ये वजह

India-Bangladesh Visa Services: बांग्लादेश का यह कदम भारत के वीजा सर्विस बंद करने के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, पड़ोसी देश में भारतीयों की संख्या ना के बराबर है.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 22, 2025, 10:58 PM IST

India-Bangladesh Visa: बांग्लादेश ने भारत के इन 3 शहरों में वीजा सर्विसेज को किया सस्पेंड, बताई ये वजह

बांग्लादेश ने इंडियंस वीजा किए सस्पेंड

हिंसा की आग में झुलस रहा बांग्लादेश भारत के एक्शन से और बौखला गया है. बांग्लादेश हाई कमीशन ने नई दिल्ली, अगरतला और सिलीगुड़ी में अगली सूचना तक सभी कांसुलर सेवाएं और वीजा सर्विसेस को निलंबित कर दिया है. बांग्लादेश ने यह कदम छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी और एक हिंदू युवक की हत्या के बाद नई दिल्ली में उसके हाई कमीशन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया है.

