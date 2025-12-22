India-Bangladesh Visa: बांग्लादेश ने भारत के इन 3 शहरों में वीजा सर्विसेज को किया सस्पेंड, बताई ये वजह

दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नकली मोबाइल बनाने वाला गिरोह पकड़ा, 4 अपराधी गिरफ्तार, आरोपियों से 512 स्मार्ट फोन भी बरामद | यूपीः बच्चों की जान लेने वाले कोडिन कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद, एटा में 4 तस्कर गिरफ्तार | पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी की शुरुआत, हिमाचल, उत्तराखंड में भी कई जगहों पर हुई बर्फबारी
भारत
India-Bangladesh Visa Services: बांग्लादेश का यह कदम भारत के वीजा सर्विस बंद करने के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, पड़ोसी देश में भारतीयों की संख्या ना के बराबर है.
हिंसा की आग में झुलस रहा बांग्लादेश भारत के एक्शन से और बौखला गया है. बांग्लादेश हाई कमीशन ने नई दिल्ली, अगरतला और सिलीगुड़ी में अगली सूचना तक सभी कांसुलर सेवाएं और वीजा सर्विसेस को निलंबित कर दिया है. बांग्लादेश ने यह कदम छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी और एक हिंदू युवक की हत्या के बाद नई दिल्ली में उसके हाई कमीशन के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद उठाया है.