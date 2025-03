Earthquake In Delhi-NCR: दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र म्यांमार की राजधानी बर्मा था और इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई. नोएडा और गाजियाबाद समेत कई इलाकों में कंपन महसूस हुआ, जिससे लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए.

शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिससे लोगों में दहशत फैल गई. झटके दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद सहित कई इलाकों में महसूस किए गए. भूकंप के बाद लोग घरों और कार्यालयों से बाहर निकल आए और कुछ देर तक अफरातफरी का माहौल बना रहा. हालांकि अब तक किसी जान-माल के नुकसान की खबर नहीं है.

विशेषज्ञों के मुताबिक, 7.2 तीव्रता का भूकंप काफी शक्तिशाली होता है और इसके झटके दूर-दूर तक महसूस किए जा सकते हैं. इस तरह की आपदाओं से बचाव के लिए प्रशासन ने सतर्कता बरतने की अपील की है.

सोशल मीडिया पर एक अधूरे निर्माणाधीन इमारत के गिरने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. एक ट्वीट में दावा किया गया कि बैंकॉक में गिरी इस इमारत की पहचान की पुष्टि हो गई है. एक X यूजर ने बताया कि भूकंप के कारण मलबे में तब्दील हुई यह इमारत दरअसल देश के ऑडिटर जनरल कार्यालय (OAG) की निर्माणाधीन ऑफिस थी. इसके अलावा, सोशल मीडिया पर कई अन्य वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें बैंकॉक में आई तबाही की झलक देखने को मिल रही है. थाईलैंड के आपदा निवारण विभाग ने कहा है कि इस भूकंप के झटके देश के लगभग सभी हिस्सों में महसूस किए गए.

