Bangalore: अचानक धड़ाम से गिरा मेट्रो का पिलर, दबकर हुई मां बेटे की मौत, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: कर्नाटक के बेंगलुरु (Bangalore Metro) में आज एक निर्माणाधीन मेट्रो का खंभा एक दोपहिया वाहन पर गिर गया. इसके चलते बाइक में सवार एक महिला के साथ उसके दो साल के बेटे की मौत हो गई. इसके अलावा बाइक चला रहे पति और बेटी बुरी तरह घायल हुए हैं. जानकारी के मुताबिक घटना आज सुबह बेंगलुरु के नागवारा इलाके की है. अधिकारियों ने कहा कि दंपति और उनके जुड़वा बच्चे एक बेटी और एक बेटा अपनी बाइक पर उस रास्ते से गुजर रहे थे. इस दौरान ही मेट्रो का लोहे का पिलर उनकी बाइक पर गिर गया.

जानकारी के मुताबिक हादसे में मृतक महिला का नाम तेजस्वनी और उसका बेटा विहान गंभीर रूप से घायल हो गए थे. ऐसे में आस पास के लोगों ने उन्हें राहगीरों ने उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

Metro pillar broke down near hennur causing death of two in Bangalore. With ongoing construction sandwiched between two sides of road and absolutely no safety measure not surprised at all . pic.twitter.com/OO6igwO8oB