बाली क्यों है भारतीयों की फेवरेट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन? जानिए कितना आता है खर्च

अगर आप कम बजट में किसी खूबसूरत विदेशी जगह पर छुट्टियां बिताने का प्लान बना रहे हैं, तो बाली से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता.

गर्मियों की छुट्टियां हों, हनीमून का प्लान हो या फिर दोस्तों के साथ किसी एडवेंचर ट्रिप पर जाना हो, आजकल हर दूसरे भारतीय की जुबान पर एक ही नाम होता है- बाली. इंडोनेशिया का यह खूबसूरत आइलैंड पिछले कुछ सालों में भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा विदेशी डेस्टिनेशन बन चुका है.

ऐसा क्या है जो हर साल लाखों भारतीयों को बाली खींच लाता है? इंडोनेशिया पर्यटन मंत्रालय की आधिकारिक गाइडलाइंस, प्रमुख ट्रैवल पोर्टल्स के मौजूदा फ्लाइट व होटल रेट्स और अंतरराष्ट्रीय करेंसी एक्सचेंज डेटा के आधार पर आपको बताते है इसके पीछे की असल वजहें और ये भी कि वहां घूमने में जेब से कितने पैसे ढीले होंगे.

भारतीयों को क्यों इतना क्यों पसंद आता है बाली?

बाली भले ही एक मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया का हिस्सा है, लेकिन इस आइलैंड की आत्मा पूरी तरह हिंदू संस्कृति से जुड़ी है. वहां के मंदिरों की वास्तुकला, रामायण और महाभारत की कहानियां और लोगों का रहन-सहन भारतीयों को बिल्कुल अपने घर जैसा अहसास कराता है. उलूवातु और तनाह लोट जैसे समुद्री मंदिरों की खूबसूरती देखते ही बनती है.

वीजा का झंझट नहीं

किसी भी विदेशी ट्रिप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है वीजा. बाली के मामले में यह टेंशन खत्म हो जाती है. भारतीयों को इंडोनेशिया जाने के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है. आप बस अपना पासपोर्ट उठाइए, टिकट बुक करिए और पहुंच जाइए.

हर बजट में फिट

जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय रुपये के मुकाबले इंडोनेशिया की करेंसी रुपिया काफी कमजोर है. वहां जाते ही भारतीय पैसा बहुत ताकतवर हो जाता है. इसका मतलब यह हुआ कि आप बहुत कम पैसों में भी वहां किसी लग्जरी विला या रिजॉर्ट का मजा ले सकते हैं, जो यूरोप या अमेरिका में नामुमकिन है.

बाली ट्रिप पर कितना आता है खर्च?

अगर आप एक बजट ट्रिप या ठीक-ठाक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति खर्च का अंदाजा कुछ इस तरह लगा सकते हैं-

फ्लाइट का खर्च- भारत के प्रमुख शहरों, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, से बाली के लिए डायरेक्ट और कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिल जाती हैं. अगर आप 2-3 महीने पहले टिकट बुक करते हैं, तो राउंड ट्रिप ₹25,000 से ₹35,000 के बीच मिल जाता है.

भारत के प्रमुख शहरों, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, से बाली के लिए डायरेक्ट और कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिल जाती हैं. अगर आप 2-3 महीने पहले टिकट बुक करते हैं, तो राउंड ट्रिप ₹25,000 से ₹35,000 के बीच मिल जाता है. रहने का खर्च- बाली में रहने के लिए हर बजट के विकल्प हैं. एक अच्छे होमस्टे या बजट होटल का किराया ₹1,200 से ₹2,500 प्रति रात होता है. अगर आपको प्राइवेट पूल वाला विला चाहिए, तो वह भी ₹5,000 से शुरू हो जाता है.

बाली में रहने के लिए हर बजट के विकल्प हैं. एक अच्छे होमस्टे या बजट होटल का किराया ₹1,200 से ₹2,500 प्रति रात होता है. अगर आपको प्राइवेट पूल वाला विला चाहिए, तो वह भी ₹5,000 से शुरू हो जाता है. खाने-पीने और घूमने का खर्च- वहां का लोकल खाना काफी सस्ता है. प्रतिदिन का खाने का खर्च ₹1,000 से ₹1,500 प्रति व्यक्ति आ सकता है. वहीं स्कूटी रेंट पर लेकर घूमना सबसे सस्ता पड़ता है, जिसका किराया महज ₹400 से ₹500 प्रतिदिन होता है.

कुल मिलाकर, अगर आप 5 से 6 दिनों की एक अच्छी बाली ट्रिप प्लान करते हैं, तो प्रति व्यक्ति कुल खर्च ₹55,000 से ₹70,000 के बीच आसानी से सिमट सकता है. तो देर किस बात की? अगर आप भी कम बजट में किसी शानदार विदेशी द्वीप पर समुद्र की लहरों, हरे-भरे धान के खेतों और खूबसूरत संस्कृति का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो बाली आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है.

ये भी पढ़ें- इंडोनेशिया में जाकर कितने हो जाएंगे 1 लाख रुपये? भारत से कितनी कमजोर है इस मुस्लिम देश की करेंसी