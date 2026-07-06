FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
8000 रुपये का इंवेस्टमेंट और 69 लाख का टर्नओवर... एक आइडिया से ये महिला बन गई बड़ी बिजनेसवुमन, पूरे शहर में बज रहा डंका

8000 रुपये का इंवेस्टमेंट और 69 लाख का टर्नओवर... एक आइडिया से ये महिला बन गई बड़ी बिजनेसवुमन, पूरे शहर में बज रहा डंका

बाली क्यों है भारतीयों की फेवरेट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन? जानिए कितना आता है खर्च

बाली क्यों है भारतीयों की फेवरेट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन? जानिए कितना आता है खर्च

इंडोनेशिया में जाकर कितने हो जाएंगे 1 लाख रुपये? भारत से कितनी कमजोर है इस मुस्लिम देश की करेंसी

इंडोनेशिया में जाकर कितने हो जाएंगे 1 लाख रुपये? भारत से कितनी कमजोर है इस मुस्लिम देश की करेंसी

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ

राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका

भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां

भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

बाली क्यों है भारतीयों की फेवरेट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन? जानिए कितना आता है खर्च

अगर आप कम बजट में किसी खूबसूरत विदेशी जगह पर छुट्टियां बिताने का प्लान बना रहे हैं, तो बाली से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 06, 2026, 11:46 AM IST

बाली क्यों है भारतीयों की फेवरेट इंटरनेशनल डेस्टिनेशन? जानिए कितना आता है खर्च

बाली ट्रिप पर कितना आता है खर्च? (Image Source- Magnific)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

गर्मियों की छुट्टियां हों, हनीमून का प्लान हो या फिर दोस्तों के साथ किसी एडवेंचर ट्रिप पर जाना हो, आजकल हर दूसरे भारतीय की जुबान पर एक ही नाम होता है- बाली. इंडोनेशिया का यह खूबसूरत आइलैंड पिछले कुछ सालों में भारतीयों के लिए सबसे पसंदीदा विदेशी डेस्टिनेशन बन चुका है.

ऐसा क्या है जो हर साल लाखों भारतीयों को बाली खींच लाता है? इंडोनेशिया पर्यटन मंत्रालय की आधिकारिक गाइडलाइंस, प्रमुख ट्रैवल पोर्टल्स के मौजूदा फ्लाइट व होटल रेट्स और अंतरराष्ट्रीय करेंसी एक्सचेंज डेटा के आधार पर आपको बताते है इसके पीछे की असल वजहें और ये भी कि वहां घूमने में जेब से कितने पैसे ढीले होंगे.

भारतीयों को क्यों इतना क्यों पसंद आता है बाली?

बाली भले ही एक मुस्लिम बहुल देश इंडोनेशिया का हिस्सा है, लेकिन इस आइलैंड की आत्मा पूरी तरह हिंदू संस्कृति से जुड़ी है. वहां के मंदिरों की वास्तुकला, रामायण और महाभारत की कहानियां और लोगों का रहन-सहन भारतीयों को बिल्कुल अपने घर जैसा अहसास कराता है. उलूवातु और तनाह लोट जैसे समुद्री मंदिरों की खूबसूरती देखते ही बनती है.

वीजा का झंझट नहीं 

किसी भी विदेशी ट्रिप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द होता है वीजा. बाली के मामले में यह टेंशन खत्म हो जाती है. भारतीयों को इंडोनेशिया जाने के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है. आप बस अपना पासपोर्ट उठाइए, टिकट बुक करिए और पहुंच जाइए.

हर बजट में फिट

जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय रुपये के मुकाबले इंडोनेशिया की करेंसी रुपिया काफी कमजोर है. वहां जाते ही भारतीय पैसा बहुत ताकतवर हो जाता है. इसका मतलब यह हुआ कि आप बहुत कम पैसों में भी वहां किसी लग्जरी विला या रिजॉर्ट का मजा ले सकते हैं, जो यूरोप या अमेरिका में नामुमकिन है.

बाली ट्रिप पर कितना आता है खर्च?

अगर आप एक बजट ट्रिप या ठीक-ठाक ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो प्रति व्यक्ति खर्च का अंदाजा कुछ इस तरह लगा सकते हैं-

  • फ्लाइट का खर्च- भारत के प्रमुख शहरों, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, से बाली के लिए डायरेक्ट और कनेक्टिंग फ्लाइट्स मिल जाती हैं. अगर आप 2-3 महीने पहले टिकट बुक करते हैं, तो राउंड ट्रिप ₹25,000 से ₹35,000 के बीच मिल जाता है.
  • रहने का खर्च- बाली में रहने के लिए हर बजट के विकल्प हैं. एक अच्छे होमस्टे या बजट होटल का किराया ₹1,200 से ₹2,500 प्रति रात होता है. अगर आपको प्राइवेट पूल वाला विला चाहिए, तो वह भी ₹5,000 से शुरू हो जाता है.
  • खाने-पीने और घूमने का खर्च- वहां का लोकल खाना काफी सस्ता है. प्रतिदिन का खाने का खर्च ₹1,000 से ₹1,500 प्रति व्यक्ति आ सकता है. वहीं स्कूटी रेंट पर लेकर घूमना सबसे सस्ता पड़ता है, जिसका किराया महज ₹400 से ₹500 प्रतिदिन होता है.

कुल मिलाकर, अगर आप 5 से 6 दिनों की एक अच्छी बाली ट्रिप प्लान करते हैं, तो प्रति व्यक्ति कुल खर्च ₹55,000 से ₹70,000 के बीच आसानी से सिमट सकता है. तो देर किस बात की? अगर आप भी कम बजट में किसी शानदार विदेशी द्वीप पर समुद्र की लहरों, हरे-भरे धान के खेतों और खूबसूरत संस्कृति का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो बाली आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है. 

ये भी पढ़ें- इंडोनेशिया में जाकर कितने हो जाएंगे 1 लाख रुपये? भारत से कितनी कमजोर है इस मुस्लिम देश की करेंसी

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
हरियाणा के ये 5 बिजनेसमैन दुनिया में बजा रहे सफलता का डंका, जानें किसकी-कितनी है नेटवर्थ
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
राजस्थान से निकले ये 5 सेल्फ मेड अरबपति, आज देश ही नहीं, दुनिया में भी बजता है इनके बिजनेस का डंका
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
भारत की किस नदी को कहते हैं घड़ियालों का स्वर्ग? दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी रहती है यहां
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
कभी भी ज्वालामुखी में जलकर खाक हो सकते हैं दुनिया के ये 6 शहर, एक विस्फोट से मच जाएगी भारी तबाही
दुनिया का वो देश जहां चलता है समय का अनोखा खेल, जब एक हिस्से में ढलती है शाम तो दूसरे में होती है नई सुबह
दुनिया का वो देश जहां चलता है समय का अनोखा खेल, जब एक हिस्से में ढलती है शाम तो दूसरे में होती है नई सुबह
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement