बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर मचा हंगामा, BJP सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर FIR, जानें पूरा मामला

देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में गर्भगृह में जबरन प्रवेश के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत कई लोगों पर FIR दर्ज हुई है.

झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में गर्भगृह में जबरन प्रवेश को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत कई लोगों पर मंदिर की परंपराओं का उल्लंघन और पुलिस से हाथापाई का आरोप लगा है. झारखंड पुलिस ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने के मामले में FIR दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 2 अगस्त की रात 8:45 से 9 बजे के बीच हुई, जब पवित्र श्रावण मास के दौरान मंदिर में वीआईपी या वीवीआईपी के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध था.

सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

मामले की शिकायत मंदिर के पुजारी कार्तिक नाथ ठाकुर ने दर्ज कराई. उनके अनुसार, इस दौरान गर्भगृह में प्रवेश करने से न केवल धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन हुआ, बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाएं भी आहत हुईं. शिकायत में कहा गया है कि सांसदों और उनके साथ आए लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई की, जिससे वहां अफरा-तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. मीडिया से बातचीत करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर थाने में दर्ज FIR में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं. इसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने, सरकारी काम में बाधा डालने और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप शामिल हैं. आरोप है कि सांसदों के इस कदम से हजारों श्रद्धालुओं में भय का माहौल बन गया.

भाजपा सांसदों ने जबरन गर्भगृह में प्रवेश किया

बता दें कि श्रावण मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाने पहुंचते हैं. इस साल अब तक लगभग 55 लाख कांवड़िये यहां दर्शन कर चुके हैं. भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इस अवधि में वीवीआईपी एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है. पुलिस का कहना है कि इस नियम के बावजूद भाजपा सांसदों ने जबरन गर्भगृह में प्रवेश किया. पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि पुजारी की शिकायत 7 अगस्त को दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई. अब इस मामले में जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

