Twitter
Advertisement
Headlines

बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर मचा हंगामा, BJP सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर FIR, जानें पूरा मामला

इन तरीकों से आपका इनवेस्टमेंट सिर्फ बढ़ेगा नहीं, कई गुना छलांग लगाएगा!

Myopia In Children: बच्चों को अपना शिकार बना रही आंखों से जुड़ी ये खतरनाक बीमारी, जानें कैसे करें बचाव

Raksha Bandhan 2025: बॉलीवुड फिल्मों की आइकॉनिक ऑनस्क्रीन भाई-बहन जोड़ियां, जिन्हें रक्षाबंधन पर जरूर देखें

Cholesterol Signs In Eyes: आंखें खोल देंगी शरीर में कोलेस्‍ट्रॉल बढ़ने का राज, ये लक्षण दिखते ही हो जाएं सावधान

Aishwarya Rai Net Worth: दुबई में विला से लेकर करोड़ों की घड़ियों तक… जानें ऐश्वर्या राय की कितनी है टोटल नेटवर्थ

JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, उज्ज्वला, LPG सब्सिडी और शिक्षा पर फोकस

Sawan 2025: सावन के आखिरी शनिवार को करें इस स्त्रोत का पाठ, शनिदेव के साथ मिलेगी महादेव की कृपा

ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर मचा हंगामा, BJP सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर FIR, जानें पूरा मामला

बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर मचा हंगामा, BJP सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर FIR, जानें पूरा मामला

Myopia In Children: बच्चों को अपना शिकार बना रही आंखों से जुड़ी ये खतरनाक बीमारी, जानें कैसे करें बचाव

Myopia In Children: बच्चों को अपना शिकार बना रही आंखों से जुड़ी ये खतरनाक बीमारी, जानें कैसे करें बचाव

JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

JK TYRE RACING SEASON 2025 : इस बार कोयंबटूर में लगेगा रेसर्स का मेला, जमकर मचेगा धमाल

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इन तरीकों से आपका इनवेस्टमेंट सिर्फ बढ़ेगा नहीं, कई गुना छलांग लगाएगा!

इन तरीकों से आपका इनवेस्टमेंट सिर्फ बढ़ेगा नहीं, कई गुना छलांग लगाएगा!

Raksha Bandhan 2025: बॉलीवुड फिल्मों की आइकॉनिक ऑनस्क्रीन भाई-बहन जोड़ियां, जिन्हें रक्षाबंधन पर जरूर देखें

बॉलीवुड फिल्मों की आइकॉनिक ऑनस्क्रीन भाई-बहन जोड़ियां, जिन्हें रक्षाबंधन पर जरूर देखें

Cholesterol Signs In Eyes: आंखें खोल देंगी शरीर में कोलेस्‍ट्रॉल बढ़ने का राज, ये लक्षण दिखते ही हो जाएं सावधान

Cholesterol Signs In Eyes: आंखें खोल देंगी शरीर में कोलेस्‍ट्रॉल बढ़ने का राज, ये लक्षण दिखते ही हो जाएं सावधान

Homeभारत

भारत

बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर मचा हंगामा, BJP सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर FIR, जानें पूरा मामला

देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में गर्भगृह में जबरन प्रवेश के मामले में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत कई लोगों पर FIR दर्ज हुई है.

Latest News

राजा राम

Updated : Aug 08, 2025, 10:21 PM IST

बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर मचा हंगामा, BJP सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी पर FIR, जानें पूरा मामला

TRENDING NOW

झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ मंदिर में गर्भगृह में जबरन प्रवेश को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत कई लोगों पर मंदिर की परंपराओं का उल्लंघन और पुलिस से हाथापाई का आरोप लगा है. झारखंड पुलिस ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और अन्य पर बाबा बैद्यनाथ मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश करने के मामले में FIR दर्ज की है. पुलिस के मुताबिक, यह घटना 2 अगस्त की रात 8:45 से 9 बजे के बीच हुई, जब पवित्र श्रावण मास के दौरान मंदिर में वीआईपी या वीवीआईपी के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध था.

सुरक्षा नियमों का उल्लंघन

मामले की शिकायत मंदिर के पुजारी कार्तिक नाथ ठाकुर ने दर्ज कराई. उनके अनुसार, इस दौरान गर्भगृह में प्रवेश करने से न केवल धार्मिक परंपराओं का उल्लंघन हुआ, बल्कि श्रद्धालुओं की भावनाएं भी आहत हुईं. शिकायत में कहा गया है कि सांसदों और उनके साथ आए लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई की, जिससे वहां अफरा-तफरी और भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. मीडिया से बातचीत करते हुए एक अधिकारी ने बताया कि बाबा बैद्यनाथ मंदिर थाने में दर्ज FIR में भारतीय न्याय संहिता की कई धाराएं लगाई गई हैं. इसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने, सरकारी काम में बाधा डालने और सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप शामिल हैं. आरोप है कि सांसदों के इस कदम से हजारों श्रद्धालुओं में भय का माहौल बन गया.

यह भी पढ़ें: कैबिनेट मीटिंग में मोदी सरकार ने लिए कई बड़े फैसले, उज्ज्वला, LPG सब्सिडी और शिक्षा पर फोकस

भाजपा सांसदों ने जबरन गर्भगृह में प्रवेश किया

बता दें कि श्रावण मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाने पहुंचते हैं. इस साल अब तक लगभग 55 लाख कांवड़िये यहां दर्शन कर चुके हैं. भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए इस अवधि में वीवीआईपी एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है. पुलिस का कहना है कि इस नियम के बावजूद भाजपा सांसदों ने जबरन गर्भगृह में प्रवेश किया. पुलिस ने यह भी पुष्टि की है कि पुजारी की शिकायत 7 अगस्त को दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई. अब इस मामले में जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाएगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इन तरीकों से आपका इनवेस्टमेंट सिर्फ बढ़ेगा नहीं, कई गुना छलांग लगाएगा!
इन तरीकों से आपका इनवेस्टमेंट सिर्फ बढ़ेगा नहीं, कई गुना छलांग लगाएगा!
Raksha Bandhan 2025: बॉलीवुड फिल्मों की आइकॉनिक ऑनस्क्रीन भाई-बहन जोड़ियां, जिन्हें रक्षाबंधन पर जरूर देखें
बॉलीवुड फिल्मों की आइकॉनिक ऑनस्क्रीन भाई-बहन जोड़ियां, जिन्हें रक्षाबंधन पर जरूर देखें
Cholesterol Signs In Eyes: आंखें खोल देंगी शरीर में कोलेस्‍ट्रॉल बढ़ने का राज, ये लक्षण दिखते ही हो जाएं सावधान
Cholesterol Signs In Eyes: आंखें खोल देंगी शरीर में कोलेस्‍ट्रॉल बढ़ने का राज, ये लक्षण दिखते ही हो जाएं सावधान
Aishwarya Rai Net Worth: दुबई में विला से लेकर करोड़ों की घड़ियों तक… जानें ऐश्वर्या राय की कितनी है टोटल नेटवर्थ
दुबई में विला से लेकर करोड़ों की घड़ियों तक… जानें ऐश्वर्या राय की कितनी है टोटल नेटवर्थ
ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1
ये हैं भारत के टॉप 10 सुरक्षित शहर, देखें कौन है नंबर 1
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE