UP: बहराइच में फिर से आदमखोर का आंतक! घर के आंगन से मासूम को उठा ले गया भेड़िया, जानें फिर क्या हुआ?

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले भेड़िया का आंतक कम होने का नाम नहीं ले रहा है. बीती रात भेड़िया एक बच्ची को मुंह को मुंह में दबाकर जंगल की तरफ भागा फिर ऐसे परिजनों ने बचाई मासूम की जान

Bahraich Bhedia: उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले एक बार फिर भेड़ियों का आतंक शुरू हो गया है. वन विभाग की टीम लगातार अभियान चला रही है लेकिन अभी किसी भी तरह की राहत नहीं है. बीती रात कैसरगंज क्षेत्र में एक साल की मासूम बच्ची को भेड़िया उसकी मां के पास से उठाकर ले गया. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मची हुई है. दरअसल बहराइच के कैसरगंज स्थित गोड़हिया नंबर दो में देर शाम घर के आंगन में खेल रही 3 साल की मासूम बच्ची पर आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दिया.

परिजनों ने बचाई बच्ची की जान

भेड़िया बच्ची को मुंह में दबाकर भागा, लेकिन परिजनों के खदेड़ने पर 300 मीटर दूर झाड़ी में घायल छोड़कर भाग निकला. घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां पर उसका इलाज जारी है. इस घटना से आस-पास के इलाके के लोग डरे हुए हैं. आपको बता दें कि पिछले हफ्ते थाना कोतवाली कैसरगंज अंतर्गत गोड़हिया नंबर चार के मजरा जरूआ गांव में रात करीब तीन बजे रामकुमार की एक वर्षीय पुत्री आरवी को भेड़िया अपना शिकार बना ले गया.

मुंह में दबाकर भागा भेड़ियां

बरामदे में मां सो रही थी तभी भेड़िया बच्चे को मुंह में दबाकर गन्ने के खेत में भाग निकला. घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) डॉक्टर राम सिंह यादव ने बताया कि रात साढ़े तीन बजे सूचना मिलते ही सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. हालांकि, रात के समय घने कोहरे और गन्ने के ऊंचे खेतों के कारण ड्रोन कैमरों को भी परेशानी हुई. बता दें कि यूपी के बहराइच में बीते तीन महीनों से भेड़िया का खूनी खेल जारी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.