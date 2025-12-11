बहराइच हिंसा मामले में सरफराज को फांसी की सजा, 9 दोषियों को उम्रकैद, डीजे बजने को लेकर हुआ था विवाद

Bahraich Violence: बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को उस समय हिंसा भड़क गई थी जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाया जा रहा था. इसमें राम गोपाल नाम के एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी.

बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया है. अदालत इस मामले में मुख्य अभियुक्त सरफराज को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि अन्य 9 को उम्रकैद की सजा दी गई है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव पर तीन लोगों को बरी कर दिया है. इस हिंसा के दौरान राम गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

मामला बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के महराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर, 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस का है, जहां डीजे की आवाज को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया था. विवाद इतना बढ़ा किया सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया और जमकर पत्थरबाजी और आगजनी होने लगी. इस बीच राम गोपाल मिश्रा नामक युवक की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस को स्थिति को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े.

पुलिस ने इस मामले में 87 दंगाइयों को गिरफ्तार किया था. जांच में सरफराज को मुख्य आरोपी पाया गया. आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 191(2), 191(3), 190, 103(2), 249 और 61(2) के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

3 महीने 26 दिन चला ट्रायल

जिला सत्र न्यायालय के अपर जिला जज प्रथम ने इस मामले में 13 महीने 26 दिन तक चले ट्रायल के बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सरफराज को फांसी की सजा और अन्य 9 दोषियों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से