FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से फोन पर बात की, दोनों ने रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा की, ऊर्जा, रक्षा, सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर हुई बातचीत | 12 नवंबर की रात को भारत के दूसरे दौरे पर आएंगे फुटबॉल खिलाड़ी लियोनल मेसी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Winter Hair Fall Reason: सर्दियों में बाल झड़ने के पीछे की ये है छिपी वजह, जानिए कैसे पा सकते हैं इसपर काबू

Winter Hair Fall Reason: सर्दियों में बाल झड़ने के पीछे की ये है छिपी वजह, जानिए कैसे पा सकते हैं इसपर काबू

बहराइच हिंसा मामले में सरफराज को फांसी की सजा, 9 दोषियों को उम्रकैद, डीजे बजने को लेकर हुआ था विवाद

बहराइच हिंसा मामले में सरफराज को फांसी की सजा, 9 दोषियों को उम्रकैद, डीजे बजने को लेकर हुआ था विवाद

पाकिस्तान परस्ती में बेबस हुआ मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के इन देशों में धुरंधर पर लगा बैन 

पाकिस्तान परस्ती में बेबस हुआ मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व के इन देशों में धुरंधर पर लगा बैन

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य

Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य

Mulank 3 Horoscope 2026: मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल

मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल

YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स

YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स

Homeभारत

भारत

बहराइच हिंसा मामले में सरफराज को फांसी की सजा, 9 दोषियों को उम्रकैद, डीजे बजने को लेकर हुआ था विवाद

Bahraich Violence: बहराइच में 13 अक्टूबर 2024 को उस समय हिंसा भड़क गई थी जब दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान डीजे बजाया जा रहा था. इसमें राम गोपाल नाम के एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी.

Latest News

रईश खान

Updated : Dec 11, 2025, 07:31 PM IST

बहराइच हिंसा मामले में सरफराज को फांसी की सजा, 9 दोषियों को उम्रकैद, डीजे बजने को लेकर हुआ था विवाद

Bahraich violence

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान कर दिया है. अदालत इस मामले में मुख्य अभियुक्त सरफराज को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि अन्य 9 को उम्रकैद की सजा दी गई है. कोर्ट ने सबूतों के अभाव पर तीन लोगों को बरी कर दिया है. इस हिंसा के दौरान राम गोपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

मामला बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र के महराजगंज बाजार में 13 अक्टूबर, 2024 को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस का है, जहां डीजे की आवाज को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया था. विवाद इतना बढ़ा किया सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया और जमकर पत्थरबाजी और आगजनी होने लगी. इस बीच राम गोपाल मिश्रा नामक युवक की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस को स्थिति को काबू करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पड़े.

पुलिस ने इस मामले में 87 दंगाइयों को गिरफ्तार किया था. जांच में सरफराज को मुख्य आरोपी पाया गया. आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 191(2), 191(3), 190, 103(2), 249 और 61(2) के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

3 महीने 26 दिन चला ट्रायल

जिला सत्र न्यायालय के अपर जिला जज प्रथम ने इस मामले में 13 महीने 26 दिन तक चले ट्रायल के बाद फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सरफराज को फांसी की सजा और अन्य 9 दोषियों आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जबकि तीन अभियुक्तों को बरी कर दिया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य
Numerology: 2026 में होगा इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 'Comeback', सूर्य के तेज से चमकेगा इनका भाग्य
Mulank 3 Horoscope 2026: मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? करियर, पैसा, हेल्थ और रिलेशनशिप का यहां पढ़ें महीनेवार राशिफल
YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स
YouTube से गोल्डन प्ले बटन मिलने पर कितनी होती है कमाई? जानें इस इनकम पर कितना लगता है टैक्स
IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी
IndiGo के पायलट को कितनी मिलती है सैलरी, जानिए क्या-क्या सुविधाएं देती है कंपनी
Daily Iron Requirement: शरीर सुस्त, बेजान चेहरा और कमजोरी... कहीं आयरन की कमी से तो नहीं हो रही हैं ये दिक्कतें? 
Daily Iron Requirement: शरीर सुस्त, बेजान चेहरा और कमजोरी... कहीं आयरन की कमी से तो नहीं हो रही हैं ये दिक्कतें?
MORE
Advertisement
धर्म
Mulank 2 Horoscope 2026: मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?
मूलांक 2 के लिए कैसा होगा नया साल? 2026 में पैसा, नौकरी और सेहत-संबंध में क्या आएगा बड़ा बदलाव?
Rashifal 10 December 2025: मिथुन वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
मिथुन वालों को व्यापार में मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Safala Ekadashi 2025: किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व
किस दिन है सफला एकादशी व्रत, जानें इसका महत्व से लेकर पूजा विधि और महत्व
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
बुधवार को सुख समृद्धि के लिए इस विधि विधान से करें भगवान गणेश जी की पूजा, पूर्ण हो जाएगी हर मनोकामना
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
अपनी पर्सनालिटी और नेचर के अनुसार जानिए आपको किस भगवान के मंदिर में जाकर करनी चाहिए पूजा और क्यों?
MORE
Advertisement