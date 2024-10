Behraich News: रविवार रात बहराइच जिले में दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जब एक हिंदू युवक की मुस्लिम बहुल इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 22 वर्षीय राम गोपाल मिश्रा के रूप में हुई है. इस घटना के बाद से इलाके में तनाव बढ़ गया है और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है. यह घटना उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील जिलों में तनाव को और बढ़ा सकती है. धार्मिक जुलूसों और रैलियों के दौरान इस तरह की घटनाओं से पहले भी विवाद होते रहे हैं, जिससे प्रशासन की सतर्कता बढ़ गई है.

दुर्गा विसर्जन यात्रा के दौरान हिंसा

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना उस वक्त हुई जब दुर्गा विसर्जन यात्रा मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर रही थी. तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद पत्थरबाजी और फिर गोलीबारी की घटनाएं सामने आईं. इसी दौरान राम गोपाल मिश्रा को गोली लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. राम गोपाल की मौत के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया. गुस्साई भीड़ ने कई घरों और दुकानों में आग लगा दी, जिससे हालात और भी बिगड़ गए. पुलिस ने हिंसक भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कड़ी मशक्कत की और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की.

पुलिस की सख्त कार्रवाई

घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही और भी गिरफ्तारियां होंगी.फिलहाल इलाके में शांति बनी हुई है. पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इलाके में कर्फ्यू जैसी स्थिति बनाए रखी है. प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी खुद स्थिति पर नजर रख रहे हैं.

Communal tension in UP's Bahraich after a Hindu youth was shot dead in a Muslim area during the passing of a Durga visarjan procession. Stones were also allegedly pelted at the procession. In retaliation, there was arson. 25-30 arrested. Police to ramp up action. Details awaited pic.twitter.com/XBZTq8HwEy