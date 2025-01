बागपत में भगवान आदिनाथ के निर्वाण पर्व की तैयारियां जोरों पर थीं. इसी दौरान मान स्तम्भ परिसर में लकड़ी से बना मंच मंगलवार को ढह गया, जिससे हर ओर अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हादसे में 3 महिलाओं समेत 7 लोगों की जान चली गई है और 50 लोगों के घायल होने की खबर है. राहत और बचाव कार्य जारी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं.

65 फीट ऊंचा मंच बनाया गया था

बागपत हादसे के बारे में पुलिस का कहना है कि शहर के श्री दिगंबर जैन डिग्री कॉलेज के मैदान पर 65 फीट ऊंचा मंच बनाया जा रहा था. मंच की सीढ़ियां टूटने की वजह से कई लोग घायल हो गए और हर ओर अफरा-तफरी का माहौल बन गया है. अनुमानित तौर पर 50 लोगों के घायल होने की खबर है और इस हादसे में अब तक 7 लोगों की जान चली गई है. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती किया गया है. पुलिस और प्रशासन टीम घटना की पड़ताल कर रही है.

#WATCH | Uttar Pradesh: A watchtower collapsed during the 'Laddu Mahotsav' organized by the Jain community in Baghpat's Baraut city



Over 20 people got injured pic.twitter.com/HgyOqxwmMU