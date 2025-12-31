FacebookTwitterYoutubeInstagram
यूपी में कई IPS अफसरों को मिला प्रमोशन, प्रवीण कुमार, तरुण गाबा, आशुतोष कुमार ADG बने

भारत

गणतंत्र दिवस परेड में इस जानवर की एंट्री करेगी सबको हैरान, कर्तव्य पथ पर पहली बार दिखेगा ऐसा नजारा

गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार सेना का पशु दस्ता शामिल होगा. बैक्ट्रियन ऊंट, ज़ांस्कर टट्टू और सैन्य कुत्ते कर्तव्य पथ पर भारतीय सेना की अनोखी ताकत दिखाएंगे.

राजा राम

Updated : Dec 31, 2025, 06:50 PM IST

गणतंत्र दिवस परेड में इस जानवर की एंट्री करेगी सबको हैरान, कर्तव्य पथ पर पहली बार दिखेगा ऐसा नजारा

Image: ANI

गणतंत्र दिवस 2026 पर कर्तव्य पथ की परेड इस बार इतिहास रचने जा रही है. पहली बार भारतीय सेना की परेड में संगठित पशु दस्ता शामिल होगा, जो न केवल परंपरा और शक्ति का प्रतीक बनेगा, बल्कि दुर्गम इलाकों में सेना की वास्तविक कार्यक्षमता को भी दर्शाएगा. खास बात यह है कि इस दस्ते की अगुवाई एक ऐसे जानवर के हाथ में होगी, जिसे बहुत से लोग पहली बार देखेंगे. यह नजारा परेड को और भी यादगार बनाने वाला है. 

गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में खास होगी

26 जनवरी 2026 को कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में खास होगी. पहली बार भारतीय सेना अपने पशु दस्ते को औपचारिक रूप से परेड में उतारेगी. इस दस्ते में ऐसे जानवर शामिल होंगे, जो देश की सीमाओं पर सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कठिन परिस्थितियों में सेवा दे रहे हैं. सेना के इस पशु दल में दो बैक्ट्रियन ऊंट, चार ज़ांस्कर टट्टू, चार शिकारी पक्षी, दस भारतीय नस्ल के सैन्य कुत्ते और सेवा में मौजूद छह पारंपरिक सैन्य कुत्ते शामिल होंगे. इन सभी में सबसे ज्यादा चर्चा बैक्ट्रियन ऊंटों की हो रही है. वजह साफ है, ये ऊंट आम तौर पर दिखने वाले एक कूबड़ वाले ऊंटों से बिल्कुल अलग होते हैं. इनके दो कूबड़ होते हैं और ये बेहद ठंडे मौसम के लिए जाने जाते हैं. 

ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में तैनात

बैक्ट्रियन ऊंट हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों में तैनात किए गए हैं, जहां तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है और ऊंचाई 15,000 फीट से भी अधिक होती है. ऐसे हालात में ये ऊंट बिना किसी परेशानी के काम करते हैं. ये लगभग 250 किलोग्राम तक का भार ढोने में सक्षम होते हैं और कम चारे-पानी में भी लंबी दूरी तय कर लेते हैं. यही वजह है कि दुर्गम और दुश्मन-संवेदनशील इलाकों में रसद पहुंचाने में इनकी भूमिका बेहद अहम मानी जाती है. 

यह भी पढ़ें: कितना ताकतवर है S-350 वित्याज एयर डिफेंस सिस्टम, जो दुश्मन के हर वार को हवा में ही करेगा राख!

गश्त और सप्लाई के लिए उपयोगी हैं

ज़ांस्कर टट्टू पहाड़ी इलाकों में गश्त और सप्लाई के लिए उपयोगी हैं, जबकि शिकारी पक्षी निगरानी और प्रशिक्षण अभियानों में सेना की मदद करते हैं. वहीं, भारतीय नस्ल के सैन्य कुत्ते खोज, बचाव और सुरक्षा अभियानों में अपनी कुशलता पहले ही साबित कर चुके हैं. गणतंत्र दिवस परेड में पशु दस्ते की मौजूदगी भारतीय सेना की उस ताकत और परंपरा को रेखांकित करेगी, जिसमें आधुनिक तकनीक के साथ-साथ प्रकृति और जीवों की साझेदारी भी शामिल है. यह पहली बार होगा जब देशवासी कर्तव्य पथ पर सेना के इन मूक लेकिन समर्पित योद्धाओं को सलामी देते नजर आएंगे. 

