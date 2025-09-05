अनिल अंबानी को बैंक ऑफ बड़ौदा से मिला बड़ा झटका, आरकॉम के लोन अकाउंट को घोषित किया फ्रॉड

अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्रवाई के बाद बताया गया कि लोन उन्होंने दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले लिया था. अब इनका निपटारा या तो समाधान योजना के तहत या फिर दूसरे तरीके से होना चाहिए.

रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के निदेशक अनिल अंबानी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने अनिल अंबानी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने उनके लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित कर दिया है. बैंक ने शुक्रवार को स्टॉक एक्सचेंज को यह जानकारी दी. बैंक से यह लोन कंपनी कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (CIRP) में जाने से पहले लिए गए थे.

दिवाली प्रक्रिया से पहले लिए थे लोन

वहीं अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्रवाई के बाद बताया गया कि लोन उन्होंने दिवाला प्रक्रिया शुरू होने से पहले लिया था. अब इनका निपटारा या तो समाधान योजना के तहत या फिर दूसरे तरीके से होना चाहिए. कंपनी इस समय में रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल अनीश निरंजन ननावटी के प्रबंधन में है. वहीं अनिल अंबानी अब कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल नहीं हैं.

नहीं हो सकती इन मामलों की सुनवाई

आरकॉम इसमें स्पष्ट किया कि IBC, 2016 के तहत जारी CIRP के दौरान उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की नई कानूनी कार्रवाई या पहले से लंबित मामलों की सुनवाई नहीं हो सकती है. ऐसे में कंपनी बैंक ऑफ बड़ौदा की कार्रवाई के बाद कानूनी सलाह ले रही है.

ईडी कर रही घोटालों की जांच

अनिल अंबानी की कंपनी आरकॉम और बैंक का यह मामला ईडी द्वारा अनिल अंबानी समूह की कंपनियों से जुड़े लोन घोटाले की जांच में सामने आया है. बताया जा रहा है कि ईडी ने 12 से 13 बैंकों से रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस, आरकॉम और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से जुड़े लोन का ब्यौरा मांगा है. ऐसे में कथित धोखाधड़ी की कुल राशि लगभग 17 हजार करोड़ रुपये बताई जा रही है.

2024 में एसबीआई न घोषित किया था फ्रॉड

इससे पहले एक साल पूर्व 2024 में एसबीआई ने भी आरकॉम के लोन खातों को फ्रॉड घोषित किया था. इसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाते हुए अनिल अंबानी का नाम लिया और कथित फंड डाइवर्जन व लोन की शर्तों का उल्लंघन बताया है. बैंक ऑफ बड़ौदा ने आगे कहा कि इस कार्रवाई की रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सौंपी गई है.

