पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की किताब में इंदिरा गांधी के काबुल में बाबर की मजार पर जाने और वहां कुछ समय रुकने की बात कही गई है.

नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में नहीं थे

काबुल स्थित बाबर की मजार पर भी नेहरू गए थे

सोनिया गांधी ने किताब Belonging: A Journey of Love में पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के दादा गंगाधर नेहरू को दिल्ली का आखिरी मुगल कोतवाल बताया है, जबकि नेशनल आर्काइव्स के रिकाॅर्ड के अनुसार दिल्ली के आखिरी दो मुगल कोतवाल के नाम मोइनुद्दीन हुसैन खान लोहारू और सैयद मुबारक शाह खान थे. अब इसे लेकर एक नई बहस छिड़ गई है.

स्कॉटिश इतिहासकार विलियम डलरिम्पल की किताब में इस बात का जिक्र किया गया है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने मुगल अधिकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की थी. मोइनुद्दीन हुसैन खान लोहारू ने अपनी पहचान बदलकर नाम गंगाधर नेहरू रख लिया था. सोनिया गांधी की किताब के दावे, नेहरू परिवार के इतिहास और धार्मिक स्थलों से जुड़े कई मुद्दों पर अब सवाल उठ रहे हैं. खासकर गंगाधर नेहरू की पहचान और कथित नाम परिवर्तन से जुड़े दावों को लेकर.

बाबर की मजार पर क्यों गए नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी?

नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी बाबर की मजार क्यों गए? इस बारे में सोनियां गांधी ने किताब में कुछ नहीं लिखा है. पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह की किताब में इंदिरा गांधी के काबुल में बाबर की मजार पर जाने और वहां कुछ समय रुकने की बात कही गई है.

रामलला की मूर्ति हटाने के पक्ष में थे नेहरू?

1949 में अयोध्या के विवादित ढांचे में रामलला की मूर्तियां मिलने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मूर्तियां हटवाना चाहते थे, जबकि यूपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताते हुए ऐसा करने से इनकार किया था. उसके नेहरू लखनऊ पहुंचे और कहा कि वह फैजाबाद (अब अयोध्या) जाएंगे. जिसके बाद गोविंद बल्लभ पंत के कार्यालय से तत्कालीन जिलाधिकारी को इसकी जानकारी दी गई, जिस पर डीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री से अनुरोध कीजिए कि वह फैजाबाद मत आए, यहां आने पर उन्हें गिरफ्तार करना पड़ सकता है, क्योंकि धारा 144 लागू है. इससे नेहरू बहुत नाराज हुए और गुस्से में वापस दिल्ली लौट गए.

सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पक्ष में नहीं थे नेहरू

जवाहरलाल नेहरू मंदिर के पुनर्निर्माण के पक्ष में नहीं थे. उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने की सलाह दी थी. हालांकि, राजेंद्र प्रसाद ने इसे भारतीय संस्कृति और सभ्यता से जुड़ा विषय बताते हुए समारोह में शामिल होने का फैसला किया और गए भी, जिसके बाद पीएमओ की ओर से समारोह में दिए गए राष्ट्रपति के भाषण को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के जरिए जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया था.

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