छात्राओं के यौन शोषण आरोपी बाबा चैत्यानंद को पुलिस ने आगरा से किया गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

Swami Chaitanyananda Saraswati: यौन शोषण और जमीन हड़पने के गंभीर आरोपों में फरार बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती को आगरा के ताजगंज स्थित होटल ‘द फर्स्ट गोयल हॉटिलियर्स’ से गिरफ्तार किया गया. पुलिस की कई टीमें दिल्ली, यूपी और हरियाणा में इसकी तलाश में लगी थीं. आगरा में आखिरी लोकेशन ट्रेस होने के बाद, पुलिस ने होटल पर छापा मारा और आरोपी को हिरासत में लिया. वह लंबे समय से फरार था और छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी था.

आगरा के ताजगंज स्थित होटल ‘द फर्स्ट गोयल हॉटिलियर्स’ से देर रात करीब 3:30 बजे पुलिस ने बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती को गिरफ्तार किया. आरोपी कई दिनों से फरार था और उस पर 17 छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप हैं. इसके अलावा, उस पर ट्रस्ट बनाकर करोड़ों की जमीन हड़पने का भी आरोप है.

होटल को अपना ठिकाना बना रखा था

मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कई टीमें दिल्ली, यूपी और हरियाणा में तैनात की थीं. पुलिस ने चैत्यानंद की आखिरी लोकेशन आगरा में ट्रेस की, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए होटल पर छापा मारा गया. बताया जा रहा है कि आरोपी लंबे समय से आगरा में छिपा हुआ था और होटल को अपना ठिकाना बना रखा था.

फर्जी विजिटिंग कार्ड्स भी बरामद

पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद उसके पास से कई फर्जी विजिटिंग कार्ड्स भी बरामद किए हैं. बताया गया है कि चैत्यानंद इन कार्ड्स का इस्तेमाल विभिन्न पहचान छिपाने और अपने संपर्कों को छिपाने के लिए करता था. दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को लुकआउट सर्कुलर के तहत अंजाम दिया था और इस मामले में सख्ती बरती गई. अब स्वामी चैत्यानंद सरस्वती को दिल्ली पुलिस हिरासत में ले गई है और उससे पूछताछ जारी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही इससे जुड़े और खुलासे हो सकते हैं. आरोपी को आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है.

