टैरिफ वॉर के बीच Donald Trump का बड़ा बयान, बोले- 'हमने भारत-रूस को चीन के हाथों खो दिया'
Vidur Niti: जिंदगी भर गरीब रहते हैं ये लोग, अपने ही छोड़ देते हैं इनका साथ
'एक भी वोट नहीं काट पाएंगे...', ओपी राजभर और संजय निषाद पर अखिलेश यादव का हमला
'B से बीड़ी और B से बिहार...', GST को लेकर केरल कांग्रेस के पोस्ट पर गरमाई सियासत, जमकर हो गए ट्रोल
'हिंदी' के सम्मान में एक और कदम, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 'राजभाषा सम्मेलन' का हुआ सफल आयोजन
Chhath Puja 2025 Date: छठ पर्व की शुरुआत कब होगी? जानें नहाय खाय से लेकर खरना और सूर्य को अर्घ्य देने तक का सही मुहूर्त
Termites Treatment: फर्नीचर ही नहीं घर की दीवारों को भी निशाना बना रही है दीमक? तो इन 3 घरेलू उपायों से फटाफट करें सफाया
क्या Vitamin B12 Deficiency की कमी बन सकती है हार्ट अटैक की वजह? जानें क्या हैं इसके लक्षण
5 मिनट में घर बैठे सही करें Aadhaar Card का गलत नाम, फॉलो करें ये आसान स्टेप
Numerology: मूलांक और जन्मतारीख से जाने कौन सा करियर है आपके लिए बेस्ट, किस क्षेत्र में मिलेगी सफलता
भारत
केरल कांग्रेस के एक्स पोस्ट में बिहार और बीड़ी को जोड़ने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया. बीजेपी-जेडीयू ने इसे बिहार का अपमान बताया. वहीं सोशल मीडिया पर भी इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस की खूब खिंचाई हो रही है.
Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और विवादों का रिश्ता मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा. अभी हाल ही में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस घिरी हुई थी, कि अब एक और नया बवाल उसके गले पड़ गया है. दरअसल, ताजा मामला सामने आया है केरल कांग्रेस के एक्स पोस्ट का, जिसमें बिहार को लेकर की गई टिप्पणी ने सियासत को और गरमा दिया है.
दरअसल, केरल कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल से एक ग्राफिक साझा करते हुए लिखा, “बीड़ी और बिहार दोनों ‘B’ से शुरू होते हैं, अब इन्हें पाप नहीं कहा जा सकता.” इस पोस्ट के साथ एक चार्ट भी डाला गया, जिसमें जीएसटी की नई दरों का जिक्र था. उसमें बताया गया कि बीड़ी पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है, जबकि सिगरेट और सिगार पर टैक्स और बढ़ा है. लेकिन बिहार से बीड़ी की तुलना करते हुए किया गया यह कटाक्ष भारी पड़ गया.
इस पोस्ट के बाद बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, “पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान, यही है कांग्रेस का असली चेहरा.” वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे कांग्रेस की 'शर्मनाक और नीच हरकत' बताया.
हालांकि, बढ़ते विरोध और सोशल मीडिया पर मिल रहे तीखे कमेंट्स को देखते हुए कांग्रेस की केरल इकाई ने विवादित ट्वीट को डिलीट कर दिया और सफाई दी. केरल कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उनका इरादा बिहार का अपमान करना नहीं था, बल्कि जीएसटी दरों में हुए बदलाव और मोदी सरकार के चुनावी हथकंडों पर कटाक्ष करना था. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी को ठेस पहुंची है तो वे माफी मांगते हैं.
यह भी पढ़ें: 'आपको इतना डेयरिंग हुआ है क्या...' अवैध खनन रोकने गई IPS अधिकारी को अजीत पवार की धमकी
फिलहाल, सोशल मीडिया पर कांग्रेस की खूब खिंचाई हो रही है. कई यूजर्स ने कहा कि बिहार को बार-बार स्टीरियोटाइप करके पेश करना दुर्भाग्यपूर्ण है. यह मामला कब शांत होगा, कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के लिए यह विवाद और मुसीबतें बढ़ा रहा है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.