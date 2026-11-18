लंबे समय से जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है. उन्हें गाजियाबाद की डासना जिला जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया है.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को आखिरकार जेल से रिहाई मिल गई है. उन्हें बुधवार (18 नवंबर 2026) शाम को गाजियाबाद की डासना जिला जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा किया गया. आजम खान की रिहाई की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों और सपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है.

आजम खान लंबे समय से जेल में बंद थे. अब अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्हें जेल से बाहर आने का मौका मिला है. उनकी रिहाई को समाजवादी पार्टी के लिए भी अहम माना जा रहा है.

हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का किया अभिवादन

जेल से बाहर आते वक्त आजम खान ने हाथ हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन किया. इसके बाद वह बिना रुके सीधे गाड़ी में बैठ गए और रामपुर के लिए रवाना हो गए. उनके बेटे अब्दुल्ला आजम अपनी कार से उन्हें लेकर रामपुर निकले. इस दौरान जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली. उन्होंने जमकर नारेबाजी की और अपनी खुशी जाहिर की.

#WATCH | Uttar Pradesh: Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan walks out of Dasna District Jail in Ghaziabad after being released on interim bail. https://t.co/nPVoqKQFAX November 18, 2026

बेटे ने कहा- 'टाइगर इज बैक'

इससे पहले उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज यहां मौजूद सभी चाहने वालों के लिए बेहद खुशी का दिन है. लोगों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है. उन्होंने कहा कि यहां ऐसे लोग जुटे हैं, जो आजम खान को दिल से मानते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं. उनके बेटे ने खुशी जताते हुए कहा, "टाइगर वापस आ गया है."

सांसद धर्मेंद्र यादव ने बताया सत्य की जीत

आजम खान की रिहाई पर समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि आज सत्य की जीत हुई है. पिछले 8 सालों से आजम खान और उनके परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है. सरकार ने अन्याय की सारी हदें पार कर दी हैं. देश में शायद ही ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को मिले.

#WATCH | Uttar Pradesh: A car with Samajwadi Party (SP) leader Azam Khan leaves from Dasna District Jail in Ghaziabad. Khan walked out of here after being released on interim bail. His son Abdullah Azam Khan is also with him. https://t.co/D7hm4QalA4 — ANI (@ANI) November 18, 2026

सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल

धर्मेंद्र यादव ने आगे कहा कि सरकार की कार्यशैली देखिए, हाईकोर्ट ने कल आजम खान को जमानत दी और आज सुबह ही सरकार के लोग उस बेल को रद्द करवाने के लिए अदालत पहुंच गए. उन्होंने कहा कि अदालत ने इस मामले में जो टिप्पणी की है, उसे देश के इतिहास में याद रखा जाएगा.

सांसद ने आरोप लगाया कि सरकार में बैठे लोग और एजेंसियां लगातार आजम खान को परेशान कर रही हैं. इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी बनाई और वह समाजवादी पार्टी के नेता हैं. उन्होंने कहा कि जनता और अदालत, दोनों सब कुछ देख रहे हैं. आने वाले दो-तीन महीनों में जनता सरकार को इसका जवाब देगी.

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