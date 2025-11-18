FacebookTwitterYoutubeInstagram
मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक पर आरोप तय, मुंबई की विशेष MP-MLA कोर्ट ने आरोप तय किए

55 दिन की आजादी और फिर जेल... आजम खान को इस बार कौन सा मिला बैरक नंबर, कैसी गुजरी पहली रात?

आजम खान 23 सितंबर, 2025 को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे. वह 23 महीने से जेल में बंद रहे. लेकिन अब 55 दिन भी सपा नेता बाहर नहीं रह सके और फिर उनको जेल भेज दिया गया.

रईश खान

Updated : Nov 18, 2025, 04:27 PM IST

55 दिन की आजादी और फिर जेल... आजम खान को इस बार कौन सा मिला बैरक नंबर, कैसी गुजरी पहली रात?

रामपुर जेल में रहेंगे आजम खान

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को जमानत पर बाहर आए अभी दो महीने भी नहीं हुए थे, कि फिर से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा. पैन कार्ड मामले में रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने सोमवार को आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 7-7 साल की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया.

कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद पुलिस ने आजम खान और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया. दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर जेल ले जाया गया. आजम खान पुलिस की बोलेरो से बाहर उतरे तो उनकी आंखों पर काला चश्मा और हाथ में बिस्कुट के दो पैकेट पकड़े हुए थे. सपा नेता के साथ उनका बड़ा बेटा अदीब भी पीछे-पीछे रामपुर जेल पहुंचे. जेल में अंदर घुसने से पहले आजम ने अदीब के कान में कुछ कहा.

जेल में कैसी गुजरी रात, खाने में क्या मिला?

सूत्रों के मुताबिक, आजम खान और अब्दुल्ला को रामपुर जेल की बैरक नंबर 1 में रखा गया है. जिसमें पूरी रात दोनों बाप-बेटे करवटें बदलते रहे. बताया जा रहा है कि जेल में उनको कोई खास सुविधा नहीं दी गईं. सामान्य कैदी की तरह रात गुजारी. खाने में उनको मसूर की दाल, आलू पालक की सब्जी, थोड़े चावल और रोटी दी गई.

23 महीने बाद जेल से हुए थे रिहा

बता दें कि आजम खान 23 सितंबर, 2025 को सीतापुर जेल से रिहा हुए थे. वह 23 महीने से जेल में बंद रहे. लेकिन अब 55 दिन भी सपा नेता बाहर नहीं रह सके और फिर उनको जेल भेज दिया गया. अब्दुल्ला आजम के गलत बर्थ सर्टिफिकेट और उसी आधार पर पैन कार्ड बनवाने के मामले में 7-7 साल की सजा हुई है.

