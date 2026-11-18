समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आजम खान को मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने ईडी की याचिका पर कहा कि आजम खान जमानत पर बाहर रहेंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा. ईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती थी, जिसमें उन्हें कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी.

समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आजम खान को मिली अंतरिम जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने ईडी की याचिका पर कहा कि आजम खान जमानत पर बाहर आ जाएंगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा. ईडी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी गई थी.

मंगलवार (17 नवंबर, 2026) को मनी लॉन्ड्रिंग केस में आजम खान को अंतरिम जमानत मिली थी. बुधवार को ईडी की तरफ से एडिश्नल सॉलिस्टर जनरल एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के सामने मौखिक रूप से मामले को रखते हुए तत्काल सुनवाई की अपील की. उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए इस बात पर आपत्ति जताई, जिसमें आजम खान की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया था. उन्होंने दलील दी कि क्या अधिकारी को पक्षकार बनाए बिना ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है.

एएसजी राजू ने कहा, 'जमानत का आदेश जल्दाजी में पारित किया गया. हमें पूरा जवाब दाखिल करने का भी समय नहीं दिया गया और पहले ही दिन जमानत का आदेश दे दिया.' उन्होंने कहा कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार सौंपने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

एएसजी एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद सीजेआई सूर्यकांत ने ईडी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और उसे अगले दिन के लिए लिस्ट कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने आजम खान को मिली अंतरिम जमानत पर फिलहाल रोक लगाने से भी इनकार कर दिया है. जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा, 'आजम खान को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा.'

31 अक्टूबर को ईडी ने आजम खान को जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था, उसी दिन वह दो पैन कार्ड मामले में जेल से बाहर आए थे और वहीं से उनकी गिरफ्तारी हो गई थी. आजम खान ने आरोप लगाया कि अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बगैर उन्हें गिरफ्तार किया गया और इसी आधार पर उन्होंने कोर्ट में इसे चुनौती दी थी.

आजम खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी ने अनुच्छेद 22(1) के तहत प्रक्रिया का पालन नहीं किया और प्रथम दृष्टया यह गिरफ्तारी दुर्भाग्यपूर्ण और प्रेरित प्रतीत होती है.

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