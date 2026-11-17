अदालत ने आजम खान को अंतरिम जमानत देते हुए ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए. कोर्ट ने पूछा कि आखिर जेल से बाहर निकलते ही किसी व्यक्ति को इस तरह कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है?

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को एक ही दिन में अदालत से दो बड़ी राहत मिली हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार (17 नवंबर 2026) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है. इतना ही नहीं, अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की गिरफ्तारी के तरीके पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं.

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि आखिर किसी व्यक्ति को इस तरह कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है? हाईकोर्ट से मिली राहत के बाद अब आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं.

जेल से बाहर निकलते ही ED ने किया था अरेस्ट

आजम खान को पिछले दिनों फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जमानत मिली थी. वह जेल से बाहर निकले ही थे कि ईडी की टीम ने उन्हें एक दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया. इस गिरफ्तारी को आजम खान ने अदालत में चुनौती दी थी. उनका कहना था कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया. मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली नजर में आजम खान की गिरफ्तारी की प्रक्रिया को गलत माना.

Allahabad High Court grants interim bail to Samajwadi Party leader Azam Khan in the money laundering case. November 17, 2026

अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के जरूरी प्रावधानों का ठीक से पालन नहीं किया गया. कोर्ट ने इस बात पर भी सवाल उठाया कि जब आजम खान को दूसरे मामले में जमानत मिली और वह जेल से बाहर आए, तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार क्यों कर लिया गया?

ED की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने ईडी से सवाल किया कि आखिर गिरफ्तारी का आधार बताए बिना किसी को कैसे हिरासत में लिया जा सकता है? अदालत की टिप्पणी थी कि आजम खान को जेल से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया. क्या उन्हें रिमांड से पहले गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में बताए गए थे? कोर्ट ने माना कि इस मामले में कई कानूनी पहलुओं पर अभी और विचार करने की जरूरत है.

आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्ला ने पक्ष रखा. वहीं, ईडी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने दलीलें पेश कीं. अदालत ने फिलहाल आजम खान को निजी मुचलका और इतनी ही रकम के दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी.

426 करोड़ रुपये के लेनदेन से जुड़ा है मामला

ईडी की जांच जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के कथित लेनदेन में अनियमितताओं को लेकर है. इसी मामले में एजेंसी ने आजम खान को गिरफ्तार किया था. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती दी थी. पहले वह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन शीर्ष अदालत ने उन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी.

सुप्रीम कोर्ट से भी मिली राहत

खास बात ये है कि आजम खान को मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उन्हें मिली जमानत के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी. एक तरफ उनकी जमानत को चुनौती देने वाली यूपी सरकार की अर्जी खारिज हुई, तो दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी. अब देखना होगा कि जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आजम खान कब जेल से बाहर आते हैं.

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