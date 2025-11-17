FacebookTwitterYoutubeInstagram
पटना- नीतीश ने राज्यपाल को इस्ताफा सौंपा, राज्यपाल से विधानसभा भंग करने की सिफारिश की | पटना में राबड़ी देवी आवास के बाहर हंगामा, RJD कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, संजय यादव को चुनाव में हार का जिम्मेदार बताया

भारत

क्या है PAN Card का मामला? जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला फिर पहुंचे जेल, सपा नेता के हाथ में थे 2 पैकेट बिस्कुट

अब्दुल्ला आजम ने पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन राहत नहीं मिली. अब्दुल्ला ने हाईकोर्ट से इस मामले में ट्रायल की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी.

रईश खान

Updated : Nov 17, 2025, 06:38 PM IST

क्या है PAN Card का मामला? जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला फिर पहुंचे जेल, सपा नेता के हाथ में थे 2 पैकेट बिस्कुट

पैना कार्ड केस में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं. रामपुर की एक अदालत ने सोमवार को पैन कार्ड के मामले में उनको और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया है. कोर्ट ने आजम खान और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई है. फैसले के तुरंत बाद पुलिस ने दोनों बाप-बेटे को हिरासत में लिया और रामपुर जेल ले गई. 

आजम खान को कड़ी सुरक्षा के बीच रामपुर की जेल में ले जाया गया. सफेद कुर्ता-पजामा और चश्मा लगाए आजम खान जब पुलिस की बोलेरो से बाहर निकले तो मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया. उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा, 'कोर्ट का फैसला है, अदालत ने गुनहगार समझा तो सजा सुनाई है.' रामपुर जेल जाते समय आजम खान के हाथ में दो बिस्कुट के पैकेट थे.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 2019 में बीजेपी विधायक आकाश कुमार सक्सेना ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. सक्सेना ने आरोप लगाया कि अब्दुल्ला ने दो पैन कार्ड बनवाए. जिसमें एक पैन कार्ड में उनकी जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 है, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 है. दूसरा पैन कार्ड उन्होंने उम्र ज्यादा दिखाने के लिए बनवाया. जिससे वह विधायक का चुनाव लड़ सके. बीजेपी नेता इसके पीछे आजम खान के साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था.

हाईकोर्ट से नहीं मिली थी राहत

इस मामले में अब्दुल्ला आजम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी रुख किया था, लेकिन राहत नहीं मिली. अब्दुल्ला ने हाईकोर्ट से इस मामले में ट्रायल की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी. पक्षों को सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. इसके बाद जुलाई में याचिका को खारिज कर दिया.

इसी महीने की शुरुआत में अब्दुल्ला आजम को पासपोर्ट से जुड़े मामले में भी कोर्ट से झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ पासपोर्ट हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के आरोप में दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया.

उन्होंने इलाहाबाद HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जस्टिस सुंदरेश ने राहत देने से इनकार करते हुए कहा था, "ट्रायल कोर्ट पर यकीन कीजिए. मामले को ट्रायल कोर्ट में तय होने दीजिए. अब जब ट्रायल पूरा हो गया है, तो हम दखल नहीं दे सकते हैं."

आजम खान के खिलाफ सबूत नहीं दे सकी पुलिस
वहीं, एक अन्य मामले में पिछले हफ्ते सपा नेता आजम खान को अदालत से राहत मिली. पुलिस की तरफ से उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं दिया जा सका. इसके बाद उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया. 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने सपा नेता आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण का मामला दर्ज कराया था. यह मामला कोर्ट में विचाराधीन था.

