Ayodhya: चंद्र ग्रहण के कारण रामलला मंदिर रहेगा बंद, भक्तों को 9 घंटे तक दर्शन की नहीं होगी अनुमति

Chandra Grahan 2025: अयोध्या में 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण के चलते रामलला और अन्य प्रमुख मंदिरों के कपाट 9 घंटे तक बंद रहेंगे. भक्त सोमवार सुबह मंगला आरती के बाद ही भगवान के दर्शन कर पाएंगे.
Chandra Grahan 2025: अयोध्या के श्रद्धालुओं के लिए रविवार, 7 सितंबर का दिन खास होने वाला है. चंद्र ग्रहण के चलते रामलला मंदिर सहित अयोध्या के सभी प्रमुख मंदिरों के कपाट 9 घंटे तक बंद रहेंगे. राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भक्तों से अपील की है कि वे इस दौरान दर्शन की योजना न बनाएं. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण से पूर्व शुरू होने वाला सूतक काल अशुभ माना जाता है, इसी वजह से मंदिरों के द्वार बंद किए जा रहे हैं.
राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक, सूतक काल रविवार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगा और यह ग्रहण खत्म होने के बाद ही समाप्त होगा. चंद्र ग्रहण रात 9:59 बजे से 1:29 बजे तक चलेगा. इस बीच मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और भक्त रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे. सोमवार की सुबह मंगला आरती के साथ एक बार फिर मंदिर के द्वार खोले जाएंगे. अयोध्या आने वाले भक्तों को ट्रस्ट ने पहले से जानकारी देते हुए साफ कहा है कि ग्रहण और सूतक काल की वजह से रविवार को मंदिर में दर्शन संभव नहीं होंगे.
यह भी पढ़ें: Pitru Paksha and Eclipse Sutak: कल चंद्र ग्रहण के साथ पितृपक्ष पूर्णिमा भी, जानें कितने बजे तक कर लेना होगा पिंडदान और श्राद्धकर्म
भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तदनुसार दिनांक ७ सितम्बर २०२५ रविवार को नियोजित चन्द्रग्रहण के कारण श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन अपराह्न १२:३० बजे तक ही होंगे।— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) September 4, 2025
तत्पश्चात अगले दिन सोमवार ८ सितम्बर २०२५ को प्रातः मंगला आरती पश्चात ही मंदिर के पट भक्तों के लिए खुलेंगे।
On Bhadrapada…
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल के दौरान श्रद्धालुओं को भजन-कीर्तन, मंत्रजाप और ध्यान करने की सलाह दी जाती है. ट्रस्ट ने भक्तों से आग्रह किया है कि वे इन नियमों का पालन करें और अपनी यात्रा योजना उसी अनुसार तय करें. खगोल विज्ञान के अनुसार, इस बार का चंद्र ग्रहण पूर्ण होगा जिसे 'ब्लड मून' भी कहा जाता है. इस दौरान चंद्रमा हल्के लाल रंग में दिखाई देगा. यह दृश्य भारत समेत कई देशों में साफ दिखाई देगा और लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा.
