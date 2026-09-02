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अयोध्या राम मंदिर में CEO समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम पर लग सकती है मुहर, आज की बैठक में लिया जाएगा फैसला

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

अयोध्या राम मंदिर में CEO समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम पर लग सकती है मुहर, आज की बैठक में लिया जाएगा फैसला

अयोध्या श्रीराम मंदिर के लिए आज ट्रस्ट की बड़ी बैठक होगी, जिसमें मंदिर के लिए पहला CEO के नाम मुहर लगने के साथ ही अन्य खाली पड़े पदों को भी भरा जा सकता है. 

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Nitin Sharma

Updated : Sep 02, 2026, 08:40 AM IST

अयोध्या राम मंदिर में CEO समेत बड़े पदाधिकारियों के नाम पर लग सकती है मुहर, आज की बैठक में लिया जाएगा फैसला

Credit Image-Social Media

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अयोध्या श्रीराम मंदिर में ट्रस्ट के सीईओ को लेकर चल रहे इंटरव्यू के बाद आज फाइनल नाम सामने आ जाएगा. इसके लिए 1 सितंबर को तीन सदस्य सर्च कमेटी ने अपनी रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी है. ऐसे में 2 सितंबर यानी आज सीईओ के लिए फाइनल 4 नामों में से किसी एक को चुना जाएगा. मंदिर को पहला सीईओ मिलने के साथ ही ट्रस्ट के खाली पदों को भी भरा जाएगा. इन पदों के लिए भी पदाधिकारियों के नाम का ऐलान हो सकता है.

कैसे चुनी गई मंदिर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी

जब राम मंदिर ट्रस्ट ने पहले फुल-टाइम चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) के लिए आवेदन मांगे थे, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस पद के लिए देश भर से 5,500 से ज्यादा धुरंधर लाइन में लग जाएंगे. इस रेस को पार करना आम बात नहीं थी. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज से लेकर देश के नामी प्रशासनिक अधिकारी आईएएस और आईपीएस भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने नामों की दावेदारी ठोकी है. 

इंटरव्यू के साथ महीनों की छानबीन की बाद चुने गये नाम 

तीन सदस्यीय हाई-प्रोफाइल सर्च कमेटी ने इंटरव्यू के साथ ही महीनों की छानबीन, एआई-बेस्ड स्क्रीनिंग और कड़े इंटरव्यू के बाद आखिरकार सीईओ के लिए 4 सबसे मजबूत नामों का फाइनल करने के लिए ट्रस्ट को सौंप दिया है. इन चार नामों में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राजेश पांडे, बिहार के IPS परेश सक्सेना, उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व IPS दिनेश चंद्र और पूर्व IAS अधिकारी योगेश्वर राम मिश्रा शामिल हैं. हालांकि अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि इन 4 नामों में से एक सीईओ पद किसको मिलेगा, लेकिन आज यह इंतजार खत्म हो सकता है. 

आज क्यों टकटकी लगाए देख रहे हैं लोग

अयोध्या की मणिराम छावनी में ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास पर हो रही यह बैठक बेहद खास है. पिछले दिनों कुछ प्रशासनिक और वित्तीय विवादों के सामने आने के बाद ट्रस्ट पर अपनी साख और प्रबंधन को मजबूत करने का भारी दबाव था. यही वजह है कि इस बैठक में केवल CEO के नाम पर मुहर ही नहीं लगेगी, बल्कि महासचिव और ट्रस्ट के खाली पड़े अन्य पदों को भी भरा जाएगा. जानकारों का मानना है कि यह बदलाव मंदिर की सुरक्षा, वीआईपी दर्शन और रोजाना आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधाओं को सुगम बनाने में एक मील का पत्थर साबित होगा.

क्यों पड़ी एक CEO की सख्त जरूरत

मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में सारा प्रबंधन पारंपरिक संतों और ट्रस्ट के चुनिंदा पदाधिकारियों के हाथ में था, लेकिन जैसे-जैसे रामलला के दर्शन के लिए देश-विदेश से भक्तों का जनसैलाब उमड़ रहा है, पारंपरिक व्यवस्थाओं के लिए संभालना मुश्किल होता जा रहा था. एक पेशेवर CEO के आने से आम श्रद्धालुओं के लिए कतार प्रबंधन, समय की बचत, और पारदर्शिता जैसी चीजें बेहतर होंगी. यह फैसला इस बात का गवाह है कि अब आस्था के साथ-साथ आधुनिक प्रबंधन का तालमेल बिठाना समय की सबसे बड़ी मांग बन चुका है, ताकि देश के हर कोने से आने वाले सामान्य भक्त को बिना किसी परेशानी के भगवान राम के दर्शन मिल सकें.

1 जुलाई से शुरू हुई थी CEO के चयन की प्रक्रिया

अयोध्या स्थित राम मंदिर में CEO के चयन की प्रक्रिया 1 जुलाई 2026 से शुरू हुई थी. उस दिन पात्रता और चयन के नियमों को लेकर पहली बैठक हुई. इसके बाद 6 जुलाई को सर्च कमेटी का गठन किया गया. इसके बाद आवेदन से लेकर एक के बाद एक इंटरव्यू से लेकर सत्यापन तक किया गया. पूरे दो महीने बाद 1 सितंबर को तीन नामों का पैनल ट्रस्ट को सौंप दिया गया है. अब आज 2 सितंबर को मणिराम छावनी में होने वाली बैठक में ट्रस्ट तीन नामों पर चर्चा कर एक पर मुहर लग सकती है.

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