FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी का मौका, ₹62,000 तक मिलेगी सैलरी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

हाई कोर्ट में सरकारी नौकरी का मौका, ₹62,000 तक मिलेगी सैलरी, जानें कौन कर सकता है अप्लाई

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी: पूर्व महसचिव चंपत राय के साथ ही अनिल मिश्रा को मिली क्लीन चिट, SIT रिपोर्ट से जानिए पूरा सच

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी: पूर्व महसचिव चंपत राय के साथ ही अनिल मिश्रा को मिली क्लीन चिट, SIT रिपोर्ट से जानिए पूरा सच

सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर करो... ट्रंप ने ईरान को दी नई धमकी, क्या अब ओमान पर भी बरसेंगे बम?

सफेद झंडा दिखाकर सरेंडर करो... ट्रंप ने ईरान को दी नई धमकी, क्या अब ओमान पर भी बरसेंगे बम?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम

Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम

Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल

Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल

भारत ही नहीं इन 3 देशों के झंडे में भी हैं केसरिया सफेद और हरा रंग, जानें इन National Flags की अनोखी कहानी

भारत ही नहीं इन 3 देशों के झंडे में भी हैं केसरिया सफेद और हरा रंग, जानें इन National Flags की अनोखी कहानी

हिंदी न्यूज़भारत

भारत

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी: पूर्व महसचिव चंपत राय के साथ ही अनिल मिश्रा को मिली क्लीन चिट, SIT रिपोर्ट से जानिए पूरा सच

अयोध्या राम मंदिर दान मामले में एसआईटी ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चपंत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है. साथ ही साफ किया कि दान चोरी का खेल निचले स्तर पर हुआ, जिसमें 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है.

Latest News

Nitin Sharma

Updated : Aug 18, 2026, 11:27 AM IST

अयोध्या राम मंदिर दान चोरी: पूर्व महसचिव चंपत राय के साथ ही अनिल मिश्रा को मिली क्लीन चिट, SIT रिपोर्ट से जानिए पूरा सच

Credit Image-Social Media

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद यहां हर दिन लाखों लोगों की भीड़ और करोड़ों रुपये का किये जाने वाला दान सुर्खियों में रहा, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं ठेस तब पहुंची, जब राम मंदिर के दान में चोरी का खेल उजागर होने की बात सामने आई. इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर सरकार ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए एसआईटी की जांच गठित की. इसमें 8 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ और बरामदगी की गई. इसके अलावा उच्च लेवल पर जांच जारी हुई, जिसमें अब श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चपंत राय और पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को ​क्लीन चिट मिल गई है. एसआईटी ने पूरे चोरी के खेल की अंतिम रिपोर्ट सौंपते हुए 8 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है. 

व्यवस्था में चूक और लापरवाही 

इस पूरे मामले की जड़ में दान मैनेजमेंट और निगरानी की खामियां थीं, जब मामला तूल पकड़ने लगा, तो श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि दान में मिली नगदी के रखरखाव में शुरुआती स्तर पर घोर लापरवाही बरती गई थी, जिसका फायदा उठाकर निचले स्तर के कर्मियों ने धांधली की. SIT की जांच में यह स्पष्ट हुआ कि चंपत राय ने खुद इस गड़बड़ी की जानकारी मिलते ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने पुलिस और एसआईटी की टीम के साथ आरोपियों को पकड़वाने में मदद की थी. यानी उच्च स्तर पर नीयत की नहीं, बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण की कमी मुख्य समस्या थी.

पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

SIT की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमे दर्ज किए गये हैं. इस जांच से यह साफ जाहिर होता है कि विशालकाय धार्मिक ट्रस्टों में नकदी दान प्रबंधन सबसे बड़ी चुनौती है, जब रोजाना लाखों रुपये का नकद चढ़ावा आता है, तो केवल "नैतिकता" के भरोसे काम नहीं चलाया जा सकता. यह मामला सिर्फ दो बड़े चेहरों के निर्दोष साबित होने का नहीं है, बल्कि यह इस बात का संकेत है कि अब मंदिर प्रशासन को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी अकाउंटिंग अपनानी होगी.

आम भक्तों पर पड़ा असर

राम मंदिर दान चोरी के बाद से श्रद्धालुओं को खासी ठेस पहुंची. क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से जो पैसा भगवान को भेंट किया. उस पर गलत नजर पड़ गई. हालांकि एसआईटी की रिपोर्ट से यह भी साफ हो गया है कि शीर्ष स्तर पर आपकी दी हुई निधि का दुरुपयोग नहीं हुआ है, लेकिन निचले स्तर प जरूर धांधली की गई. यही वजह है कि दानकर्ताओं को नगद दान के बजाय ट्रस्ट के QR कोड, UPI या बैंक ट्रांसफर का उपयोग करना चाहिए, जो सबसे सुरक्षित है. इसे आपको हर रुपये की रसीद तो मिलेगी ही ट्रैकिंग भी रहेगी. वहीं ट्रस्ट ने भी इस घटना के बाद दान की गिनती और ऑडिट प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया है, जिससे दान का एक भी पैसा इधर से उधर न हो सके. 
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम
Test में बिना शतक के सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाले बल्लेबाज, लिस्ट में एक भारतीय खिलाड़ी का भी नाम
Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल
Test में 350 प्लस विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज, रवींद्र जडेजा लिस्ट में हुए शामिल
भारत ही नहीं इन 3 देशों के झंडे में भी हैं केसरिया सफेद और हरा रंग, जानें इन National Flags की अनोखी कहानी
भारत ही नहीं इन 3 देशों के झंडे में भी हैं केसरिया सफेद और हरा रंग, जानें इन National Flags की अनोखी कहानी
बिहार से होकर गुजरती है Indian Railways की ये ट्रेन, लेकिन एक भी स्टेशन पर नहीं रुकती, जानें क्या है वजह
बिहार से होकर गुजरती है Indian Railways की ये ट्रेन, लेकिन एक भी स्टेशन पर नहीं रुकती, जानें क्या है वजह
Test में विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने तोड़ा गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड
Test में विदेशी सरजमीं पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज, ऋषभ पंत ने तोड़ा गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement