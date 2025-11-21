अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में कौन-कौन होगा मेहमान? PM मोदी-सचिन तेंदुलकर से अमिताभ बच्चन तक; ये रही लिस्ट..

Ram Mandir Flag Ceremony: अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण 25 नवंबर को होगा. प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि होंगे. इनके अलावा बॉलीवुड और खेल जगत की हस्तियां भी इस कार्यक्रम की हिस्सा होंगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आज ही 10 हजार मेहमान शामिल हो सकते हैं.

Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan: अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले राम मंदिर के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. यह कार्यक्रम इसलिए भी खास है, क्योंकि यहां भव्य रूप से पहली बार ध्वज फहराया जाएगा. राम मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन इस आयोजन को यादगार बनाने में जुटे हैं, जिसमें देश-विदेश की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल होंगी.

पीएम मोदी होंगे मुख्य अतिथि

इस भव्य ध्वजारोहण कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे. उनके अलावा, फिल्म और खेल जगत की कई बड़ी हस्तियों को भी समारोह में आमंत्रित किया गया है.

खेल और सिनेमा जगत के सितारे होंगे शामिल

जानकारी के अनुसार, बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार के साथ क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर भी इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनने अयोध्या पहुंचेंगे. इन दिग्गजों की मौजूदगी से यह समारोह और भी खास हो जाएगा.

10,000 से अधिक मेहमानों का जमावड़ा

समारोह में पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से करीबन 3 हजार से अधिक मेहमानों को आमंत्रित किया गया है. इसके अलावा, अयोध्या जनपद से करीबन 7 हजार लोग शामिल होंगे. इस तरह, 10 हजार से अधिक लोगों के लिए मंदिर परिसर में अलग-अलग ब्लॉक बनाए गए हैं. सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस दौरान स्वयंसेवकों की तैनाती रहेगी, और परिसर में प्रवेश के लिए प्रवेश पत्र अनिवार्य होगा.

एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा और विशेष व्यवस्था

वीवीआईपी मेहमानों के आगमन को देखते हुए महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. यहां करीब 60 से 80 चार्टेड प्लेन उतरने की संभावना है, जिसके लिए अतिरिक्त पार्किंग और लैंडिंग की व्यवस्था की गई है. एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए 100 से अधिक सीआईएसएफ के जवान तैनात किए जा रहे हैं.

सरयू नदी से निकाली गई 501 कलशों की शोभायात्रा

ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले, धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है. सरयू नदी के संत तुलसीदास घाट से 501 कलशों के साथ एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई. इस यात्रा में महर्षि वशिष्ट वेद विद्यालय और कारसेवकपुरम समेत कई गुरुकुलों के बटुक ब्रह्मचारी शामिल हुए. विश्व हिंदू परिषद की ओर से बताया गया कि इस यात्रा में लगभग 700 महिलाओं ने भी भाग लिया था.

