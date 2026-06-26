चंदा चोरी केस: कौन गिनता था कैश, किसके पास थी चाबी? जानिए सभी 8 आरोपियों का पूरा रोल

एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के ड्राइवर समेत 8 नामजद लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है.

अयोध्या के भव्य श्रीराम मंदिर से सामने आए चंदा और चढ़ावा चोरी के मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया है. इस पूरे मामले में एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट आने के ठीक दो दिन बाद प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है. इस रिपोर्ट को आधार बनाकर राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य श्री कृष्ण मोहन ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कुल 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

एफआईआर में किन 8 लोगों के नाम?

फिलहाल पुलिस इन सभी नामजद आरोपियों को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है. इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपियों में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव भी शामिल है. टिन्नू के अलावा इस लिस्ट में अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्र और नोटों की गिनती के इंचार्ज सुभाष श्रीवास्तव के नाम हैं.

पुलिस ने इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कई गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा कायम किया है. ऐसे में हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर मंदिर की सुरक्षा और व्यवस्था के बीच इन लोगों की भूमिका क्या थी और इन्होंने इस हेरफेर को कैसे अंजाम दिया.

जानिए किस आरोपी का क्या था काम-

करुणेश पांडेय- करुणेश की जिम्मेदारी मंदिर में आने वाले चढ़ावे को सुरक्षित तरीके से नोटों की गिनती वाले कमरे (कैलकुलेशन रूम) तक पहुंचाने की थी. वह सिर्फ पैसे वहां तक ले ही नहीं जाता था, बल्कि गिनती के काम से भी जुड़ा था. जांच में सामने आया है कि उसने इसी दान के पैसे को चुराकर अपनी निजी संपत्ति बनाई.

करुणेश की जिम्मेदारी मंदिर में आने वाले चढ़ावे को सुरक्षित तरीके से नोटों की गिनती वाले कमरे (कैलकुलेशन रूम) तक पहुंचाने की थी. वह सिर्फ पैसे वहां तक ले ही नहीं जाता था, बल्कि गिनती के काम से भी जुड़ा था. जांच में सामने आया है कि उसने इसी दान के पैसे को चुराकर अपनी निजी संपत्ति बनाई. रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू- चंपत राय का करीबी होने की वजह से टिन्नू की मंदिर में जबरदस्त धाक थी. वह मंदिर की व्यवस्थाएं देखने, वीआईपी दर्शन कराने और जनसुविधाओं का ध्यान रखने का काम करता था. उसकी पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी बुलेट मोटरसाइकिल सीधे मंदिर के अंदर तक जाती थी. दानपात्रों की देखरेख करना और उन्हें सुरक्षित बेसमेंट तक पहुंचाना उसी के जिम्मे था, जिसका उसने गलत फायदा उठाया.

चंपत राय का करीबी होने की वजह से टिन्नू की मंदिर में जबरदस्त धाक थी. वह मंदिर की व्यवस्थाएं देखने, वीआईपी दर्शन कराने और जनसुविधाओं का ध्यान रखने का काम करता था. उसकी पहुंच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसकी बुलेट मोटरसाइकिल सीधे मंदिर के अंदर तक जाती थी. दानपात्रों की देखरेख करना और उन्हें सुरक्षित बेसमेंट तक पहुंचाना उसी के जिम्मे था, जिसका उसने गलत फायदा उठाया. सुभाष चंद्र श्रीवास्तव- सुभाष एसबीआई से रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं, जिन्हें उनके अनुभव की वजह से नोट गिनने वाले सेंटर का इंचार्ज बनाया गया था. उनका काम वहां तैनात पूरे स्टाफ पर नजर रखना था, लेकिन उनकी नाक के नीचे यह पूरा खेल चलता रहा.

सुभाष एसबीआई से रिटायर्ड बैंक कर्मचारी हैं, जिन्हें उनके अनुभव की वजह से नोट गिनने वाले सेंटर का इंचार्ज बनाया गया था. उनका काम वहां तैनात पूरे स्टाफ पर नजर रखना था, लेकिन उनकी नाक के नीचे यह पूरा खेल चलता रहा. लवकुश मिश्रा- लवकुश मुख्य रूप से नोटों की गिनती करने वाली टीम का हिस्सा था. जब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की, तो लवकुश के घर से करीब 10 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई, जिसने चोरी की बात को सच साबित कर दिया.

लवकुश मुख्य रूप से नोटों की गिनती करने वाली टीम का हिस्सा था. जब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की, तो लवकुश के घर से करीब 10 लाख रुपये की नकदी बरामद हुई, जिसने चोरी की बात को सच साबित कर दिया. अनुकल्प मिश्रा- रिश्ते में लवकुश का साला लगने वाला अनुकल्प पिछले दो साल से मंदिर के सुविधा केंद्र में तैनात था, लेकिन वह नोट गिनने की प्रक्रिया में भी गहराई से जुड़ा था. उस पर आरोप है कि वह चढ़ावे के वाउचर और कागजातों में हेरफेर करके पैसे उड़ाता था.

रिश्ते में लवकुश का साला लगने वाला अनुकल्प पिछले दो साल से मंदिर के सुविधा केंद्र में तैनात था, लेकिन वह नोट गिनने की प्रक्रिया में भी गहराई से जुड़ा था. उस पर आरोप है कि वह चढ़ावे के वाउचर और कागजातों में हेरफेर करके पैसे उड़ाता था. मनीष यादव- मनीष का काम थोड़ा अलग था. उसे दानपात्र से निकलने वाले पैसों में से नकली नोटों को पहचानकर अलग करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वह इस आड़ में असली नोटों की हेराफेरी करने लगा.

मनीष का काम थोड़ा अलग था. उसे दानपात्र से निकलने वाले पैसों में से नकली नोटों को पहचानकर अलग करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वह इस आड़ में असली नोटों की हेराफेरी करने लगा. अविनाश शुक्ला- अविनाश का काम दानपात्रों से चढ़ावे की रकम को बाहर निकालना और उसे गिनती वाले कमरे तक पहुंचाना था. वह भी नोट गिनने वाली टीम में शामिल था और उस पर सीधे तौर पर दान की रकम गायब करने का आरोप लगा है.

इस पूरी घटना ने मंदिर की सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसकी परतें अब पुलिसिया जांच में धीरे-धीरे खुल रही हैं.