राम मंदिर चंदा विवाद के बीच चर्चा में तिरुपति मॉडल, जानिए यहां कैसे रखा जाता है चढ़ावे का हिसाब

अयोध्या के भव्य राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी और करोड़ों रुपये के गायब होने के आरोपों ने देशभर में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है.

अयोध्या के पूर्व विधायक और अन्य विपक्षी नेताओं ने राम मंदिर के दान पात्र से नकदी चोरी होने का आरोप लगाया

जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया है

राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष ने तिरुपति मॉडल अपनाने का सुझाव दिया

तिरुपति में कड़ी सुरक्षा और कैमरों की निगरानी में दान की दैनिक लाइव गिनती होती है

अयोध्या का भव्य राम मंदिर इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई उत्सव नहीं बल्कि मंदिर के चढ़ावे से जुड़ा एक बड़ा विवाद है. आरोप है कि मंदिर के दान पात्र से नकदी और जेवरात की चोरी हुई है. इस गंभीर मामले ने न केवल श्रद्धालुओं को हैरान किया है, बल्कि मंदिर का रखरखाव करने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है. चढ़ावे की गिनती करने वाले स्टाफ से पूछताछ चल रही है और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) पूरे मामले की तह तक जाने में जुटा है.

इस विवाद के बीच राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने सोमवार (22 जून 2026) को एक बेहद महत्वपूर्ण सुझाव दिया. उन्होंने राम मंदिर की दान व्यवस्था को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के मॉडल को अपनाने की वकालत की है. आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद क्या है, तिरुपति का दान मॉडल कैसे काम करता है और क्या यह व्यवस्था राम मंदिर के लिए गेमचेंजर साबित हो सकती है।

अयोध्या में क्या है विवाद और किसने उठाए सवाल?

इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडेय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि राम मंदिर के दान पात्रों से लगभग 5 से 7.5 करोड़ रुपये की नकदी गायब या साफ कर दी गई है. इसके तुरंत बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई. समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत जैसे विपक्षी नेताओं ने भी इस मुद्दे को हवा देते हुए करोड़ों रुपये के गबन की आशंका जताई.

बात सिर्फ विपक्षी नेताओं के आरोपों तक सीमित नहीं रही. खुद सत्ताधारी दल बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉ. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले की सीबीआई या ईडी से जांच कराने की मांग कर दी. विवाद को हवा तब और मिली जब मंदिर के पूर्व अकाउंट प्रभारी महिपाल सिंह ने दावा किया कि चढ़ावे की चोरी वहां आम बात हो चुकी है और जब उन्होंने इसकी शिकायत ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से की, तो उन्हें पद से ही हटा दिया गया.

दूसरी तरफ, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य महंत दिनेंद्र दास महाराज ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि मंदिर का पूरा वित्तीय कामकाज पूरी तरह सुरक्षित और ऑडिटेड है. हालांकि, विवाद की गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया, जो इसकी बारीकी से जांच कर रही है.

क्या है नृपेंद्र मिश्र का तिरुपति मॉडल सुझाव?

राम मंदिर निर्माण समिति के मुखिया नृपेंद्र मिश्र का मानना है कि ऐसे विवादों को हमेशा के लिए खत्म करने का एकमात्र तरीका तिरुपति मंदिर जैसा प्रशासनिक ढांचा लागू करना है. उन्होंने सुझाव दिया है कि राम मंदिर के दैनिक कामकाज और वित्तीय प्रबंधन को संभालने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के अनुभव वाले एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए.

नृपेंद्र मिश्र के अनुसार, तिरुपति में कमिश्नर रैंक का एक प्रशासनिक अधिकारी लगभग पांच से सात साल के तय कार्यकाल के लिए बैठता है, जो बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के पूरी व्यवस्था चलाता है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भक्तों द्वारा चढ़ाए गए एक-एक पैसे का हिसाब इतना पारदर्शी होना चाहिए कि आज आए दान की गिनती अगले ही दिन पूरी होकर जनता के सामने आ जाए.

तिरुपति मंदिर का प्रशासनिक ढांचा और इतिहास

आंध्र प्रदेश की शेषाचलम पहाड़ियों पर स्थित तिरुमला तिरुपति मंदिर दुनिया के सबसे अमीर और सबसे सुव्यवस्थित मंदिरों में गिना जाता है. यहां भगवान वेंकटेश्वर (विष्णु जी) की पूजा होती है. यहां हर साल करीब 2.5 करोड़ श्रद्धालु आते हैं. सामान्य दिनों में रोजाना 70 से 80 हजार और त्योहारों पर एक लाख से ज्यादा लोग दर्शन करते हैं. इस विशाल व्यवस्था को संभालने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) के पास लगभग 14,000 कर्मचारियों की फौज है.

इस मंदिर का प्रशासनिक इतिहास काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है. हिंदू राजाओं के बाद यह मुस्लिम शासकों और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में गया. अंग्रेजों ने 1843 में इसका नियंत्रण हाथीरामजी मठ को सौंप दिया, जिसके महंतों ने करीब एक सदी तक इसे चलाया. साल 1933 में मद्रास विधानमंडल ने एक विशेष कानून बनाकर टीटीडी समिति का गठन किया, क्योंकि उनका मानना था कि इतने बड़े धार्मिक संस्थान को सिर्फ पुजारियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता.

दो स्तरों पर काम करता है ये मॉडल

आजादी के बाद, आंध्र प्रदेश सरकार ने 1966 और फिर बाद में 1979 तथा 1987 में स्वतंत्र 'टीटीडी अधिनियम' पारित किया. आज टीटीडी कोई प्राइवेट ट्रस्ट नहीं बल्कि राज्य सरकार का एक कानूनी निकाय है, जो दो स्तरों पर काम करता है.

ट्रस्ट बोर्ड- इसमें सरकार द्वारा नियुक्त राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक क्षेत्रों के लोग होते हैं, जो सिर्फ नीतियां (पॉलिसी) बनाते हैं.

इसमें सरकार द्वारा नियुक्त राजनीतिक, धार्मिक और व्यापारिक क्षेत्रों के लोग होते हैं, जो सिर्फ नीतियां (पॉलिसी) बनाते हैं. कार्यकारी अधिकारी (ईओ/सीईओ)- दैनिक प्रशासन, सुरक्षा और वित्त की जिम्मेदारी पूरी तरह एक सीनियर आईएएस अधिकारी की होती है.

तिरुपति में दान की पारदर्शी व्यवस्था

तिरुपति मंदिर के खजाने और पारदर्शिता की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है. यहां के दान प्रबंधन की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं-

दैनिक हुंडी (दानपात्र)- मंदिर की हुंडी में रोज औसतन 3.6 से 4.1 करोड़ रुपये कैश आता है. सालाना यह आंकड़ा 1,300 से 1,600 करोड़ रुपये तक जाता है.

मंदिर की हुंडी में रोज औसतन 3.6 से 4.1 करोड़ रुपये कैश आता है. सालाना यह आंकड़ा 1,300 से 1,600 करोड़ रुपये तक जाता है. सोना और संपत्ति- मं दिर को हर साल लगभग 1,400 किलोग्राम सोना दान में मिलता है. बैंकों में मंदिर की करीब 14,000 करोड़ रुपये की एफडी है और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत लगभग 20 टन सोना जमा है.

दिर को हर साल लगभग 1,400 किलोग्राम सोना दान में मिलता है. बैंकों में मंदिर की करीब 14,000 करोड़ रुपये की एफडी है और स्वर्ण मुद्रीकरण योजना के तहत लगभग 20 टन सोना जमा है. डिजिटल क्रांति- टीटीडी ने पूरे परिसर में डिजिटल कियोस्क लगाए हैं. नतीजा यह हुआ कि साल 2025 में मंदिर के इतिहास में पहली बार ऑनलाइन दान (579.38 करोड़ रुपये) ने फिजिकल कैश डोनेशन (339.2 करोड़ रुपये) को पीछे छोड़ दिया.

पाई-पाई का लाइव हिसाब

यहां हर दिन के चढ़ावे की गिनती अगले दिन कड़ी सुरक्षा और कैमरों की निगरानी में होती है, जिसका डेटा तुरंत सार्वजनिक किया जाता है. साथ ही अलग-अलग सामाजिक कार्यों जैसे मुफ्त भोजन, स्वास्थ्य और गो-रक्षा के लिए अलग-अलग ट्रस्ट बने हैं, जिससे पैसे का सही इस्तेमाल सुनिश्चित होता है.

क्या तिरुपति का मॉडल पूरी तरह दोषमुक्त है?

बेहतरीन मैनेजमेंट के बावजूद तिरुपति मॉडल को पूरी तरह अचूक नहीं कहा जा सकता. कागजों पर भले ही कार्यकारी अधिकारी का कार्यकाल निश्चित होता है, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह राज्य की राजनीति से प्रभावित रहता है. उदाहरण के लिए, पिछले कुछ समय में राजनीतिक प्राथमिकताओं के चलते एक ही साल के भीतर तीन ईओ बदल दिए गए. हाल ही में हुए प्रसिद्ध 'लड्डू विवाद' (घी में मिलावट का मामला) के दौरान भी प्रशासनिक अधिकारियों के फटाफट तबादले देखने को मिले. इससे साफ है कि नौकरशाही का यह मॉडल भी पूरी तरह से राजनीतिक उथल-पुथल से अछूता नहीं है.

राम मंदिर के लिए क्यों जरूरी है ये मॉडल?

तमाम राजनीतिक कमियों के बावजूद तिरुपति मॉडल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह नीति बनाने वालों (बोर्ड) और काम करने वालों (पेशेवर प्रशासनिक अधिकारी) के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी करता है. वर्तमान में अयोध्या राम मंदिर के पास एक अत्याधुनिक मंदिर प्रबंधन प्रणाली है, जो कैश, चेक और ऑनलाइन दान को ट्रैक करती है.

हालांकि कमी एक ऐसे स्वतंत्र, पेशेवर और जवाबदेह प्रशासनिक मुखिया (सीईओ) की है, जो बिना किसी दबाव के रोजमर्रा के फैसलों और वित्तीय सुरक्षा की जिम्मेदारी ले सके. यदि राम मंदिर ट्रस्ट इस मॉडल को अपनाता है, तो भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी वित्तीय विवाद और चोरी की आशंका को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है.