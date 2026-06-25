राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: यूपी सरकार के निर्देश पर 8 लोगों के खिलाफ FIR, जानिए कौन क्या करता था

राम मंदिर में दान की रकम के गबन से जुड़े आरोपों को लेकर श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट की शिकायत के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इसमें चंपत राय के करीबी टिन्नू यादव का नाम भी शामिल है.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है.

प्राथमिकी ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर दर्ज की गई है.

विभिन्न आरोपों में भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज.

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर 8 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है. रामजन्मभूमि कोतवाली में इस मामले में रमाशंकर यादव (टिन्नू यादव), अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष और करुणेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. इसमें एक अज्ञात भी शामिल है. SIT की शुरुआती जांच के बाद ये कड़ा कदम उठाया गया. इस मामले में यह पहली FIR है. FIR दर्ज होने के बाद अनुकल्प मिश्रा और उसके करीबी लवकुश मिश्रा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. पुलिस के अनुसार चोरी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक षड़यंत्र समेत विभिन्न आरोपों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

कौन है रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव?

करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र राम मंदिर में भक्तों द्वारा श्रद्धा से दिए गए चढ़ावे की चोरी के मामले में आरोपी बने रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव को मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का करीबी माना जाता है. टिन्नू यादव कभी अयोध्या में ऑटो चलाता था. न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार, टिन्नू यादव को साल 2019 में राम मंदिर निर्माण कार्य शुरू होने के बाद वेतन पर ट्रस्ट के अंदर एक कार्यकर्ता के तौर पर रखा गया था. टिन्नू यादव उस मैनेजमेंट टीम का हिस्सा था जो चढ़ावे के नोट गिनने का काम करने वालों की निगरानी के लिए बनी थी.

कौन है अनुकल्प मिश्रा?

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में अनुकल्प मिश्रा पर भी नामजद FIR दर्ज की गई है. अनुकल्प मिश्रा मिल्कीपुर गांव का रहना वाला है. अनुकल्प मिश्रा की चाची कुछ दिन पहले ही मीडिया को बता चुकी हैं कि उसने हाल ही में कुछ कीमती जमीनें भी खरीदी हैं. अनुकल्प मिश्रा की छवि एक दंबग और रसूखदार व्यक्ति की थी. अनुकल्प मिश्रा का प्रभाव इससे समझा जा सकता है कि उसने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा व अन्य परिचितों की नियुक्ति भी राम मंदिर में कराई थी.

कौन है अविनाश शुक्ला?

चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी बना अविनाश शुक्ला दान की रकम गिनने वाले कर्मचारियों में से एक था. दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 5 जून की दोपहर में ट्रस्ट पदाधिकारियों ने अचानक मंदिर पहुंचकर एक गणना कर्मी की तलाशी कराई थी. तब अविनाश शुक्ला भी उन लोगों में से था जो पूछताछ के लिए रोक लिए गए थे.

विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा रुख अपनाया

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला अब सियासी मुद्दा भी बन गया है. इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने भी कड़ा रुख अपनाया है. वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए धन का किसी भी तरह से दुरुपयोग या गबन होना हिंदू समाज की आस्था पर सीधा आघात है. आलोक कुमार ने समाचार एजेंसी IANS से बात करते हुए कहा कि जांच जल्द पूरी कर चार्जशीट दाखिल की जाए और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोजाना आधार पर हो. यदि अगले चार से पांच महीनों के भीतर सभी दोषियों को सजा मिल जाती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है, तो हिंदू समाज को संतोष मिलेगा.

विशेष जांच दल ने प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी है

बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा और दान राशि में कथित अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद राज्य सरकार ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था. एसआईटी में लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ जोन की पुलिस महानिरीक्षक किरन एस और विशेष सचिव वित्त नीलरतन को शामिल किया गया था. जांच दल ने बीते दिनों अयोध्या में विभिन्न पक्षों से पूछताछ करने के साथ ही संबंधित दस्तावेजों और वित्तीय अभिलेखों की भी गहन पड़ताल की. जांच पूरी करने के बाद एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि जांच प्रक्रिया अभी जारी है और आवश्यकता पड़ने पर आगे भी तथ्यों की पड़ताल तथा संबंधित लोगों से पूछताछ की जाएगी.