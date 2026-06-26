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Ayodhya Ram Mandir: कौन हैं चंपत राय, जिन्होंने श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से दिया इस्तीफा

कौन हैं चंपत राय, जिन्होंने श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से दिया इस्तीफा

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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

Ayodhya Ram Mandir: कौन हैं चंपत राय, जिन्होंने श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से दिया इस्तीफा

चंपत राय के ड्राइवर के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज होने के साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया गया है. एसआईटी चंदा चोरी की जांच में भी चंपत राय के ड्राइवर की भूमिका संदिग्ध पाई गई है.

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Nitin Sharma

Updated : Jun 26, 2026, 03:33 PM IST

Ayodhya Ram Mandir: कौन हैं चंपत राय, जिन्होंने श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव पद से दिया इस्तीफा

कौन हैं चंपत राय

(Credit Image Social Media)

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उत्तरप्रदेश के अयोध्या राममंदिर चंदा चोरी को लेकर सुर्खियों में बना हुआ है. यहां एसआईटी की जांच के बार 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इन 8 लोगों में श्रीराम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का ड्राइवर भी शामिल है. ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद चंपत राय ने भी इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर मंदिर ट्रस्ट तक में अलग- अलग चर्चां शुरू हो गई हैं. आइए जानते हैं कौन हैं चंपत राय. अयोध्या श्रीराम मंदिर में क्या रही उनकी भूमिका...

कौन हैं चंपत राय, जिनका राम मंदिर आंदोलन से रहा गहरा जुड़ाव

चंपत राय का जन्म 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना में हुआ था. उनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए. यही पर उनकी शिक्षा पूरी हुई. इसके साथ ही चंपत राय ने बेहद कम उम्र में संघ की शाखाओं में जाना शुरू कर दिया था. वहीं अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद रसायन शास्त्र के प्रोफेसर बने. चंपत राय ने बिजनौर के ही आरएसएम डिग्री कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया, लेकिन 1980 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी.  

नौकरी छोड़ थामी प्रचारक की जिम्मेदारी

चंपत राय ने 1980 में नौकरी छोड़कर संघ के पूर्णकालिक प्रचाकर के रूप में काम शुरू कर दिया. बीबीसी के अनुसार, चपंत राय जी को को आगरा से लेकर देहरादूर और हरिद्वार समेत कई अलग अलग जिलों में संगठन को विस्तार करने की जिम्मेदारी मिली, जिसे उन्होंने बखूबी से निभाया. इसी के बाद चपंत राय को विश्व हिंदू परिषद में भेजा गया, जहां उन्होंने सह क्षेत्रीय संगठन मंत्री के रूप में काम संभाल लिया. इसके बाद 1990 में मंदिर मंदिर आंदोलन से जुड़ गये. चंपत राय ने ही 1990 में वीएचपी नेतृत्व में अयोध्या में कारसेवा की घोषणा की थी. इसके साथ ही 6 दिसंबर 1992 में विवादित ढांचे के ढहाए जाने पर भी चंपत राय अयोध्या में मौजूद ​थे. वे अशोक सिंघल से लेकर विनय कटियार के बहुत ही नजदीकी और विश्वासी माने जाते थे. 

2020 में श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव बने

5 फरवरी 2020 में अयोध्या श्री राम मंदिर के निर्माण और प्रबंधन के लिए 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' का गठन हुआ था. इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी. इसके साथ ही चंपत राय को इस ट्रस्ट का महासचिव चुना गया था. चंपत राय ने मंदिर बनवाने के लिए चंदा जुटाने से लेकर निर्माण में अहम भूमिका निभाई है. बताया जा रहा है कि मंदिर में आने वाले दान से लेकर उसकी सुरक्षा और प्रबंधन भी उन्हीं के हाथ में था.

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