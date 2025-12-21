Ram Mandir ट्रस्ट का बड़ा फैसला: अब अयोध्या में सप्तरिषि मंदिरों को मिलेगी नई पहचान, धर्म ध्वजा पर होंगे दिव्य प्रतीक चिह्न

Ayodhya Ram Mandir Trust: अयोध्या राम मंदिर परिसर के सात पूरक मंदिरों की धर्म ध्वजा पर संबंधित देवी-देवताओं के विशिष्ट प्रतीक चिह्न अंकित होंगे. ट्रस्ट का यह निर्णय भक्तों को दूर से मंदिरों की पहचान करने में मदद करेगा.

Ayodhya Ram Mandir Dharm Dhwaja: अयोध्या में भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के साथ-साथ परिसर में बनने वाले सात पूरक (सप्तरिषि) मंदिरों को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तय किया है कि इन सभी मंदिरों के शिखर पर फहराने वाली धर्म ध्वजा (झंडे) पर उन देवी-देवताओं या ऋषियों से संबंधित विशिष्ट प्रतीक चिह्न अंकित किए जाएंगे.

विशिष्ट पहचान और आध्यात्मिक महत्व

ट्रस्ट के इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि श्रद्धालु दूर से ही ध्वजा पर अंकित प्रतीकों को देखकर यह पहचान सकें कि वह किस देवता का मंदिर है. यह परंपरा प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला का हिस्सा रही है, जहाँ ध्वज केवल विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि मंदिर की पहचान भी होता था.

किन सात मंदिरों में बदलेंगे ध्वज?

राम जन्मभूमि परिसर में सात महापुरुषों और ऋषियों के मंदिर बनाए जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:

महर्षि वाल्मीकि

महर्षि वशिष्ठ

महर्षि विश्वामित्र

महर्षि अगस्त्य

निषाद राज

माता शबरी

देवी अहिल्या

क्या होंगे प्रतीक चिह्न?

प्रत्येक मंदिर की ध्वजा पर उससे जुड़े पौराणिक प्रतीकों को स्थान दिया जाएगा. उदाहरण के तौर पर, महर्षि वाल्मीकि के मंदिर की ध्वजा पर 'रामायण' ग्रंथ या उनकी विशिष्ट पहचान से जुड़ा चिह्न हो सकता है, वहीं माता शबरी और निषाद राज के मंदिरों के लिए उनके जीवन और भक्ति से जुड़े प्रतीकों को चुना जाएगा. इससे मंदिर की दृश्य पहचान और भी स्पष्ट होगी.

निर्माण और भव्यता

इन सातों मंदिरों का निर्माण राम मंदिर परिसर के बाहरी हिस्से में किया जा रहा है, ताकि आने वाले भक्त मुख्य मंदिर के साथ-साथ इन पूरक मंदिरों के दर्शन भी कर सकें. इन मंदिरों के निर्माण में वही नक्काशीदार पत्थर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो मुख्य मंदिर की भव्यता को दर्शाते हैं.

भक्तों के लिए सुविधा

अक्सर बड़े मंदिर परिसरों में भीड़ के कारण श्रद्धालु यह समझ नहीं पाते कि कौन सा मंदिर किसका है. अब धर्म ध्वजा पर अंकित प्रतीक चिह्नों से भक्तों को गाइड या नक्शे की आवश्यकता कम पड़ेगी. वे केवल आकाश की ओर देख कर अपनी पसंद के मंदिर की ओर रुख कर सकेंगे.

