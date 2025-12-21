FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Nora Fatehi के कार को शराबी ने मारी टक्कर, एक्सीडेंट के बाद एक्ट्रेस ने बयां किया खौफ; बोलीं- मौत को करीब से देखा..

Nora Fatehi के कार को शराबी ने मारी टक्कर, एक्सीडेंट के बाद एक्ट्रेस ने बयां किया खौफ; बोलीं- मौत को करीब से देखा..

UGC NET December 2025: NTA ने जारी किया यूजीसी नेट का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ugcnet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

NTA ने जारी किया यूजीसी नेट का सिटी इंटीमेशन स्लिप, ugcnet.nta.nic.in से ऐसे करें डाउनलोड

Ram Mandir ट्रस्ट का बड़ा फैसला: अब अयोध्या में सप्तरिषि मंदिरों को मिलेगी नई पहचान, धर्म ध्वजा पर होंगे दिव्य प्रतीक चिह्न

Ram Mandir ट्रस्ट का बड़ा फैसला: अब अयोध्या में सप्तरिषि मंदिरों को मिलेगी नई पहचान, धर्म ध्वजा पर होंगे दिव्य प्रतीक चिह्न

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार

गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार

Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?

Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?

भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?

भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?

Homeभारत

भारत

Ram Mandir ट्रस्ट का बड़ा फैसला: अब अयोध्या में सप्तरिषि मंदिरों को मिलेगी नई पहचान, धर्म ध्वजा पर होंगे दिव्य प्रतीक चिह्न

Ayodhya Ram Mandir Trust: अयोध्या राम मंदिर परिसर के सात पूरक मंदिरों की धर्म ध्वजा पर संबंधित देवी-देवताओं के विशिष्ट प्रतीक चिह्न अंकित होंगे. ट्रस्ट का यह निर्णय भक्तों को दूर से मंदिरों की पहचान करने में मदद करेगा.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 21, 2025, 08:31 AM IST

Ram Mandir ट्रस्ट का बड़ा फैसला: अब अयोध्या में सप्तरिषि मंदिरों को मिलेगी नई पहचान, धर्म ध्वजा पर होंगे दिव्य प्रतीक चिह्न
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Ayodhya Ram Mandir Dharm Dhwaja: अयोध्या में भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के साथ-साथ परिसर में बनने वाले सात पूरक (सप्तरिषि) मंदिरों को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने तय किया है कि इन सभी मंदिरों के शिखर पर फहराने वाली धर्म ध्वजा (झंडे) पर उन देवी-देवताओं या ऋषियों से संबंधित विशिष्ट प्रतीक चिह्न अंकित किए जाएंगे.

विशिष्ट पहचान और आध्यात्मिक महत्व

ट्रस्ट के इस फैसले के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि श्रद्धालु दूर से ही ध्वजा पर अंकित प्रतीकों को देखकर यह पहचान सकें कि वह किस देवता का मंदिर है. यह परंपरा प्राचीन भारतीय मंदिर वास्तुकला का हिस्सा रही है, जहाँ ध्वज केवल विजय का प्रतीक नहीं, बल्कि मंदिर की पहचान भी होता था.

किन सात मंदिरों में बदलेंगे ध्वज?

राम जन्मभूमि परिसर में सात महापुरुषों और ऋषियों के मंदिर बनाए जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:
महर्षि वाल्मीकि
महर्षि वशिष्ठ
महर्षि विश्वामित्र
महर्षि अगस्त्य
निषाद राज
माता शबरी
देवी अहिल्या

क्या होंगे प्रतीक चिह्न?

प्रत्येक मंदिर की ध्वजा पर उससे जुड़े पौराणिक प्रतीकों को स्थान दिया जाएगा. उदाहरण के तौर पर, महर्षि वाल्मीकि के मंदिर की ध्वजा पर 'रामायण' ग्रंथ या उनकी विशिष्ट पहचान से जुड़ा चिह्न हो सकता है, वहीं माता शबरी और निषाद राज के मंदिरों के लिए उनके जीवन और भक्ति से जुड़े प्रतीकों को चुना जाएगा. इससे मंदिर की दृश्य पहचान और भी स्पष्ट होगी.

निर्माण और भव्यता

इन सातों मंदिरों का निर्माण राम मंदिर परिसर के बाहरी हिस्से में किया जा रहा है, ताकि आने वाले भक्त मुख्य मंदिर के साथ-साथ इन पूरक मंदिरों के दर्शन भी कर सकें. इन मंदिरों के निर्माण में वही नक्काशीदार पत्थर इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो मुख्य मंदिर की भव्यता को दर्शाते हैं.

भक्तों के लिए सुविधा

अक्सर बड़े मंदिर परिसरों में भीड़ के कारण श्रद्धालु यह समझ नहीं पाते कि कौन सा मंदिर किसका है. अब धर्म ध्वजा पर अंकित प्रतीक चिह्नों से भक्तों को गाइड या नक्शे की आवश्यकता कम पड़ेगी. वे केवल आकाश की ओर देख कर अपनी पसंद के मंदिर की ओर रुख कर सकेंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार
गौरव तिवारी के पास थीं कौन-कौन सी डिग्रियां? 'भय' में जिनका करण टैकर ने निभाया किरदार
Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?
Winter Solstice 2025: आज इतने घंटे में ही डूब जाएगा सूरज, आखिर क्यों सबसे छोटा होता है 21 दिसंबर का दिन?
भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?
भारत में इन 5 स्थानों के ऊपर से कोई विमान नहीं गुजर सकता, तिरुपति मंदिर के अलावा और 4 No-Fly Zones कहां हैं?
कौन सा देश एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों पर है? जवाब कर देगा हैरान
कौन सा देश एशिया और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों पर है? जवाब कर देगा हैरान
EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों को सीधा फायदा, EDLI क्लेम को लेकर बड़ा अपडेट
EPFO के इस फैसले से कर्मचारियों को सीधा फायदा, EDLI क्लेम को लेकर बड़ा अपडेट
MORE
Advertisement
धर्म
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
स्वास्थ्य के साथ ही कुंडली और ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं बर्तन, जानें चांदी से लेकर कांसे के बर्तन में खाने के फायदे
Astro Remedies: बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
बेरोजगारी और प्रमोशन न मिलने से हैं परेशान है तो आजमा लें ये उपाय, जल्द होगी तरक्की
Havan Ki Rakh ka Kya Kare: हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
हवन के बाद बची राख को फेंकने की जगह कर लें ये काम, चमक जाएगी किस्मत
Paush Amavasya 2025: आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Paush Amavasya 2025:आज पौष अमावस्या पर जरूर करें इस स्तोत्र का पाठ, पितृदोष के मिल जाएगी मुक्ति
Rashifal 19 December 2025: कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कन्या और वृश्चिक वालों को मिलेगी खुशखबरी, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
MORE
Advertisement