अयोध्या कैंट से नेपाल के जनकपुरधाम के बीच 604 किमी लंबी नई साप्ताहिक ट्रेन चलेगी. यह ट्रेन हर शनिवार जनकपुर से और हर सोमवार अयोध्या से रवाना होगी.

रेल मंत्रालय ने अयोध्या कैंट से नेपाल के जनकपुरधाम तक 604 किमी लंबी नई साप्ताहिक रेल सेवा को मंजूरी दे दी है. (फाइल फोटो IANS)

उत्तर प्रदेश में स्थित भगवान राम के जन्मस्थान अयोध्या और नेपाल में स्थित माता सीता के जन्मस्थान जनकपुरधाम के बीच एक नई साप्ताहिक ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है. रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि यह नई ट्रेन सेवा रामायण परंपरा से जुड़े दो सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों को सीधे रेल संपर्क से जोड़ेगी.

रेल मंत्रालय का कहना है कि यह पहल भारत और नेपाल के यात्रियों को इन प्रमुख पावन स्थलों तक बेहद आसान पहुंच प्रदान करेगी. इससे दोनों देशों के बीच की पुरानी और गहरी विरासत को और ज्यादा मजबूती मिलेगी. यह ट्रेन पूरे सफर में लगभग 604 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और उत्तर प्रदेश तथा बिहार के कई बड़े शहरों से होकर गुजरेगी.

अयोध्या-जनकपुर ट्रेन की टाइमिंग क्या है?

भारतीय रेल मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, यह नई ट्रेन सेवा सप्ताह में केवल एक दिन चलाई जाएगी. यह ट्रेन हर शनिवार को नेपाल के जनकपुरधाम स्टेशन से यात्रा शुरू करेगी और हर सोमवार को अयोध्या कैंट स्टेशन से वापस नेपाल के लिए रवाना होगी.

604 किलोमीटर के इस लंबे रेल मार्ग पर ट्रेन मुख्य टर्मिनल स्टेशनों के अलावा कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी. रेल मंत्रालय की लिस्ट के मुताबिक, यह ट्रेन जयनगर, मधुबनी, सीतामढ़ी, शीशो, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर और अयोध्या धाम स्टेशनों पर ठहरेगी. इस रूट से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को यात्रा के लिए एक बहुत ही सुविधाजनक साधन मिल जाएगा.

बालेंद्र शाह के भारत दौरे से इस ट्रेन का क्या संबंध है?

नेपाल और भारत, दोनों देशों की सरकारों ने इस बात की पुष्टि की है कि नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह 22 और 23 नवंबर को नई दिल्ली में भारत की राजकीय यात्रा पर रहने वाले हैं.

IANS के रिपोर्ट अनुसार, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के इस दो दिवसीय भारत दौरे के समय ही इस नई ट्रेन सेवा की शुरुआत होने की पूरी संभावना है. दोनों देशों के अधिकारियों को उम्मीद है कि इस ट्रेन सेवा से न केवल धार्मिक श्रद्धालुओं को फायदा होगा, बल्कि पढ़ाई, व्यापार, नौकरी या परिवार के लोगों से मिलने के लिए आने-जाने वाले नागरिकों को भी काफी सहूलियत मिलेगी.

भारतीय पर्यटकों के लिए क्या खास तैयारी?

ट्रेन सेवा के ऐलान के बाद नेपाल के जनकपुर शहर की ट्रैवल कंपनियों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. IANS की रिपोर्ट के अनुसार, एक ट्रैवल कंपनी के मालिक बीरेंद्र साह ने बताया कि उनकी कंपनी उन भारतीय पर्यटकों के लिए नए टूर पैकेज तैयार करने में जुट गई है जो ट्रेन के रास्ते नेपाल आना चाहते हैं. बीरेंद्र साह ने बताया कि उनके मौजूदा पैकेज मुख्य रूप से सड़क या हवाई मार्ग से आने वाले यात्रियों के हिसाब से बने थे.

बीरेंद्र साह के मुताबिक, ट्रेन में एक बार में बहुत बड़ी संख्या में लोग सफर कर सकते हैं. इसलिए अब वे रेल यात्रियों की जरूरत के हिसाब से खास पैकेज तैयार कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अभी वे बिजनेस-टू-बिजनेस संपर्क से हर महीने 40 से 60 भारतीय पर्यटकों की यात्रा का इंतजाम करते हैं. लेकिन ट्रेन सेवा शुरू हो जाने के बाद हर महीने लगभग 500 भारतीय पर्यटकों के जनकपुर आने की उम्मीद जताई जा रही है. बीरेंद्र साह का मानना है कि इस सेवा से पर्यटकों की संख्या दोगुनी या तिगुनी हो जाएगी, जिससे जनकपुर के पर्यटन उद्योग को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा.

जानकी मंदिर में कितने श्रद्धालु आते हैं?

नेपाल के संस्कृति, पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साल 2025 के आंकड़ों के मुताबिक, नेपाल में कुल 11,62,365 विदेशी पर्यटक आए थे. इनमें से 1,67,380 लोग केवल धार्मिक उद्देश्यों से नेपाल पहुंचे थे, जो कि कुल विदेशी पर्यटकों का 14.40 प्रतिशत हिस्सा बनता है. नेपाल में छुट्टियों और मौज-मस्ती के लिए आने वाले 6,99,744 पर्यटकों के बाद धार्मिक पर्यटन ही विदेशी पर्यटकों के आने का दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा है.

जनकपुर के प्रसिद्ध जानकी मंदिर के पुजारी रोशन दास ने बताया कि मंदिर में रोजाना आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1,000 से लेकर 5,000 के बीच रहती है. पुजारी रोशन दास के अनुसार, गर्मियों के मौसम में माता जानकी की पूजा करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय पर्यटक आते हैं, जबकि सर्दियों के समय नेपाल के रहने वाले स्थानीय लोग ज्यादा संख्या में आते हैं.

क्रॉस-बॉर्डर रामायण सर्किट क्या है?

अयोध्या और जनकपुरधाम के बीच का यह रेल संपर्क भारत और नेपाल के बीच विकसित किए जा रहे 'क्रॉस-बॉर्डर रामायण सर्किट' का एक बहुत अहम हिस्सा है. दोनों देश रामायण और बौद्ध पर्यटन सर्किट विकसित करने पर लगातार आपस में चर्चा कर रहे हैं.

IANS की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (मधेस प्रांत) की ट्रैवल एंड एयर ट्रांसपोर्ट कमिटी के अध्यक्ष मोहन प्रसाद शर्मा का कहना है कि जानकी मंदिर आने वाले भारतीय पर्यटकों को विशेष टूर पैकेजों के माध्यम से नेपाल के अन्य हिंदू तीर्थों तक भी भेजा जा सकता है. इनमें काठमांडू का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर और पश्चिमी नेपाल के पहाड़ी मुस्तांग जिले में स्थित मुक्तिनाथ मंदिर शामिल हैं.

मोहन प्रसाद शर्मा ने बताया कि अब तक जानकी मंदिर अयोध्या आने वाले भारतीय श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को पर्याप्त रूप से आकर्षित नहीं कर पाया था. उन्होंने कहा कि यदि वे अयोध्या आने वाले भारतीय पर्यटकों में से केवल 2 से 5 प्रतिशत को भी जानकी मंदिर तक लाने में सफल हो जाते हैं, तो इससे स्थानीय पर्यटन को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी.

नई ट्रेन सेवा से क्या आर्थिक फायदा मिलेगा?

भारत के रेल मंत्रालय और नेपाल के पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि इस नई ट्रेन सेवा से इस पूरे रूट पर पड़ने वाले इलाकों की अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ पहुंचेगा. बेहतर रेल सुविधा बनने से पर्यटन संचालकों, होटल-रेस्तरां चलाने वाले लोगों, स्थानीय दुकानदारों और पारंपरिक कारीगरों के लिए कमाई और काम के नए-नए रास्ते खुलेंगे.

भारत के रेल मंत्रालय ने साफ कहा है कि बिहार और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों के लिए यह ट्रेन यात्रा का एक आसान विकल्प बनेगी. इससे दोनों देशों के नागरिकों के बीच आर्थिक और सामाजिक रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे.

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