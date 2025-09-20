Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

इस हसीना की दिलकश अदाओं पर फिदा हुआ ये दिग्गज फुटबॉलर, मैदान के बाहर रोमांस की चर्चा!

Numerology: सबकी चहेती होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ससुराल जाते ही घर को बना देती हैं स्वर्ग

रात के समय क्यों चमकने लगती हैं बिल्ली, कुत्ता और भेड़िया जैसे जानवरों की आंखे, क्या है इसके पीछे की वजह?

अयोध्या: पुलिस चौकी से महज 500 मीटर दूर 'गंदे' खेल का पर्दाफाश, गेस्ट हाउस से पकड़ी गईं 11 लड़कियां

समुद्र की गहराई में छुपा है बेशुमार धन, अगर मिल जाए तो हो जाएंगे मलामाल, फिर कहां आ रही है अड़चन?

Donald Trump के H-1B Visa फैसले पर विदेश मंत्रालय की आई प्रतिक्रिया, कहा- नए नियमों से मुश्किलें आएंगी

ऑटो वाले को हल्के में लेने की गलती कर बैठा विदेशी, जब उसने बोली फर्राटेदार फ्रेंच, सुनकर खड़े हो गए कान, देखें वीडियो

Rashifal 21 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, पढ़ें मेष से मीन तक सभी राशियों का राशिफल

अब विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास, 50 गेंदों में शतक लगा कर बनाया ये किर्तीमान

सस्ते हो गए Amul के 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, जानें घी, बटर-पनीर, आइसक्रीम-चॉकलेट अब कितने में खरीद सकेंगे

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
अयोध्या: पुलिस चौकी से महज 500 मीटर दूर 'गंदे' खेल का पर्दाफाश, गेस्ट हाउस से पकड़ी गईं 11 लड़कियां

अयोध्या: पुलिस चौकी से महज 500 मीटर दूर 'गंदे' खेल का पर्दाफाश, गेस्ट हाउस से पकड़ी गईं 11 लड़कियां

Donald Trump के H-1B Visa फैसले पर विदेश मंत्रालय की आई प्रतिक्रिया, कहा- नए नियमों से मुश्किलें आएंगी

Donald Trump के H-1B Visa फैसले पर विदेश मंत्रालय की आई प्रतिक्रिया, कहा- नए नियमों से मुश्किलें आएंगी

ऑटो वाले को हल्के में लेने की गलती कर बैठा विदेशी, जब उसने बोली फर्राटेदार फ्रेंच, सुनकर खड़े हो गए कान, देखें वीडियो

ऑटो वाले को हल्के में लेने की गलती कर बैठा विदेशी, जब उसने बोली फर्राटेदार फ्रेंच, सुनकर खड़े हो गए कान, देखें वीडियो

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
इस हसीना की दिलकश अदाओं पर फिदा हुआ ये दिग्गज फुटबॉलर, मैदान के बाहर रोमांस की चर्चा!

इस हसीना की दिलकश अदाओं पर फिदा हुआ ये दिग्गज फुटबॉलर, मैदान के बाहर रोमांस की चर्चा!

Numerology: सबकी चहेती होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ससुराल जाते ही घर को बना देती हैं स्वर्ग

Numerology: सबकी चहेती होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ससुराल जाते ही घर को बना देती हैं स्वर्ग

रात के समय क्यों चमकने लगती हैं बिल्ली, कुत्ता और भेड़िया जैसे जानवरों की आंखे, क्या है इसके पीछे की वजह?

रात के समय क्यों चमकने लगती हैं बिल्ली, कुत्ता और भेड़िया जैसे जानवरों की आंखे, क्या है इसके पीछे की वजह?

Homeभारत

भारत

अयोध्या: पुलिस चौकी से महज 500 मीटर दूर 'गंदे' खेल का पर्दाफाश, गेस्ट हाउस से पकड़ी गईं 11 लड़कियां

सर्कल ऑफिसर (सिटी) शैलेंद्र सिंह ने कहा कि अयोध्या में महिलाओं की सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर की जा रही है. इस तरह के कुछ अन्य रैकेट भी संचालिन होने की आशंका है.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 20, 2025, 11:13 PM IST

अयोध्या: पुलिस चौकी से महज 500 मीटर दूर 'गंदे' खेल का पर्दाफाश, गेस्ट हाउस से पकड़ी गईं 11 लड़कियां

सांकेतिक तस्वीर

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक बड़े सैक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. पुलिस ने 11 लड़कियों समेत 14 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह गंदा खेल पिछले एक साल से गेस्ट हाउस में चल रहा था. हैरानी की बात यह है कि ये गेस्ट हाउस पुलिस चौकी से महज 500 मीटर दूरी पर स्थित था, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी.

मामला फतेहगंज पुलिस चौकी इलाके का है. पुलिस को सूचना मिली कि फतेहगंज मोहल्ले के रानी सती गेस्ट हाउस में जिस्मफिरोशी का धंधा चलाया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार देर रात छापेमारी की. गेस्ट हाउस में 11 महिलाएं और 3 पुरुष मौजूद थे. पुलिस को देखकर महिलाएं भागने लगीं. लेकिन गेस्ट हाउस के बाहर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने उन्हें पकड़ लिया.

पुलिस सभी को गिरफ्तार कर थाने लेकर आ गई. जहां पूछताछ में पता चला है कि गेस्ट हाउस में यह रैकेट गणेश अग्रवाल और उसके दो सहयोगी चला रहे थे. पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया. गणेश महिलाओं को बिहार और गोरखपुर से लाया था. जिनसे वो गंदा काम कराता था.

पुलिस को 1 साल तक नहीं लगी भनक

इस रैकेट का भंडाफोड़ न हो इसके लिए लड़कियों को गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था. उनके लिए खाने-पीने की व्यवस्था गेस्ट हाउस के अंदर मुहैया कराई जाती थी. हैरानी की बात यह काम फतेहगंज चौकी से महज 500 मीटर दूरी पर हो रहा था. लेकिन पुलिस को इस गैरकानूनी गतिविध के बारे में भनक तक नहीं लगी.

यह भी पढ़ें- US: H-1B वीजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, आवेदन की फीस में भी बदलाव

सर्कल ऑफिसर (सिटी) शैलेंद्र सिंह ने कहा कि अयोध्या में महिलाओं की सुरक्षा-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर की जा रही है. इस तरह के कुछ अन्य रैकेट भी संचालिन होने की आशंका है. जांच की जा रही है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है कि इस रैकेट में और कौन लोग शामिल थे.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
इस हसीना की दिलकश अदाओं पर फिदा हुआ ये दिग्गज फुटबॉलर, मैदान के बाहर रोमांस की चर्चा!
इस हसीना की दिलकश अदाओं पर फिदा हुआ ये दिग्गज फुटबॉलर, मैदान के बाहर रोमांस की चर्चा!
Numerology: सबकी चहेती होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ससुराल जाते ही घर को बना देती हैं स्वर्ग
Numerology: सबकी चहेती होती हैं इस मूलांक की लड़कियां, ससुराल जाते ही घर को बना देती हैं स्वर्ग
रात के समय क्यों चमकने लगती हैं बिल्ली, कुत्ता और भेड़िया जैसे जानवरों की आंखे, क्या है इसके पीछे की वजह?
रात के समय क्यों चमकने लगती हैं बिल्ली, कुत्ता और भेड़िया जैसे जानवरों की आंखे, क्या है इसके पीछे की वजह?
समुद्र की गहराई में छुपा है बेशुमार धन, अगर मिल जाए तो हो जाएंगे मलामाल, फिर कहां आ रही है अड़चन?
समुद्र की गहराई में छुपा है बेशुमार धन, अगर मिल जाए तो हो जाएंगे मलामाल, फिर कहां आ रही है अड़चन?
Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व
Navratri 2025: साल में एक बार नहीं! बल्कि चार बार क्यों मनाया जाता है नवरात्रि का त्योहार, जानिए इसके पीछे का धार्मिक महत्व
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE