Ayodhya Deepotsav 2024: अयोध्या में इस बार का दीपोत्सव ऐतिहासिक होने जा रहा है. यह पहली दिवाली है जब भगवान रामलला का अभिषेक नवनिर्मित राम मंदिर में किया जाएगा. उत्तर प्रदेश सरकार इस विशेष अवसर पर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की योजना बना रही है. इस पावन अवसर पर 25 लाख से भी ज्यादा दीयों को जलाकर अयोध्या के 55 घाटों को रोशन किया जाएगा. प्रमुख रूप से राम की पैड़ी एक आकर्षण का केंद्र रहेगी.

राम मंदिर में दिवाली का पहला उत्सव

सरयू तट पर स्थित अयोध्या नगरी इस बार प्रभु श्री राम की स्वागत के लिए सज-धज कर तैयार है. 500 वर्षों के बाद होने जा रही राम मंदिर में दिवाली, अयोध्या और देशभर के भक्तों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार का दीपोत्सव ऐतिहासिक होने वाला है.पूरे देश भर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस शुभ अवसर पर रामनगरी में पहुंच रहे हैं. बताते चलें कि पिछले कुछ वर्षों से अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार का आयोजन को और खास बनाने की तैयारी चल रही है.

25 लाख दीयों से नया विश्व रिकॉर्ड

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस भव्य आयोजन के लिए विशेष तैयारियां की हैं. सरकार का उद्देश्य है कि इस दीपोत्सव के माध्यम से वह ‘गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड’ में स्थान बना सके. इस दीपोत्सव में 25 लाख से ज्यादा दीये जलाए जाएंगे, जिससे अयोध्या के सभी घाट रोशनी से जगमग होंगे. दरअसल, इस कार्यक्रम के लिए राम की पैड़ी को अद्भुत तरीके से सजाया गया है. इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हजारों स्वयंसेवक भी दीयों को जलाने और उन्हें संजोने के काम में लगे हुए हैं. यह आयोजन अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को जीवंत करने का एक प्रयास है. जहां राम की पैड़ी के साथ-साथ अन्य प्रमुख घाटों पर भी दीये जगमगाएंगे.

#Ayodhya is ready to witness the grandest-ever 🪔Deepotsav to celebrate the first Diwali after the consecration of #Ramlala at the newly constructed Ram Temple🛕.



UP government will aim for the Guinness World Record by lighting more than 25 lakh diyas on Deepotsav today at 55… pic.twitter.com/NEZSRYWnXI