अयोध्या कैंट और जनकपुर धाम के बीच कुल 604 किलोमीटर लंबा रेल रूट है. दोनों देशों को जोड़ने वाली ये ट्रेन सर्विस वीकली होगी, जो यूपी और बिहार के 10 रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी.

अयोध्या कैंट से जनकपुर धाम के बीच सरयू-कमला एक्सप्रेस सोमवार (23 नवंबर) से शुरू हो गई. पीएम मोदी और नेपाली प्रधानमंत्री बालेन शाह ने ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. दोनों शहरों के बीच करीब 600 किमी की दूरी 19 घंटे में तय की जाएगी.

पीएम मोदी ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद कहा कि भारत और नेपाल का रिश्ता अटूट विश्वास का है. भारत हमेशा एक समृ्द्ध नेपाल में सहभागी रहा है. इस दौरान पीएम मोदी ने नेपाल के पुनर्निमाण और विकास के लिए 24 हजार करोड़ नेपाली रुपये की मदद की घोषणा करते हैं.

Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Nepal Prime Minister Balendra Shah flag off the Saryu-Kamala Express train https://t.co/ViqCrBKln8 — IANS (@ians_india) November 23, 2026

नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे: PM मोदी

पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल के बिना हमारे धाम अधूरे हैं और नेपाल के बिना हमारे राम अधूरे हैं. आज शुरू की ट्रेन सेवा से हम रिश्तों को नया आयाम दे रहे हैं. हमने उत्तराखंड और नेपाल के बीच धाराचूला इंटिग्रेडेड चेक पोस्ट का निर्माण शुरू किया है.

हजारों साल पुराने नेपाल-भारत संबंध: CM योगी

सीएम योगी ने कहा, 'भारत और नेपाल के बीच संबंध हजारों साल पुराने हैं. ये आस्था, स्नेह, नदियों और पारिवारिक रिश्तों पर आधारित हैं. इसे आम तौर पर रोटी-बेटी के रिश्ते के रूप में जाना जाता है. महर्षि विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण की मिथिला यात्रा और राजा दशरथ के नेतृत्व में अयोध्या से जनकपुर तक गई बारात इन घटनाओं को आज भी 'विवाह पंचमी' जैसी परंपराओं के माध्यम से मनाया जाता है.'

Ayodhya, Uttar Pradesh: CM Yogi Adityanath says, "The relationship between India and Nepal dates back thousands of years and is rooted in faith, affection, shared rivers and family ties. It is popularly known as the 'roti-beti' relationship. The journey of Lord Ram and Lakshman to Mithila with Maharishi Vishwamitra and the wedding procession led by King Dasharatha from Ayodhya to Janakpur are still celebrated through traditions such as Vivah Panchami...'' (Source: CM Yogi YT) — IANS (@ians_india) November 23, 2026

जनकपुर धाम तक ट्रेन सेवा पर क्या बोले अयोध्यावासी?

अयोध्या के रहने वाले दीपक शुक्ला ने कहा कि अयोध्या और जनकपुर के बीच ट्रेन सेवा दोनों जगहों के बीच आध्यात्मिक, भावनात्मक और सांस्कृति संबंधों को मजबूत करेगी. इससे राम विवाह समारोह के दौरान जनकपुर जाने वाले लोगों के लिए यात्रा आसान हो जाएगी और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. लोगों को नेपाल के मिथिलांचल क्षेत्र को जानने और वहां की संस्कृति-परंपराओं को समझने का मौका भी मिलेगा.

Ayodhya, Uttar Pradesh: The Saryu-Kamala Express, connecting the birthplace of Lord Ram with the birthplace of Goddess Sita, is set to be launched today. Prime Minister Narendra Modi and Nepal PM Balendra Shah will virtually flag off the train from Hyderabad House in New Delhi, while CM Yogi Adityanath will attend the launch ceremony at Ayodhya Dham railway station. A local woman says, "I am happy about this new facility, as there was no direct train service earlier. It will benefit people visiting from Nepal and also allow us to travel from Ram's birthplace to Sita's birthplace." — IANS (@ians_india) November 23, 2026

604 KM का रूट, 19 घंटे की यात्रा

पीआईबी के मुताबिक, अयोध्या कैंट और जनकपुर धाम के बीच कुल 604 किलोमीटर लंबा रेल रूट है. दोनों देशों को जोड़ने वाली ये ट्रेन सर्विस वीकली होगी, जो यूपी और बिहार के 10 रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी. इस पूरी यात्रा में करीब 19 घंटे का समय लगेगा.

इन 10 स्टेशनों पर रुकेगी सरयू-कमला एक्सप्रेस

जनकपुर धाम जाने और आने जाने वाली ट्रेन बिहार के जयनगर, मधुबनी, शीशो, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज और यूपी के गोरखपुर, बस्ती, मनकापुर रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी. इसके बाद सीधे अयोध्या धाम पहुंचेगी.

नेपाल और भारत से कब-कब चलेगी ट्रेन?

सरयू-कमला एक्सप्रेस अयोध्या कैंट से हर सोमवार शाम 5:50 बजे रवाना होगी और मंगलवार की दोपहर 12:40 बजे नेपाली समय के अनुसार जनकपुर धाम पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन प्रत्येक शनिवार दोपहर 1:10 बजे जनकपुर से रवाना होकर रविवार सुबह 8:10 बजे अयोध्या पहुंचेगी.

ट्रेन में होंगे 17 AC और स्लीपर कोच

अधिकारियों के मुताबिक, भगवान राम की नगरी अयोध्या और माता सीता की जन्मस्थली जनकपुर धाम को जोड़ने वाली ये रेल सेवा यात्रियों के लिए 28 नवंबर से शुरू होगी. 19 घंटे की इस जर्नी में यात्रियों को ट्रेन बदलने की जरूरत नहीं होगी. सरयू-कमला एक्सप्रेस 17 LHB कोच से संचालित होगी. इसमें एसी, स्लीपर और अन्य श्रेणियों के कोच शामिल होंगे.

अयोध्या से जनकपुर धाम ट्रेन शुरू होने से धार्मिक पर्यटन को फायदा मिलने उम्मीद है. इससे अयोध्या और जनकपुर धाम दोनों में ही पर्यटक भारी संख्या में बढ़ेंगे. इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, लोकल ट्रांसपोर्ट और छोटे बिजनेस के लिए भी मौके बनेंगे.

नेपाल के शहरों को रेल नेटवर्क से जोड़ेगा भारत!

अयोध्या से जनकपुर धाम तक ट्रेन के अलावा, नेपाल में भारत तीन और रेल लिंक परियोजनाओं पर काम कर रहा है. बिहार के जयनगर से नेपाल के बिजलपुरा, बरदीबास, बिहार के जोगबनी से नेपाल के विराटनगर तक और बिहार के रक्सौल से काठमांडू तक बेहतर कनेक्टिविटी होगी. इंडियन रेलवे के लिए यह पहल रीजनल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और प्रैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जरिए नेपाल के साथ भारत के रिश्ते को सपोर्ट करने के बड़े कमिटमेंट को दिखाती है.

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