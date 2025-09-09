Siachen Avalanche: सियाचिन बेस कैंप के पास भीषण हिमस्खलन, 3 जवान शहीद, राहत-बचाव कार्य में जुटी सेना

Avalanche In Siachen Base Camp: लद्दाख का सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र माना जाता है, जहां -60 डिग्री में भारतीय सेना के जवान देश की रक्षा करते हैं.

लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में एक भीषण हिमस्खलन हुआ है. इस हादसे में भारतीय सेना के तीन जवान शहीद हो गए हैं. इनमें दो अग्निवीर जवान भी शामिल थे. भारतीय सेना की यह बेस कैंप 12,00 फीट की ऊंचाई पर स्थित है. यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धक्षेत्र माना जाता है. जहां -60 डिग्री में जवान देश की रक्षा करते हैं.

PTI न्यूज एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि मगंलवार को लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में एक अग्रिम बेस कैंप पर हिमस्खलन की चपेट में आने से कम से कम तीन सैनिक शहीद हो गए. जिस समय हादसा हुआ उस समय जवान पेट्रोलिंग कर रहे थे.

An avalanche hit an Indian Army camp in the Siachen Glacier area on Sunday, 7th September. The bodies of three soldiers have been retrieved. More details awaited: Sources pic.twitter.com/FYFe96r0k8 — ANI (@ANI) September 9, 2025

कितने जवान भी फंसे

जानकारी के अनुसार, पांच जवान हिमस्खलन में फंसे हुए हैं. एक कैप्टन को बचाया जा चुका है. सेना राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं. लेह और उधमपुर से मदद ली जा रही है. शहीद होने जवान महार रेजीमेंट से थे. गुजरात, उत्तर प्रदेश और झारखंड के रहने वाले हैं.

इससे पहले भी हुए हादसे

सियाचिन में हिमस्खलन की घटना पहली नहीं है. इससे पहले साल 2021 में सब-सेक्टर हनीफ एवलांच हुआ था. जिसमें 2 जवान शहीद हो गए थे. इस त्रासदी में कई जवान चपेट में आ गए थे, लेकिन 6 घंटे के अंदर सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया था. 2019 में भी 18000 फीट की ऊंचाई पर एक चौकी के पास गश्त कर रहे जवान हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे, जिसमें 4 सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी.

