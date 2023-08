Gulmarg Avalanche Video: गुलमर्ग में आया मौत का तूफान, वीडियो बनाते टूरिस्ट बर्फ में दबे, अब तक 2 की मौत

Avalanche Viral Video: अफरवात चोटी पर आए तूफान में बारामूला पुलिस ने रेस्क्यू अभियान चलाया है. 19 टूरिस्ट बचाए जा चुके हैं.

डीएनए हिंदी: Jammu And Kashmir News- दुनिया भर में मशहूर जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग स्कीइंग रिजॉर्ट (Gulmarg skiing resort) में भयानक बर्फीला तूफान आया है. रिजॉर्ट की अपरवात चोटी (Afarwat Peak) पर बुधवार दोपहर करीब 4 बजे आए तूफान में फंसकर दर्जनों टूरिस्ट्स बर्फ के नीचे दब गए हैं, जिनमें पोलैंड के दो नागरिकों की मौत होने की पुष्टि हो चुकी है. बारामूला पुलिस ने आपदा प्रबंधन कर्मियों के साथ रेस्क्यू अभियान चलाते हुए बर्फ में दबे 19 विदेशी नागरिकों को जिंदा रेस्क्यू कर लिया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अब भी कई लोग बर्फ में दबे हुए हैं, जिससे मरने वालों की संख्या बढ़ने की संभावना है. सोशल मीडिया पर बर्फीले तूफान के वीडियो बेहद वायरल हो रहे हैं, जो तूफान के समय रिजॉर्ट में मौजूद टूरिस्ट्स और लोकल लोगों ने बनाए हैं. इनमें तूफान की भयावहता साफ दिखाई दे रही है.

Scary #Avalanche in #Gulmarg some skiers are believed to be trapped



That avalanche comes from Hapath Khud side



Casualties also reported 🙏🏻#Baramulla #Kashmir pic.twitter.com/TPVQL6aM3Q — Weatherman Shubham (@shubhamtorres09) February 1, 2023

सेकेंडों में सबकुछ लिया चपेट में, वीडियो बनाते लोग भी फंसे

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग तूफान से बचकर भागने के बजाय आराम से बैठकर उसका लुत्फ लेते और वीडियो बना रहे थे. तूफान इतना तेज था कि सेकेंडों में ही कई किलोमीटर दूर बैठे इन लोगों तक पहुंच गया. तूफान के अचानक अपने करीब आने पर लोग बचने के लिए भागते दिखाई दिए, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला.

Sad to learn about the #Avalanche that hit the #Gulmarg skiing resort. I pray for the safe rescue of all the tourists, #skiers and the residents of the area trapped in the tragic incident. pic.twitter.com/eegmvRA1X8 — Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) February 1, 2023

बारामूला पुलिस के प्रवक्ता ने ट्वीट मे कहा, एवलांच ने गुलमर्ग में फेमस स्की रिजॉर्ट की अफरवात चोटी (HapathKhud) को अपनी चपेट में लिया है. बारामूला पुलिस ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. जानकारी मिली है कि बर्फ में दबे कुछ स्कीइर्स बचा लिए गए हैं. ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

Rescue operation underway as an avalanche hit Jammu & Kashmir's Gulmarg



As of now, two foreign nationals dead and 19 foreign nationals have been rescued successfully https://t.co/714PzpIGKu pic.twitter.com/tZjSCfFYzA — ANI (@ANI) February 1, 2023

वीडियो देखकर सहमे लोग, बोले- खुदा खैर करे, सबको सुरक्षित रखे

सोशल मीडिया पर बर्फीले तूफान की वीडियो में भयानकता देखकर लोग सहम गए. लोगों ने तूफान के समय स्की रिजॉर्ट में मौजूद लोगों की सलामती के लिए दुआ करते हुए लिखा, खुदा खैर करे. सभी को सुरक्षित रखे.

#UPDATE | J&K: Two foreign nationals dead in an avalanche in Gulmarg. 19 foreign nationals have been rescued successfully. Rescue team at the spot: SSP Baramulla https://t.co/29FbB6CP69 — ANI (@ANI) February 1, 2023

जम्मू-कश्मीर के 10 जिलों में थी तूफान की चेतावनी

जम्मू-कश्मीर में लगातार बर्फबारी के कारण पिछले कई दिन से आम जनजीवन अस्त-व्यस्त है. कई इलाकों में बेहद भारी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई है. सरकारी अधिकारियों ने पहले ही केंद्र शासित प्रदेश के कम से कम 10 जिलों में बर्फीले तूफान आने की चेतावनी जारी की थी, लेकिन फिर भी गुलमर्ग स्की रिजॉर्ट में लोग सतर्क दिखाई नहीं दिए.

