ब्रेकिंग न्यूज़

गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स की मेडिकल के बाद पटियाला हाउस कोर्ट में हुई पेशी | दिल्ली में अब प्रदूषण सर्टिफिकेट होना अनिवार्य

Homeभारत

भारत

India से था बॉन्डी बीच शूटर्स का कनेक्शन, तेलंगाना पुलिस ने कई राज किये बेनकाब 

50 साल के साजिद अकरम और उनके 24 साल के बेटे नवीद अकरम ने 14 दिसंबर को बॉन्डी बीच पर एक पब्लिक हनुक्का सेलिब्रेशन के दौरान हमला किया, जिसमें 15 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए.अब इन दोनों ही आतंकियों के विषय में जो जानकारी आई है वो चौंकाने वाली है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Dec 16, 2025, 06:58 PM IST

India से था बॉन्डी बीच शूटर्स का कनेक्शन, तेलंगाना पुलिस ने कई राज किये बेनकाब 
तेलंगाना पुलिस ने मंगलवार को आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुई जानलेवा गोलीबारी के दो आरोपियों में से एक साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था और 1998 में ऑस्ट्रेलिया चला गया था. यह स्पष्टीकरण उन पहले की मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें पूर्व में अकरम की राष्ट्रीयता को लेकर तमाम तरह की बातें हुई थीं. 

तेलंगाना पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस नोट के अनुसार, 50 साल के साजिद अकरम और उनके 24 साल के बेटे नवीद अकरम ने 14 दिसंबर को बोंडी बीच पर एक सार्वजनिक हनुक्का उत्सव के दौरान हमला किया, जिसमें 15 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए.

ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी इस घटना को आतंकवादी हमला मान रहे हैं, और शुरुआती जांच से पता चलता है कि बाप-बेटे की जोड़ी ISIS की विचारधारा से प्रेरित थी। हमले के दौरान हमलावरों में से एक मारा गया.

पुलिस ने बताया कि साजिद अकरम ने हैदराबाद से बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री पूरी की थी और लगभग 27 साल पहले नौकरी की तलाश में ऑस्ट्रेलिया चले गए थे. बाद में उन्होंने यूरोपीय मूल की एक महिला वेनेरा ग्रोसो से शादी कर ली और ऑस्ट्रेलिया में स्थायी रूप से बस गए.

साजिद के पास अभी भी भारतीय पासपोर्ट है, जबकि उनके बेटे नवीद और बेटी का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं.

तेलंगाना पुलिस ने बताया कि माइग्रेट करने के बाद अकरम का हैदराबाद में अपने परिवार से बहुत कम संपर्क था और वह प्रॉपर्टी के मामलों और परिवार से मिलने जैसे निजी कारणों से सिर्फ़ छह बार भारत आया था. बताया जाता है कि रिश्तेदारों को उसकी किसी भी कट्टरपंथी सोच या गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

पुलिस ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अकरम का तेलंगाना में कोई क्रिमिनल या खराब रिकॉर्ड नहीं था और दावा किया कि उसका कट्टरपंथी होना भारत से जुड़ा नहीं था. अधिकारियों ने मीडिया और जनता से अपील की कि ऑस्ट्रेलिया में जांच जारी रहने तक अटकलों से बचें.

