Krishna Janmashtami Bank Holiday: अगस्त में इस हफ्ते कई दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट

भारत
August Bank Holidays:अगस्त में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और अन्य पर्व शामिल हैं. जरूरी बैंक कार्य समय से पहले निपटाएं, हालांकि डिजिटल लेन-देन सेवाएं चालू रहेंगी.
August Bank Holidays: अगस्त का महीना हमेशा से त्योहारों और खास मौकों से रौनक से भरा रहता है. इस बार भी ऐसा ही है, लेकिन बैंकिंग से जुड़े काम करने वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ी परेशानी ला सकता है. 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में कई दिन बैंक बंद रहेंगे. वजह है, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और कई क्षेत्रीय पर्व. ऐसे में अगर आपको चेक क्लियर कराना है, कैश डिपॉजिट करना है या कोई जरूरी डॉक्युमेंट जमा करना है, तो छुट्टियों से पहले ही निपटा लें.
इस पूरे महीने में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक त्योहार और साप्ताहिक छुट्टियां शामिल हैं. हालांकि, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और यूपीआई जैसी डिजिटल सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी, जिससे ग्राहक जरूरी लेन-देन आसानी से कर पाएंगे.
