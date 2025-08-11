Krishna Janmashtami Bank Holiday: अगस्त में इस हफ्ते कई दिन बंद रहेंगे बैंक, देखें पूरी लिस्ट

August Bank Holidays:अगस्त में 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और अन्य पर्व शामिल हैं. जरूरी बैंक कार्य समय से पहले निपटाएं, हालांकि डिजिटल लेन-देन सेवाएं चालू रहेंगी.

August Bank Holidays: अगस्त का महीना हमेशा से त्योहारों और खास मौकों से रौनक से भरा रहता है. इस बार भी ऐसा ही है, लेकिन बैंकिंग से जुड़े काम करने वालों के लिए यह हफ्ता थोड़ी परेशानी ला सकता है. 11 अगस्त से 17 अगस्त के बीच देश के अलग-अलग हिस्सों में कई दिन बैंक बंद रहेंगे. वजह है, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी और कई क्षेत्रीय पर्व. ऐसे में अगर आपको चेक क्लियर कराना है, कैश डिपॉजिट करना है या कोई जरूरी डॉक्युमेंट जमा करना है, तो छुट्टियों से पहले ही निपटा लें.

इस हफ्ते छुट्टियों का कैलेंडर

13 अगस्त- मणिपुर के इंफाल में ‘देशभक्त दिवस’ के कारण बैंक बंद.

15 अगस्त:- पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस के चलते बैंक सेवाएं ठप. कुछ राज्यों में पारसी नववर्ष और जन्माष्टमी के कारण अतिरिक्त छुट्टियां.

16 अगस्त:- जन्माष्टमी और कृष्ण जयंती के मौके पर अहमदाबाद, भोपाल, रांची, जयपुर, लखनऊ, पटना, चेन्नई, हैदराबाद, जम्मू, श्रीनगर समेत कई शहरों में बैंक बंद.

17 अगस्त:- रविवार का साप्ताहिक अवकाश, बैंक पूरे देश में बंद.

अगस्त के बाकी बड़े छुट्टियां

25 अगस्त: असम में श्रीमंत शंकरदेव तिथि के अवसर पर गुवाहाटी में बैंक बंद.

27 अगस्त: गणेश चतुर्थी, संवत्सरी और वरसिद्धि विनायक व्रत के चलते मुंबई, नागपुर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, पणजी सहित कई शहरों में बैंक सेवाएं प्रभावित.

28 अगस्त: गणेश चतुर्थी के अगले दिन और नुआखाई पर्व के कारण भुवनेश्वर और पणजी में अवकाश.

31 अगस्त: रविवार का अवकाश.

कुल कितने दिन बैंक रहेंगे बंद?

इस पूरे महीने में कुल 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिनमें राष्ट्रीय पर्व, धार्मिक त्योहार और साप्ताहिक छुट्टियां शामिल हैं. हालांकि, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम और यूपीआई जैसी डिजिटल सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहेंगी, जिससे ग्राहक जरूरी लेन-देन आसानी से कर पाएंगे.

