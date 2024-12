Atul Subhash Suicide Case: बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मुद्दे ने पूरे देश का समाज अपनी तरफ खींचा है. मंगलवार को अतुल सुभाष ने अपे बेंगलुरु स्थित आवास पर आत्महत्या कर ली थी. अतुल की मां पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए अचानक बेहोश हो गईं. उनके बेहोश होते ही एयरपोर्ट पर अफरातफरी मच गई.

'मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया'

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, 34 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष, जिन्होंने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी, की मां पटना हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद रोते हुए बेहोश हो गईं. अतुल की मां पत्रकारों से बात कर रही थीं. उन्होंने रोते हुए कहा कि 'उसने मेरे बेटे को बहुत टॉर्चर किया. मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया.' इतना कहते ही वह बेहोश हो गईं. अतुल की मौत की खबर सुनने के बाद से ही उनकी मां का रो-रोकर बुरा हाल है.

यह भी पढ़ें - Explainer: सच में लड़कियां कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं? अतुल सुभाष सुसाइड केस के बीच जेंडर न्यूट्रल Law and order की मांग

VIDEO | Bengaluru techie suicide: Mother of 34-year-old techie Atul Subhash, who allegedly died by suicide, fainted while crying inconsolably after arriving at the Patna Airport. pic.twitter.com/ZJYZEnV2Ee