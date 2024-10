आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर शुक्रवार को हमले की कोशिश की गई . आप ने इस हमले का जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी को बताया है. पार्टी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है.

TRENDING NOW

Attack on Ex CM of Delhi Arvind Kejriwal : दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान हमले की कोशिश की गई. आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि यह हमला भाजपा ने कराया है. आप ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने भाजपा के गुंडों को नहीं रोका.

आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- 'केजरीवाल जी की जान की दुश्मन बन गई है BJP‼️ दिल्ली के पूर्व CM और AAP के राष्ट्रीय संयोजक @Arvindkejriwal जी पर विकासपुरी में पदयात्रा के दौरान BJP के लोगों ने हमला किया, ये बहुत गंभीर और चिंताजनक है. पहले उन्हें जेल में मारने की कोशिश हुई और अब वो अपनी जनता के बीच जा रहे हैं तो उन पर हमला करवाया जा रहा है. अगर केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो उसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ BJP ही होगी.

'आप' ने जताई कड़ी आपत्ति

दिल्ली के मंत्री और आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि BJP के खिलाफ कोई भी आवाज उठाता है तो उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है. बीजेपी ने केजरीवाल जी के खिलाफ ED-CBI इस्तेमाल कर ली, उनकी दवाइयां बंद कर दी और अब उनपर जानलेवा हमला करवाया गया. मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं कि अगर केजरीवाल जी को कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार पूरी तरह से बीजेपी की होगी.

अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा ने पहले जेल में मारने की कोशिश की। अब कोर्ट ने उन्हें रिहा किया है और वो अपनी दिल्ली की जनता से मिलने रोज़ बाहर निकल रहे हैं तो भाजपा उनको अपने गुंडों द्वारा मारने की कोशिश कर रही है।

भाजपा अरविंद केजरीवाल जी को किसी भी तरह से ख़त्म करना चाहती है… https://t.co/UPw26NRU1Y — Manish Sisodia (@msisodia) October 25, 2024

सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि आज अरविंद केजरीवाल विकासपुरी के अंदर पदयात्रा कर रहे थे और लोगों से मिल रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल जब-जब लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का अपार प्यार और मोहब्बत अरविंद केजरीवाल को मिल रही है. भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल जब जेल में थे तब उनकी इंसुलिन बंद करने की कोशिश की गई. उनकी किडनी खराब हो सकती थी या उनकी जान जा सकती थी.

यह भी पढ़ें-दिल्ली विधानसभा में बोले Arvind Kejriwal, 'PM जिसको भ्रष्टाचारी बोलते हैं उसको डिप्टी CM की कुर्सी पर बिठाते हैं'

मनीष सिसोदिया ने भी की निंदा

दिल्ला के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी हमले की निंदा की है. उन्होंने कहा- 'अरविंद केजरीवाल जी पर हुआ हमला बेहद निंदनीय और चिंताजनक है. यह साफ है कि भाजपा ने अपने गुंडों से यह हमला कराया है. अगर अरविंद केजरीवाल जी को कुछ होता है, तो उसकी पूरी ज़िम्मेदारी भाजपा पर होगी. हम डरने वाले नहीं हैं-आम आदमी पार्टी अपने मिशन पर डटी रहेगी.'