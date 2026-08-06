अतीक अहमद के एक और बेटे की मौत, अब माफिया की फैमिली में कौन-कौन?

अतीक अहमद ने साल 1996 में शाइस्ता परवीन से निकाह किया था. इन दोनों के पांच बेटे हुए, जिनमें अशद का एनकाउंटर यूपी एसटीएफ ने कर दिया. आबान की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई. इसके अलावा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है. मोहम्मद अली को झांसी जेल में रखा गया है.

अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की सड़क हादसे में मौत हो गई.

आबान अपने भाई अली अहमद से मिलने झांसी जेल जा रहा था.

उमेश पाल मर्डर केस में मुख्य आरोपी असद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था.

अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है.



माफिया अतीक अहमद के एक और बेटे की मौत हो गई है. आबान अहमद जब झांसी जेल में बंद अपने भाई अली अहमद से मुलाकात करने जा रहा था, तभी उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में उसकी मौत हो गई. यह हादसा झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में हुआ है. अबान के दोस्त की भी इस हादसे में जान गई है. अतीक अहमद और उसके भाई की पुलिस हिरासत में ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. उमेश पाल मर्डर केस में वांटेड उसके तीसरे बेटे असद का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था. अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है. अब अतीक की फैमिली में कौन-कौन बचा है?

राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके दो सुरक्षा गार्डों की दिनदहाड़े गोली मारकर और बम फोड़कर हत्या कर दी गई थी. अतीक के बेटे असद और अन्य शूटरों ने 23 फरवरी, 2023 को प्रयागराज में इस वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने इस मामले में माफिया पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ और उसके बेटे असद समेत कई लोगों को आरोपी बनाया.

उमेश पाल की हत्या ने अतीक फैमिली को किया तितर-बितर

उमेश पाल हत्याकांड के करीब 50 दिन बाद यानी 13 अप्रैल 2023 को यूपी एसटीएफ ने अतीक के बेटे असद का झांसी में एनकाउंटर कर दिया. उसका एक और साथी भी मुठभेड़ में मारा गया. इस घटना के दो दिन बाद जब पुलिस अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को लेकर मेडिकल जांच के लिए जा रही थी. उसी दौरान तीन हमलावरों (लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य) ने अतीक-अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इसके बाद तीनों ने सरेंडर भी कर दिया था.



अतीक की फैमिली में कौन-कौन?

अतीक अहमद ने साल 1996 में शाइस्ता परवीन से निकाह किया था. इन दोनों के पांच बेटे हुए, जिनमें अशद का एनकाउंटर यूपी एसटीएफ ने कर दिया. आबान की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई. इसके अलावा मोहम्मद उमर रंगदारी और अपहरण से जुड़े एक मामले में लखनऊ जेल में बंद है. मोहम्मद अली को प्रयागराज से झांसी जेल में ट्रांसफर किया गया है और सिर्फ एक बेटा अहजम बाहर है, जिसे अतीक की बहन की कस्टडी में दिया गया था. इसके अलावा पत्नी शाइस्ता भी उमेश पाल मर्डर केस में फरार है.

उमेश पाल की हत्या ने अतीक फैमिली को किया राजनीति से दूर?

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद माफियाओं की नकेस कसनी शुरू हो गई थी. अतीक अहमद, जो राजनीति में रहकर दबंगई चलाता था, उसके लिए वो दूर की कौड़ी हो गई थी. जब वो जेल में बंद था तो उसकी पत्नी शाइस्ता ने AIMIM जॉइन की थी. हैदराबाद से सांसद और पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उसे पार्टी में शामिल कराया गया था. इतना ही नहीं, AIMIM ने शाइस्ता को उम्मीदवार भी बनाया था, लेकिन उसने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था. बाद में अतीक फैमिली ने बीएसपी ज्वाइन की. ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि मायावती उन्हें प्रयागराज में मेयर पद का प्रत्याशी बना सकती हैं, लेकिन उमेश पाल की हत्या कराकर अतीक अहमद ने ऐसी गलती कर दी, जिसने उसकी फैमिली को राजनीति से ही दूर कर दिया.

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