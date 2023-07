ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा #AtiqueAhmed, देखें माफिया की मौत का वायरल वीडियो

डीएनए हिंदी: शनिवार रात अतीक अहमद और अशरफ अहमद की प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज मेडिकल कॉलेज के पास यह घटना घटी है. बताया जा रहा है कि दोनों को ही 10 से अधिक गोली लगी है. इस मामले में पुलिस ने अभी तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है. अतीक और अशरफ को मेडिकल के लिए ले जाया गया था. आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही अतीक अहमद के बेटे असद की एक एनकाउंटर में मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें: माफिया अतीक अहमद की भाई समेत हत्या, पुलिस हिरासत में गोलियों से भूना, तीन आरोपी गिरफ्तार

इस घटना के बाद ट्वीटर पर तेजी से #AtiqueAhmed ट्रेंड कर रहा है और उसकी मौत से पहले का वीडियो वायरल हो रहा है, जब पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और अशरफ अहमद को ले जाया जा रहा था. तभी कुछ बदमाशों ने आकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी. पहली गोली अतीक अहमद के सिर में लगी और गोली लगते है वह गिर गया. इसके बाद दोनों पर लगातार फायरिंग होती रही.

#WATCH | Uttar Pradesh: Moment when Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead while interacting with media.



(Warning: Disturbing Visuals) pic.twitter.com/xCmf0kOfcQ