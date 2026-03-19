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तंत्र-मंत्र, गुप्त कैमरा और 58 महिलाएं... रेप के आरोप में गिरफ्तार ज्योतिषी अशोक खरात के 'रहस्यलोक' से उठा पर्दा

Astrologer Ashok Kharat Arrested: नासिक पुलिस को ज्योतिषी अशोक खरात के ऑफिस से एक पैन ड्राइव मिली है. जिसमें 58 से ज्यादा महिलाओं की आपत्तिजनक वीडियो क्लिप होने की बात सामने आई है.

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रईश खान

Updated : Mar 19, 2026, 11:50 PM IST

तंत्र-मंत्र, गुप्त कैमरा और 58 महिलाएं... रेप के आरोप में गिरफ्तार ज्योतिषी अशोक खरात के 'रहस्यलोक' से उठा पर्दा

Astrologer Ashok Kharat Arrested

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महाराष्ट्र के नासिक में रेप के आरोप में गिरफ्तार हुए ज्योतिषी अशोक खरात उर्फ 'कैप्टन' के बारे में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. ज्योतिषी ने एक नहीं, बल्कि 58 महिलाओं के साथ यौन शोषण किया था. पुलिस को उसके ऑफिस से एक पेन ड्राइव मिली है. जिसमें 58 से ज्यादा महिलाओं की अश्लील वीडियो होने की बात सामने आ रही है. पुलिस के मुताबिक, वह महिलाओं को उनकी समस्याएं सुलझाने का झांसा देकर अपने पास बुलाता था. फिर तंत्र-मंत्र के जरिए नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर उनका शोषण करता था.

35 साल की एक महिला ने ज्योतिषी अशोक खरात पर आरोप लगाया कि उसने पूजा-पाठ के बहाने उसे अपने फार्महाउस में बुलाया था. जहां उसने सम्मोहित करके उसे नशीला पदार्थ खिला दिया. जिससे वह बेहोश हो गई. इसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने इस मामले अशोक खरात को बुधवार तड़के उसके आवास से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 24 मार्च तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया.

कौन है ज्योतिषी अशोक खरात?
67 साल का अशोक खरात नेवी में अफसर पद रह चुका है. रिटायर्ड होने के बाद उसने खुद को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता और दैवीय शक्तियों का स्वामी बताकर अपनी धार्मिक दुकान जमा ली और अपने समर्थकों के बीच 'कैप्टन' के नाम से मशहूर हो गया. उसकी कई राजनेताओं, उद्योगपतियों और मशहूर हस्तियों में अच्छी पकड़ बताई जाती है. नवंबर 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ खरात की एक तस्वीर भी सामने आई थी.

ऑफिस और फार्महाउस में लगा रखे थे गुप्त कैमरा
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी अशोक खरात ने अपने ऑफिस और फार्महाउस में हिडन कैमरा लगा रखे थे. जिनमें वह महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाओं को रिकॉर्ड करता था. पुलिस को उसके ऑफिस से जो पेन ड्राइव मिली है, उसमें 58 से ज्यादा महिलाओं के आपत्तिजनक वीडियो क्लिप हैं. नासिक की क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच और तेज कर दी है. 

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